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 Политика Украины
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Все про:Минюст (1249) ремонт (752) СИЗО (925)

 На ремонт одного из корпусов Лукьяновского СИЗО планируют потратить 5 миллионов гривен. ВИДЕО

Условия, в которых сейчас содержатся 2,5 тысячи заключенных, европейские суды приравнивают к пыткам.

Об этом говорится в сюжете ТСН, передает Цензор.НЕТ.

Ремонт начали с двухэтажного бывшего женского корпуса. Он уже четыре года стоит пустой. Планируют поменять коммуникации и окна, расширить площадь, установить новые мебель и сантехнику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас странная ситуация сейчас в Украине: есть так называемое "перенаселение" в СИЗО, а по колониям много недобора, - Минюст

 После ремонта получат 110 дополнительных мест, в расчете 4 квадратных метра на человека. "Завершить планируют до конца весны за максимум 5 миллионов благотворительных денег", - говорится в сюжете.

Напомним, в 2015 году планировалось строительство нового СИЗО вместо Лукьяновского за пределами Киева. Однако инвестора найти не удалось.

Источник: https://censor.net.ua/n3051848
 
 
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Можливо ліпше прибрати Лук'янівське сізо ( майже ) із центра міста !
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Так об этом же и писали: "инвестора найти не удалось"(с). Хотели перенести в Коцюбинское, но что-то не срослось.
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А зачем жителям Коцюбинского СИЗО на территории их поселка ?
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Вот-вот....в Украине, как и в Индии существует 4 касты: брахманы - самый высший слой...кшатрии - воины...вайшья - земледельцы...и шудры - гнус...кто ты?????????
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Решение правильное. Посадка не за горами. Хоть для себя создайте хорошие условия. Сроки будут большими.
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АНАЛИЗИРУЕМ НОВОСТЬ. На ремонт одного из корпусов Лукьяновского СИЗО планируют потратить 5 миллионов гривен ДАЛЕЕ ЧИТАЕМ "Завершить планируют до конца весны за максимум 5 миллионов благотворительных денег",Источник: https://censor.net.ua/n3051848 А ТЕПЕРЬ ПРИКИДЫВАЕМ И ДЕЛАЕМ ВЫВОД .Так что это совсем даже не бюджетные и государственные деньги
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Обратите внимание В кадре на 1.47 минуте появляется фигура закалённого прошлым вэвэшника "в крутой фуражке с приятной физиономией ", а нам говорят сверху ,что то меняется
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Похоже, кто-то то ли тещю, то ли жену старую присадить решил
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Як запрацює антикорупційний суд, то швидко "апартаменти" відбудуються.
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А на ремонт детских больниц сколько ,, планируете,,???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа ремонт одного из корпусов Лукьяновского СИЗО планируют потратить 5 миллионов гривен. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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