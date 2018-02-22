 На ремонт одного из корпусов Лукьяновского СИЗО планируют потратить 5 миллионов гривен. ВИДЕО

Об этом говорится в сюжете ТСН, передает Цензор.НЕТ.

Ремонт начали с двухэтажного бывшего женского корпуса. Он уже четыре года стоит пустой. Планируют поменять коммуникации и окна, расширить площадь, установить новые мебель и сантехнику.

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После ремонта получат 110 дополнительных мест, в расчете 4 квадратных метра на человека. "Завершить планируют до конца весны за максимум 5 миллионов благотворительных денег", - говорится в сюжете.

Напомним, в 2015 году планировалось строительство нового СИЗО вместо Лукьяновского за пределами Киева. Однако инвестора найти не удалось.