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 Политика Украины
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Все про:Харьковщина (1083) децентрализация (348) Мингарелли (136) территориальная община (48)

 Объединенные теробщины - источник рабочих мест и двигатели изменений, - Мингарелли. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Посол Европейского Союза в Украине, глава Представительства ЕС в Украине господин Хьюг Мингарелли во время визита на Харьковщину рассказал о возможностях, которые европейские коллеги готовы предоставить региону.

В частности, Мингарелли отметил, что Представительство ЕС предлагает многовекторную помощь региону, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского облсовета.

"Децентрализация. Опираясь на свой опыт, видим, что новосозданные ОТГ являются источником рабочих мест, двигателями изменений. Мы хотели бы помочь вам в создании административных центров, а также посредством деятельности нашего Центра самоуправления", - говорит Хьюг Мингарелли.

Объединенные теробщины - источник рабочих мест и двигатели изменений, - Мингарелли 01
Объединенные теробщины - источник рабочих мест и двигатели изменений, - Мингарелли 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Светличная и Мингарелли договорились о помощи ЕС в строительстве онкоцентра в Харькове

Объединенные теробщины - источник рабочих мест и двигатели изменений, - Мингарелли 03
Объединенные теробщины - источник рабочих мест и двигатели изменений, - Мингарелли 04
Объединенные теробщины - источник рабочих мест и двигатели изменений, - Мингарелли 05

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По словам главы облсовета Сергея Чернова, на недавнем заседании президиума Украинской ассоциации районных и областных советов, которое он провел в Киеве, "председатели областных советов приняли обращение к парламентариям о необходимости ускорить принятие 17 законопроектов, находящихся в Верховной Раде, чтобы не замедлялась реформа децентрализации. Жизнь быстрее меняется, чем нормативная база. Сегодня недостаточно создать самодостаточные громады на базовом уровне, необходима реформа субрегионального и регионального уровней, для чего крайне важным является внесение изменений в Конституцию Украины".

Сергей Чернов акцентировал внимание на том, что областной совет нарабатывает механизмы и проекты, которые должны положительно сказаться на развитии сельских территорий:

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"Последние 10 лет население Харьковщины уменьшилось на 110 тысяч человек. Особенно негативная демографическая динамика наблюдается в сельской местности. Поэтому поставлена задача усиленно работать над решения проблем сельских территорий".

Источник: https://censor.net.ua/n3051843
 
 
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Повно розмов про децентралізацію, 17 законопроектів, які не прийняла ВР...але поки просто зменшується населення і 110 тисяч людей не віриться.
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Ну да, в Киеве не удалось власть поменять, теперь будут из Харькова делать "народную республику".
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Мингарелли ты б поосторожней.Бо окончание твоей фамилии,может толкнуть нашу владу к действиям Объединенные теробщины - источник рабочих мест и двигатели изменений, - Мингарелли - Цензор.НЕТ 7362
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До речі, реформа місцевого самоврядування дійсно гарна річ. Що стосується бюджетів місцевих, то в багатьох місцях вони вже профіцитні, кошти є, знаю міста в західній частині України де місцеві бюджети за останні три роки збільшились в півтора-два і навіть більше разів.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбъединенные теробщины - источник рабочих мест и двигатели изменений, - Мингарелли. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 
 
 
 
 
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