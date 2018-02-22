 Вакцины от кори прибудут в Украину в пятницу и будут распределены по регионам в понедельник, - Супрун

Об этом и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун сказала журналистам после заседания правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Вакцины должны прибыть в Украину, это были запланированные, которые мы закупили, но мы просили ЮНИСЕФ, чтобы они быстро их привезли. Они будут привезены в пятницу и в понедельник распределены по регионам. Учитывая то, что уже будут доставлены новые вакцины, мы не инициировали дополнительных распределений между областями, потому что это займет неделю времени. А в конце мая будут еще дополнительные вакцины, и еще в октябре. То есть, на этот год мы дозакупаем еще 500 тысяч доз и, думаю, что вакцины хватит", - сказала Супрун.

По ее словам, проблемы с обеспечением вакцинами КПК есть в Одесской области, но туда передали КПК из Запорожья, а на Киевщине заверили в Минздраве, вакцины хватает.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина в 2017 году заняла третье место в Европе по заболеваемости корью

"Есть проблемы на Закарпатье, там местная администрация и губернатор (Геннадий) Москаль нам сообщил, что они получают 8 тысяч доз от Венгрии, но их должным образом не растаможили и они словно контрабанда, а теперь врачи не хотят их использовать и мы им передали дозы", - рассказала Супрун.

Она призывает родителей обязательно вакцинировать своих детей и вакцинироваться самим.

"Как мы видим, в Украине уже есть 10 смертей, мы не можем больше ждать", - подчеркнула и.о. министра.

Она отметила, что на заседании правительства поднимался вопрос о приобретении вакцин от кори для взрослых.

"Будем на национальном уровне считать, сколько нужно вакцины для них, и для новорожденных детей, и тех, кто не был вакцинирован в течение последних десяти лет. Мы будем распределять их по другому, не через Минздрав, а быстрее", - добавила глава министерства.