Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.
"22 февраля - рабочая поездка Владимира Гройсмана в Сумскую область", - говорится в сообщении.
Аккредитация представителей СМИ проводится до 15:00 по телефону: (0542) 63-27-04.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.
"22 февраля - рабочая поездка Владимира Гройсмана в Сумскую область", - говорится в сообщении.
Аккредитация представителей СМИ проводится до 15:00 по телефону: (0542) 63-27-04.
Гройсман сегодня осуществит:
рабочую поездку на Сумщину
изкабинетавыходение
вчленовозусаэивание
рабочую поездку c Сумщины
какание
писяние
вхождение
выхождение
говорение
кушание
питиение
трусоодевание
носошморгание
говорение
молчание
пукание
коррупциооноборение (возможно)
имитацию работы
Порядок осуществления может быть изменен
Зачем? Что положительное изменится? Или просто потратить народные и немалые денежки.
из речей Яккадемика
"цены поднялись из-за того что ВВП вырос на 2%" (Гройсман)
"свинина подорожала в 2 раза потому что был неурожай ягод и фруктов" (Гройсман)
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«Когда таким как ты пути открыты,
Плодятся на земле антисемиты»
И.Губерман
Вот это событие!
Получается, до текущего момента никакая работа не осуществлялась?
контрабас стало трудно таскать?
Знайшов термін, що означає страх перед жіночими грудями - маммагімнофобія.
Тепер ви розумієте яке тяжке дитинство було у лоліти?!