 Гройсман сегодня осуществит рабочую поездку на Сумщину

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

"22 февраля - рабочая поездка Владимира Гройсмана в Сумскую область", - говорится в сообщении.

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