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 Политика Украины
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Все про:визит (2132) Сумщина (539) Гройсман (3852)

 Гройсман сегодня осуществит рабочую поездку на Сумщину

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 22 февраля осуществит рабочую поездку в Сумскую область.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

"22 февраля - рабочая поездка Владимира Гройсмана в Сумскую область", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повышение пенсий коснется 498 тыс. военных пенсионеров, - Гройсман

Аккредитация представителей СМИ проводится до 15:00 по телефону: (0542) 63-27-04.

Источник: https://censor.net.ua/n3051852
 
 
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що за програма?! - різати лєнточки) - відкривати пологові будинки?!
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От і добре, бо сидячи в кабінеті справжнього стану справ на місцях не побачити.
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Це кадр з радянського мультфільму про непримириму боротьбу пролЄтарЬЯту зі світовом капіталізмом.
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Что б ты не вернулся. Брехун лучше Бимбы

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Почему умалчиваете о насыщенной великого осуществителя?

Гройсман сегодня осуществит:
рабочую поездку на Сумщину
изкабинетавыходение
вчленовозусаэивание

рабочую поездку c Сумщины
какание
писяние
вхождение
выхождение
говорение
кушание
питиение
трусоодевание
носошморгание
говорение
молчание
пукание
коррупциооноборение (возможно)
имитацию работы

Порядок осуществления может быть изменен
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22 февраля - рабочая поездка Владимира Гройсмана в Сумскую область......

Зачем? Что положительное изменится? Или просто потратить народные и немалые денежки.
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из речей Яккадемика


"цены поднялись из-за того что ВВП вырос на 2%" (Гройсман)
"свинина подорожала в 2 раза потому что был неурожай ягод и фруктов" (Гройсман)
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гройсману..
==========

«Когда таким как ты пути открыты,
Плодятся на земле антисемиты»

И.Губерман
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Как я понимаю, по результатам осуществления рабочей поездки работа будет осуществлена.

Вот это событие!

Получается, до текущего момента никакая работа не осуществлялась?

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Гнойсману только на рынке торговать а премьер министром ему быть нельзя. Пора в отставку.
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Закарпатцы красавцы! Пока мы чухали яйца, жевали сопли, маршировали и ждали путиннападе, хлопцы за пол часа разогнали своих чинуш к путиным.

Гройсман сьогодні здійснить робочу поїздку на Сумщину - Цензор.НЕТ 4099
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а шо так ?
контрабас стало трудно таскать?
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ура!!!!! работяги СНПО!!!!!!!!!!!!!! Все на перекрытие дорог! добрый царь намесника отправил по вотчине на холопов смотреть! А то злой боярин Цимбал (генеральный директор СНПО) беспредел творит- людей холодом и беззарплатней морит и нет на него ни суда Божьего ни закона Украинского!!! Гройсман сьогодні здійснить робочу поїздку на Сумщину - Цензор.НЕТ 4804
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Дайте ему кто-нибудь медаль из холодца "За Взятие Сумщины!"
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Ілля Іванов‏ @ukrainian_sol 11 ч.11 часов назад
Знайшов термін, що означає страх перед жіночими грудями - маммагімнофобія.
Тепер ви розумієте яке тяжке дитинство було у лоліти?!
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Грося и работа не совместимы. Вдумайтесь, это поц ни одного дня реально ни где не работал.
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там напевно щось стратегічне закладується , типу дитячого майданчику Гройсман сьогодні здійснить робочу поїздку на Сумщину - Цензор.НЕТ 9640
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман сегодня осуществит рабочую поездку на Сумщину
 
 
 
 
 
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