 Вакцины от кори прибудут в Украину в пятницу и будут распределены по регионам в понедельник, - Супрун

Об этом и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун сказала журналистам после заседания правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Вакцины должны прибыть в Украину, это были запланированные, которые мы закупили, но мы просили ЮНИСЕФ, чтобы они быстро их привезли. Они будут привезены в пятницу и в понедельник распределены по регионам. Учитывая то, что уже будут доставлены новые вакцины, мы не инициировали дополнительных распределений между областями, потому что это займет неделю времени. А в конце мая будут еще дополнительные вакцины, и еще в октябре. То есть, на этот год мы дозакупаем еще 500 тысяч доз и, думаю, что вакцины хватит", - сказала Супрун.
По ее словам, проблемы с обеспечением вакцинами КПК есть в Одесской области, но туда передали КПК из Запорожья, а на Киевщине заверили в Минздраве, вакцины хватает.
"Есть проблемы на Закарпатье, там местная администрация и губернатор (Геннадий) Москаль нам сообщил, что они получают 8 тысяч доз от Венгрии, но их должным образом не растаможили и они словно контрабанда, а теперь врачи не хотят их использовать и мы им передали дозы", - рассказала Супрун.
Она призывает родителей обязательно вакцинировать своих детей и вакцинироваться самим.
"Как мы видим, в Украине уже есть 10 смертей, мы не можем больше ждать", - подчеркнула и.о. министра.
Она отметила, что на заседании правительства поднимался вопрос о приобретении вакцин от кори для взрослых.
"Будем на национальном уровне считать, сколько нужно вакцины для них, и для новорожденных детей, и тех, кто не был вакцинирован в течение последних десяти лет. Мы будем распределять их по другому, не через Минздрав, а быстрее", - добавила глава министерства.
сейчас доступны тонны книг и ТБайты информации, что бы ОДНОЗНАЧНО не говорить о пользе прививок.
и чем больше углубляешся в тему, тем больше понимаеш этот развод всемирного масштаба.
В таком раскладе мати ви зможете тiльки сявченко
У тих завжди була "битва" за урожай. А у цих - за вакцину.
И битвы за урожай всегда были успешными, после войны люди жили лучше чем сейчас, никто в стране не голодал, в отличи от того, что творят сегодня любители поливать дерьмом прошлое, что бы не так дерьмово выглядеть на фоне своих псевдореформ.
в кацапії і зараз більшість не знає, що таке ватер-клозет!
а що - вакцинацію треба проводити "з колес"?
чи може якось вирішити це "над-складне" питання -
яке і є конкретною зрадою правлячого) класа?
але ок не стосується справ по медицині!
Жовтень 27, 2017 Avtor Off Здоров'я, Корисне, Події, Суспільство,
150 грамів, 200 грамів, 300 грамів. Хліба. На добу.
Це не про блокадні міста, не про голод, не про сибірські табори.
Це про тих, кого від нас ховають за високими парканами і загратованими вікнами.
- Перше, що вони питають на обході - чи є хліб?
- Вони голодні, вони не можуть заснути, бо голодні.
Вісім гривень на харчування пацієнта психіатричної лікарні. Вісім гривень - це вівсяний суп на сніданок, кукурудзяний суп і варево з макаронів на обід, картопля на вечір. Вісім гривень - це яйце раз на тиждень і масло лише атовцям. Вдумайтесь, що можна купити на вісім гривень на день? Булочку? Такі бюджети затверджують обласні депутати.
Так живуть більшість психіатричних лікарень в Україні. Всі вони керуються наказом МОЗ часів Богатирьової, коли вирішили оптимізувати харчування, збалансувати його. Норми хліба урізали більш як удвічі. Хліб мали б замінити м'ясом, молоком, кефіром, гречкою. Але на це немає грошей. Тому просто урізали хліб.
Медики просять відмінити цей лютий наказ, який змушує їх ділити душевнохворих на гіпотрофіків, нормотрофіків і гіпертрофіків, просять дозволити додати хліба і змусити обласних депутатів додати грошей. Медики наголошують, їхні пацієнти - то не пацієнти звичайних лікарень, куди родичі принесуть обід, сніданок і вечерю. Медики готові кричати
про те, що ніколи не зможуть пояснити божевільним, що комусь з них можна більше хліба, а комусь менше. Медики купують хліб, дорогою на роботу, і носять його по палатам.
Я розкажу про це в матеріалі Подробиць тижня. Прошу підтримати мене і разом попросити у Міністерства Уляна Супрун, Oleksandr Linchevskyy, розробити окремий наказ для психлікарень, а чиновників і депутатів Микола Драганчук, Олександр Корнійчук, Світлана Богатирчук-Кривко, попросити або переглянути бюджети цих закладів, або позвільняти керівників, якщо вони неефективні, або додати хворим людям грошей на хліб, на якусь трохи калорійнішу їжу, додати грошей тим, хто не прийде вимагати, не попросить.
Я буду вдячна, якщо поширите. Може, до когось там зверху дійде?
Інна Білецька
http://graphics.wsj.com/infectious-diseases-and-vaccines/
Кір- Measles. Перший же графік.
при общении с врачами (докторами) узнаеш интересный факт! они своих детей не прививают.
Майбутнім лікарям поступово на різних предметах пояснюють, як працюють вакцини і для чого така необхідна імунопрофілактика.Людина, котра має диплом лікаря, не має ні морального, ні юридичного права давати своїм пацієнтам рекомендації, які спростовують загальновизнане в медицині.
Лікар не може агітувати людей проти від вакцинації. Ті, хто так чинять можуть назвати себе лікарями, цілителями, бабками-шептухами, але не лікарями.
Даже после её отставки с должности и.о. министра, её лжереформы еще долго будут убивать украинцев.