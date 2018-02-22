 "Укрзализныця" обратилась в Мининфраструктуры с просьбой о повышении стоимости билетов, - Кравцов

Об этом в комментарии Громадському сообщил исполняющий обязанности главы правления УЗ Евгений Кравцов, информирует Цензор.НЕТ.
"На сегодня мы обратились в Министерство инфраструктуры как к регулятору пассажирских тарифов на железной дороге с просьбой о необходимости повышения тарифов в два этапа, дважды. Это - в апреле на 12% и осенью еще на 12%, вероятнее всего в октябре", - сообщил Кравцов.
Он также рассказал, что "Укрзализныця" планирует провести работу среди пассажиров для разъяснения разницы между поездами и уровнем их комфорта.
"Мы анонсировали введение официальной классности поездов - открытого простого и понятного для пассажиров объяснения о комфорте поездов", - добавил он.
Напомним, в конце января "Укрзализныця" заявила, что в 2018 году планирует повысить стоимость пассажирских перевозок на 20%. Сообщалось, что деньги, полученные железной дорогой в результате повышения тарифов, пойдут на специальный инвестиционный счет.
Горіть у пеклі, москалі!
Ще нам, браття українці, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
А завзяття, праця щира свого ще докаже,
Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,
За Карпати відоб'ється, згомонить степами,
України слава стане поміж ворогами.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
Москва юзает старые методички, используя зрадогнид против Украины Часть 1
Цена лжи
«Легким движением руки»
Любой логовор с россией не стоит даже бумаги на которой он подписан.
Это крылатое выражение «Железного Канцлера» было произнесено задолго до того, как на политической карте мира появилось государство «Совок», с первого дня своего существования отказавшийся от правонаследования после Империи, о которой Бисмарк и вел речь. Но так оказалось, что новое образование легко вписалось в имперскую парадигму и стало действовать ровно так, как действовала царская россия.
Подтираться подписанными документами там начали легко и непринужденно, даже не взяв времени на раскачку. Все, кому довелось изучать историю совка, помнят, что первые два декрета большевиков назывались: «О мире» и «О Земле». По счету это были 3 и 4 документ новой власти, но первые два - обращения «К гражданам России» и «К рабочим, солдатам и крестьянам». То есть, именно распорядительные документы, опубликованные 8 ноября, были именно эти. Но очень быстро оказалось, что большевики не дали ни мира, ни земли. То есть, кидок был положен в основание того, что мы теперь называем совком.
Но это были самые первые документы, а кроме них, до окончания года, было принято несколько десятков документов, которые должны были стать неким ориентиром для всех последующих властей и глядя на них, эти власти должны были выстраивать свою внешнюю и внутреннюю политику.
Для нас интересны несколько документов, в частности - манифест, изданный 7 декабря 1917 года «Манифест к украинскому народу с ультимативными требованиями к Центральной раде», из которого мы позволим себе привести несколько цитат.
ДОКУМЕНТ №1
«Исходя из интересов единства и братского союза рабочих и трудящихся, эксплуатируемых масс в борьбе за социализм, исходя из признания этих принципов многочисленными решениями органов революционной демократии, Советов, и особенно Всероссийского съезда Советов, социалистическое правительство России, Совет Народных Комиссаров, еще раз подтверждает право на самоопределение за всеми нациями, которые угнетались царизмом и великорусской буржуазией, вплоть до права этих наций отделиться от России.
Поэтому мы, Совет Народных Комиссаров, признаем Народную Украинскую Республику, ее право совершенно отделиться от России или вступить в договор с Российской Республикой о федеративных или тому подобных взаимоотношениях между ними.
Все, что касается национальных прав и национальной независимости украинского народа, признается нами, Советом Народных Комиссаров, тотчас же, без ограничений и безусловно».
То есть, откинув белиберду о пролетариате, буржуазии и прочей чуши, документ подтверждает признание суверенитета и территориальной целостности Украины. Как мы понимаем, эта самая независимость и суверенитет, в частности, предполагает самостоятельное формирование внутренней и внешней политики. Однако документ уникален тем, что в нем отражена вся суть совка и ее наследницы - РФ. Далее, в этом же документе, в котором только что была признана независимость Украины, идет такой текст:
«Мы обвиняем Раду в том, что, прикрываясь национальными фразами, она ведет двусмысленную буржуазную политику, которая давно уже выражается в непризнании Радой Советов и Советской власти на Украине (между прочим, Рада отказывается созвать, по требованию Советов Украины, краевой съезд украинских Советов немедленно). Эта двусмысленная политика, лишающая нас возможности признать Раду, как полномочного представителя трудящихся и эксплуатируемых масс Украинской Республики, довела Раду в самое последнее время до шагов, означающих уничтожение всякой возможности соглашения».
Тут уже речь идет о том, что большевикам категорически не нравится внутренняя политика Украины, мало того, они возмущены тем, что она не соответствует том, что они там у себя хотят, чтобы Украина делала или не делала. Но это еще не все. Большевиков не устроила и внешняя политика Украины и они выдают то, что их не устраивает:
«Во-первых, дезорганизация фронта.
Рада перемещает и отзывает односторонними приказами украинские части с фронта, разрушая таким образом единый общий фронт до размежевания, осуществимого лишь путем организованного соглашения правительств обеих республик.
Во-вторых, Рада приступила к разоружению советских войск, находящихся на Украине.
В-третьих, Рада оказывает поддержку кадетско-калединскому заговору и восстанию против Советской власти. Ссылаясь заведомо ложно на автономные будто бы права «Дона и Кубани», прикрывая этим калединские контрреволюционные выступления, идущие вразрез с интересами и требованиями громадного большинства трудового казачества, Рада пропускает через свою территорию войска к Каледину, отказываясь пропускать войска против Каледина».
Не правда ли, риторика почти идентичная тому, что прямо вчера рассказывал министр иностранных дел РФ Унылая Лошадь (в миру - Лавров), а до этого - рассказывал Путин. Тут и войска на территории Украины и враги в лице НАТО читаются органично и легко. Создается впечатление, что там берут старые тексты и просто меняют имена и названия стран, остальное - как есть. А вот и подтверждение признания суверенитета. Выглядит оно тоже, почти идентичным тому, что вещает Москва:
«Становясь на этот путь неслыханной измены революции, на путь поддержки злейших врагов, как национальной независимости народов России, так и Советской власти, врагов трудящейся и эксплуатируемой массы, - кадетов и калединцев, Рада вынудила бы нас объявить, без всяких колебаний, войну ей, даже если бы она была уже вполне формально признанным и бесспорным органом высшей государственной власти, независимой буржуазной республики Украины».
И далее - сам ультиматум. Излагать вопросы уже нет смысла, ибо надо будет пояснять их суть, что теперь не важно, а важна концовка этого документа. Вот она:
«В случае неполучения удовлетворительного ответа на эти вопросы в течение сорока восьми часов Совет Народных Комиссаров будет считать Раду в состоянии открытой войны против Советской власти в России и на Украине».
Дальше, как положено: «Любою, целую, Ульянов-Ленин»
В общем, документик интересный, но таких было несколько и стоит вспомнить то, о чем там шла речь.
Цена лжи.
«Враг не в Москве, а в Киеве»
Они принесли с собой 3 недели грабежей, пыток и убийств
ДОКУМЕНТ №2 «Враг не в Москве, а в Киеве»
В тот же день, когда был опубликован Документ №1, было опубликовано и «Воззвание ВЦИК и других организаций, к украинским рабочим, солдатам, крестьянам и ко всему украинскому народу». Как видим, тогда «адиннарот» еще не был придуман и большевики решили обратиться к народу другой страны, независимость которой они только что торжественно признавали, через голову его правительства. Тут будут большие цитаты, но они того стоят. Многое, что сейчас вытворяют в Киеве агенты Кремля или просто тупоголовые балбесы, было прописано ровно 100 лет назад и, похоже, время остановилось не только в Кремле, но и в головах тупоголовой публики. Итак, читаем и узнаем то, чем завалена нынешняя украинская и что не удивительно - российская пресса в виде заявлений «борцунов», как местных, так и заезжих.
«Братья-украинцы! Враги вашей и нашей свободы хотят разъединить нас. Центральная рада примкнула к врагам Советской власти в России».
Тут Владимир Ильич как-то запутался и напирает на «разъединить» сразу после того, как вроде бы подтвердил признания государственности Украины. Далее, он пишет о том, какое правительство Украины гадкое и что все беды из-за него, в частности:
«Она (Центральна Рада) совершила акт, который наполнит возмущением сердца всех сознательных рабочих и солдат. Центральная рада ночью напала на киевские революционные войска, разоружила их и выслала их из Киева. Это - вызов рабочему классу всей России. Это - вызов революционным солдатам, рабочим и крестьянам».
В общем, тут просто и со вкусом рассказано, как должна действовать Украина, но потом большевики всполошившись, и чтобы не вспугнуть лоха, вставляется текст, узнаваемый сегодня просто до последней буквы:
«Братья-украинцы! Вас уверяют, будто мы выступаем против самоопределения Украины. Это - ложь. Ни на минуту не помышляем мы покушаться на права Украины. Революционный пролетариат один только заинтересован в том, чтобы за всеми нациями было обеспечено право на самоопределение, вплоть до отделения».
Или вот еще, далее по тексту выясняется, что у большевиков и запутинцев одни и те же претензии:
«Почуяв измену Центральной рады, в Киев слетелись все черные вороны контрреволюции. Империалисты всех стран возлагают теперь все свои надежды на Раду. Разбойники иностранного капитала готовы давать взаймы Украинской раде - только бы двинуть ее на борьбу против рабочей и солдатской революции. Партии и вожди, еще вчера душившие Раду, сегодня составляют вместе с ней заговоры против Советской власти.»
Далее следует читать очень внимательно, ибо именно это льется из российских СМИ и ангажированных Москвой - украинских. Это озвучивают купленные «курченками» и прочими наши продажные сволочи. В тексте цитаты будут редакционные вставки, выделенные скобками, которые позволят примерить ситуацию прямо на сегодня. Они же помогут понять, с чьего голоса поет наша сволочь. Итак:
«Украинские рабочие! Ваши интересы (олигархи) предают капиталистам (олигархам).
Украинские солдаты! Вас восстановляют против общероссийской
ПС. Як для тебе текст Гімну України це тролінг, то про що взагалі з тобою говорити? Питання риторичне!
На жаль, це відео неможливо відтворити.
Детальніше
Пароход...
Пестрота, разгул, волненье,
Ожиданье, нетерпенье...
Веселится и ликует
Весь народ.
И быстрее, шибче воли,
Поезд мчится в чистом поле...
(с)
Ок. А как насчет элементарных условий проезда? Летом в отпуск ехал 18 часов в киевском поезде из Киева в Закарпатье. Кондиционеры не работали. Совсем. А окна в вагоне не открываются, но под каждым есть молоточек для разбития во время аварии.
безвіз зробили щоб частина українців повтікали з рідної землі НАЗАВЖДИ.
Інші що залишаться не зможуть навіть дітей мати бо це розкіш.бо українці жебракиТерпіли.
Через 10 років залишить тільки назва Україна.
Через 20 років назва вже буде по національності влади
и цены понизим и с долгами разберемся)))