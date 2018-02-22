 Украина будет развивать научные исследования не только в Антарктике, но и в Арктике, - глава НАНЦ Дикий

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

"Это пока звучит как фантастика, но на самом деле это изначально было частью моей программы - превратить центр из антарктического в полярный. Потому что в мире сейчас лучшие результаты дают сравнительные исследования в двух полярных регионах. Арктика и Антарктика - это вроде как два пульс нашей планеты, измерения в этих двух регионах вместе позволяют оценить ряд планетарных процессов, и как врач всегда измеряет давление на двух руках, а не только на одной, так же большинство стран синхронно развивают науку в обоих полярных регионах", - отметил Евгений Дикий.

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В то же время он подчеркнул, что Арктика уже сейчас не является "белым пятном" для украинской науки. Ведь наши ученые проводят там исследования, приобщаясь к проектам иностранных коллег.

"Например, харьковские радиоастрономы, которые работают в "Вернадском", одновременно проводят исследования и на Шпицбергене в коллаборации с норвежцами. И условия работы у них там значительно лучше, чем мы им пока обеспечиваем на "Вернадском", - рассказал руководитель НАНЦ.

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По словам Евгения Дикого, в подобном сотрудничестве с Украиной пока заинтересована Канада. Ведь эта страна имеет сеть арктических станций, однако не имеет никакой на Антарктическом континенте. Поэтому Украина и Канада могут осуществлять научные обмены и работать на станциях друг друга на разных полюсах.

Новый глава Центра также сообщил, что будет делать акцент на всех возможных направлениях международного сотрудничества. Ведь, с одной стороны, наша станция интересна иностранным коллегам из-за уникального расположения, а с другой - Украине нужно расширять границы своего присутствия на Антарктиде.

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"Нам надо идти в глубину континента, на ледяной антарктический панцирь. Сами мы этого не потянем, но сейчас нормальная научная практика - би-, а то и трилатеральные станции, созданные несколькими странами вместе. Я убежден, что это наш путь. Но, к сожалению, не в этом году, и не в следующем. Я вижу Украину не только владелицей одной старушки британской станции, но и участницей мощных научных проектов в более высоких широтах", - подчеркнул Евгений Дикий.

Отметим, что 6 февраля 2018 года исполняющим обязанности директора Национального антарктического научного центра назначен Евгений Дикий, который является известным исследователем экологии морей и украинским активистом, автором образовательных и научных проектов.