 "Укрзализныця" обратилась в Мининфраструктуры с просьбой о повышении стоимости билетов, - Кравцов

Об этом в комментарии Громадському сообщил исполняющий обязанности главы правления УЗ Евгений Кравцов, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодня мы обратились в Министерство инфраструктуры как к регулятору пассажирских тарифов на железной дороге с просьбой о необходимости повышения тарифов в два этапа, дважды. Это - в апреле на 12% и осенью еще на 12%, вероятнее всего в октябре", - сообщил Кравцов.

Он также рассказал, что "Укрзализныця" планирует провести работу среди пассажиров для разъяснения разницы между поездами и уровнем их комфорта.

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"Мы анонсировали введение официальной классности поездов - открытого простого и понятного для пассажиров объяснения о комфорте поездов", - добавил он.

Напомним, в конце января "Укрзализныця" заявила, что в 2018 году планирует повысить стоимость пассажирских перевозок на 20%. Сообщалось, что деньги, полученные железной дорогой в результате повышения тарифов, пойдут на специальный инвестиционный счет.