 На ремонт одного из корпусов Лукьяновского СИЗО планируют потратить 5 миллионов гривен. ВИДЕО

Об этом говорится в сюжете ТСН, передает Цензор.НЕТ.
Ремонт начали с двухэтажного бывшего женского корпуса. Он уже четыре года стоит пустой. Планируют поменять коммуникации и окна, расширить площадь, установить новые мебель и сантехнику.
После ремонта получат 110 дополнительных мест, в расчете 4 квадратных метра на человека. "Завершить планируют до конца весны за максимум 5 миллионов благотворительных денег", - говорится в сюжете.
Напомним, в 2015 году планировалось строительство нового СИЗО вместо Лукьяновского за пределами Киева. Однако инвестора найти не удалось.