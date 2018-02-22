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 Общество
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Все про:вакцина (314) Минздрав (1464) Супрун Ульяна (217)

 Вакцины от кори прибудут в Украину в пятницу и будут распределены по регионам в понедельник, - Супрун

Закупленные через международные организации вакцины КПК в пятницу будут завезены в Украину, а уже в понедельник их распределят между регионами.

Об этом и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун сказала журналистам после заседания правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Вакцины должны прибыть в Украину, это были запланированные, которые мы закупили, но мы просили ЮНИСЕФ, чтобы они быстро их привезли. Они будут привезены в пятницу и в понедельник распределены по регионам. Учитывая то, что уже будут доставлены новые вакцины, мы не инициировали дополнительных распределений между областями, потому что это займет неделю времени. А в конце мая будут еще дополнительные вакцины, и еще в октябре. То есть, на этот год мы дозакупаем еще 500 тысяч доз и, думаю, что вакцины хватит", - сказала Супрун.

По ее словам, проблемы с обеспечением вакцинами КПК есть в Одесской области, но туда передали КПК из Запорожья, а на Киевщине заверили в Минздраве, вакцины хватает.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина в 2017 году заняла третье место в Европе по заболеваемости корью

"Есть проблемы на Закарпатье, там местная администрация и губернатор (Геннадий) Москаль нам сообщил, что они получают 8 тысяч доз от Венгрии, но их должным образом не растаможили и они словно контрабанда, а теперь врачи не хотят их использовать и мы им передали дозы", - рассказала Супрун.

Она призывает родителей обязательно вакцинировать своих детей и вакцинироваться самим.

"Как мы видим, в Украине уже есть 10 смертей, мы не можем больше ждать", - подчеркнула и.о. министра.

Она отметила, что на заседании правительства поднимался вопрос о приобретении вакцин от кори для взрослых.

"Будем на национальном уровне считать, сколько нужно вакцины для них, и для новорожденных детей, и тех, кто не был вакцинирован в течение последних десяти лет. Мы будем распределять их по другому, не через Минздрав, а быстрее", - добавила глава министерства.

Источник: https://censor.net.ua/n3051851
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Маю надію, що тепер деякі дурноголові батькі нарешті зрозуміють життєву необхідність вакцинації своїх дітей.
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"дурноголові" это те кто льют в своих детей всякую гадость, во благо фармацевтических компаний.
сейчас доступны тонны книг и ТБайты информации, что бы ОДНОЗНАЧНО не говорить о пользе прививок.
и чем больше углубляешся в тему, тем больше понимаеш этот развод всемирного масштаба.
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Зараз почали більше робити щеплення, бо медична реформа підняла обговорення проблем медицини в ЗМІ і тим самим збільшила довіру до медицини. Люди побачили що медиків примушують працювати і почали більше звертатись за медичною допомогою, менше покладатись на самолікування. Попит на вакцини різко збільшився і колишніх річних обсягів вакцин вже не вистачає! Потрібно продовжувати агітувати населення робити щеплення і закуповувати подвійні-потрійні партії вакцин!!! Краще закупити зайве, ніж людина прийде робити щеплення а їй не вистачить!
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Так они давно это поняли, да вот только "вакцины КПК в пятницу будут завезены в Украину, а в понедельник их распределят"
В таком раскладе мати ви зможете тiльки сявченко Вакцини від кору прибудуть в Україну в п'ятницю і будуть розподілені по регіонах у понеділок, - Супрун - Цензор.НЕТ 8312
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"Давно"- це коли? Коли їх дітей припинили пускати в освітні заклади?
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Як в "совке".
У тих завжди була "битва" за урожай. А у цих - за вакцину.
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что-то а вакцины в совке хватало. . Даже после революции, большевики привили почти всю Среднюю Азию и Крайний Север. Что было то было
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в совке не было проблем ни с вакцинами, ни с вакцинацией.
И битвы за урожай всегда были успешными, после войны люди жили лучше чем сейчас, никто в стране не голодал, в отличи от того, что творят сегодня любители поливать дерьмом прошлое, что бы не так дерьмово выглядеть на фоне своих псевдореформ.
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Коля, не треба так категоричо)!
в кацапії і зараз більшість не знає, що таке ватер-клозет!
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так виходить, по факту не було вакцин?! Вакцины от кори прибудут в Украину в пятницу и будут распределены по регионам в понедельник, - Супрун - Цензор.НЕТ 7439
а що - вакцинацію треба проводити "з колес"?
чи може якось вирішити це "над-складне" питання -
яке і є конкретною зрадою правлячого) класа?
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Дня три назад порохоботы с пеной у рта доказывали. что с вакцинами в Украине все "в шоколаде), а Супрун министр the best
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там, видно все ок!
але ок не стосується справ по медицині! Вакцини від кору прибудуть в Україну в п'ятницю і будуть розподілені по регіонах у понеділок, - Супрун - Цензор.НЕТ 3134
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Проблема заключается в нежелании родителей проводить вакцинацию своим чадам, а не отсутствии или недостатке вакцины.
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Толщина текста ни как не отражается на реалиях Вакцини від кору прибудуть в Україну в п'ятницю і будуть розподілені по регіонах у понеділок, - Супрун - Цензор.НЕТ 6862 Можешь еще использовать курсив и подчеркнуть. А лучше просто перечитай высказывания доктора-смерти. Вероятно можешь запомнить логическую цепь больше, чем из двух предложений. Если вакцины уже хватает, зачем эта закупка (с поставкой в пятницу) и очередные закупки в мае и октябре?
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ПЕРШЕ, ЩО ВОНИ ПИТАЮТЬ НА ОБХОДІ - ЧИ Є ХЛІБ? ВОНИ ГОЛОДНІ, ВОНИ НЕ МОЖУТЬ ЗАСНУТИ, БО ГОЛОДНІ. ПОШИРТЕ, МОЖЕ, ДО КОГОСЬ ТАМ ЗВЕРХУ ДІЙДЕ?
Жовтень 27, 2017 Avtor Off Здоров'я, Корисне, Події, Суспільство,

150 грамів, 200 грамів, 300 грамів. Хліба. На добу.
Це не про блокадні міста, не про голод, не про сибірські табори.
Це про тих, кого від нас ховають за високими парканами і загратованими вікнами.
- Перше, що вони питають на обході - чи є хліб?
- Вони голодні, вони не можуть заснути, бо голодні.
Вісім гривень на харчування пацієнта психіатричної лікарні. Вісім гривень - це вівсяний суп на сніданок, кукурудзяний суп і варево з макаронів на обід, картопля на вечір. Вісім гривень - це яйце раз на тиждень і масло лише атовцям. Вдумайтесь, що можна купити на вісім гривень на день? Булочку? Такі бюджети затверджують обласні депутати.
Так живуть більшість психіатричних лікарень в Україні. Всі вони керуються наказом МОЗ часів Богатирьової, коли вирішили оптимізувати харчування, збалансувати його. Норми хліба урізали більш як удвічі. Хліб мали б замінити м'ясом, молоком, кефіром, гречкою. Але на це немає грошей. Тому просто урізали хліб.
Медики просять відмінити цей лютий наказ, який змушує їх ділити душевнохворих на гіпотрофіків, нормотрофіків і гіпертрофіків, просять дозволити додати хліба і змусити обласних депутатів додати грошей. Медики наголошують, їхні пацієнти - то не пацієнти звичайних лікарень, куди родичі принесуть обід, сніданок і вечерю. Медики готові кричати

про те, що ніколи не зможуть пояснити божевільним, що комусь з них можна більше хліба, а комусь менше. Медики купують хліб, дорогою на роботу, і носять його по палатам.
Я розкажу про це в матеріалі Подробиць тижня. Прошу підтримати мене і разом попросити у Міністерства Уляна Супрун, Oleksandr Linchevskyy, розробити окремий наказ для психлікарень, а чиновників і депутатів Микола Драганчук, Олександр Корнійчук, Світлана Богатирчук-Кривко, попросити або переглянути бюджети цих закладів, або позвільняти керівників, якщо вони неефективні, або додати хворим людям грошей на хліб, на якусь трохи калорійнішу їжу, додати грошей тим, хто не прийде вимагати, не попросить.
Я буду вдячна, якщо поширите. Може, до когось там зверху дійде?
Інна Білецька
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эффективность вакцинации от кори весьма сомнительна..а зацикленность мадам и.о. министра лишь на теме кори навивает мысли о личном интересе..
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Пан є професором імунології, чи переглянув пару пабліків у вконтактікє?
http://graphics.wsj.com/infectious-diseases-and-vaccines/
Кір- Measles. Перший же графік.
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не обязательно быть профессором, что бы понимать сомнительность вакцинации.
при общении с врачами (докторами) узнаеш интересный факт! они своих детей не прививают.
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Лікарі не можуть бути проти щеплень. Програма навчання в медичних вузах грунтується на сучасних досягненнях медичної науки, до яких вчені дійшли під час численних досліджень.
Майбутнім лікарям поступово на різних предметах пояснюють, як працюють вакцини і для чого така необхідна імунопрофілактика.Людина, котра має диплом лікаря, не має ні морального, ні юридичного права давати своїм пацієнтам рекомендації, які спростовують загальновизнане в медицині.
Лікар не може агітувати людей проти від вакцинації. Ті, хто так чинять можуть назвати себе лікарями, цілителями, бабками-шептухами, але не лікарями.
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про дітей лікарів - 100% інфа), але цього нема в офіціозі!
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Вакцины от кори прибудут только в пятницу, пару недель на распределение,Но дети уже мрут.Поздно пить боржоми. На очереди дифтерия., вакцинации нет, а вакцина есть или нет неизвестно. Не получится ли так , что разгар эпидемии дифтерии и только тогда начнут чухаться чиновники. А дети уже помрут от крупа.
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Супрунша грудью защищает здоровье детей. Только какова грудь, такова и защита Вакцини від кору прибудуть в Україну в п'ятницю і будуть розподілені по регіонах у понеділок, - Супрун - Цензор.НЕТ 8097
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Ульяна Супрун - это "доктор смерть" в Украине.
Даже после её отставки с должности и.о. министра, её лжереформы еще долго будут убивать украинцев.
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До тупого очкастого чучела наконец-то дошло, что в Украине корь ?
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Це вам не Ю.Тимошенко яка тількі у Львові на моїй вулиці в перший тиджень епідеміі свинячого грипу відкрила два цехі по виготевленню марлевих пов"язок...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВакцины от кори прибудут в Украину в пятницу и будут распределены по регионам в понедельник, - Супрун
 
 
 
 
 
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