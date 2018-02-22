 Объединенные теробщины - источник рабочих мест и двигатели изменений, - Мингарелли. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В частности, Мингарелли отметил, что Представительство ЕС предлагает многовекторную помощь региону, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского облсовета.

"Децентрализация. Опираясь на свой опыт, видим, что новосозданные ОТГ являются источником рабочих мест, двигателями изменений. Мы хотели бы помочь вам в создании административных центров, а также посредством деятельности нашего Центра самоуправления", - говорит Хьюг Мингарелли.





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По словам главы облсовета Сергея Чернова, на недавнем заседании президиума Украинской ассоциации районных и областных советов, которое он провел в Киеве, "председатели областных советов приняли обращение к парламентариям о необходимости ускорить принятие 17 законопроектов, находящихся в Верховной Раде, чтобы не замедлялась реформа децентрализации. Жизнь быстрее меняется, чем нормативная база. Сегодня недостаточно создать самодостаточные громады на базовом уровне, необходима реформа субрегионального и регионального уровней, для чего крайне важным является внесение изменений в Конституцию Украины".

Сергей Чернов акцентировал внимание на том, что областной совет нарабатывает механизмы и проекты, которые должны положительно сказаться на развитии сельских территорий:

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"Последние 10 лет население Харьковщины уменьшилось на 110 тысяч человек. Особенно негативная демографическая динамика наблюдается в сельской местности. Поэтому поставлена задача усиленно работать над решения проблем сельских территорий".