 За время оккупации Крыма РФ незаконно добыла из Одесского газового месторождения более 3,5 млрд куб. м. газа, - Нежнова

Об этом в эфире "Громадського" сообщила председатель правления государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз" Светлана Нежнова, передает Цензор.НЕТ.

Одесское газовое месторождение расположено в экономической зоне Украины, его запасы составляют около 21 млрд куб м. газа. Украина ввела его в эксплуатацию в ноябре 2012 года, официально там было добыто около 500 млн куб. м. газа.

Сейчас Россией незаконно добыто 7,5 млрд кубометров газа, из которых 3,5 млрд - Одесское газовое месторождение, отметила Нежнова.

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"Россия с самого начала оккупации Крыма знала, что это экономическая зона Украины. Поскольку приближаются международные суды, возможно Россия будет предпринимать какие-то меры ", - сказала она.

По ее словам, за время оккупации Крыма Россией незаконно было пробурено в месторождении еще 11 скважин.

"Добыча газа на Одесском месторождении продолжается. До момента аннексии там было пробурено 7 скважин, затем - еще 11 скважин. Месторождения сейчас используется по полной. Нелегитимна власти Крыма пытается выкачать побольше газа оттуда ", - подчеркнула Нежнова.

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Напоминем, буровые установки и другое имущество украинской государственной компании "Черноморнефтегаз" захватили 2014 во время оккупации Крыма Россией. "Нафтогаз Украины" потерял контроль над этим крымским предприятием и заявил, что будет судиться с Россией за крымские активы. В 2016 году на захваченные Россией буровые установки "Черноморнефтегаза" наложен арест.