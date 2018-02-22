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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Газ (8686) Россия (68135) Черноморнефтегаз (59) Нежнова_Светлана (2)

 За время оккупации Крыма РФ незаконно добыла из Одесского газового месторождения более 3,5 млрд куб. м. газа, - Нежнова

Россия за время оккупации Крыма незаконно добыла из Одесского газового месторождения более 3,5 млрд кубометров газа.

Об этом в эфире "Громадського" сообщила председатель правления государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз" Светлана Нежнова, передает Цензор.НЕТ.

Одесское газовое месторождение расположено в экономической зоне Украины, его запасы составляют около 21 млрд куб м. газа. Украина ввела его в эксплуатацию в ноябре 2012 года, официально там было добыто около 500 млн куб. м. газа.

Сейчас Россией незаконно добыто 7,5 млрд  кубометров газа, из которых 3,5 млрд - Одесское газовое месторождение, отметила Нежнова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ пытается скрыть незаконные действия на захваченных буровых вышках в Крыму, - глава "Черноморнефтегаза" Нежнова

"Россия с самого начала оккупации Крыма знала, что это экономическая зона Украины. Поскольку приближаются международные суды, возможно Россия будет предпринимать какие-то меры ", - сказала она.

По ее словам, за время оккупации Крыма Россией незаконно было пробурено в месторождении еще 11 скважин.

"Добыча газа на Одесском месторождении продолжается. До момента аннексии там было пробурено 7 скважин, затем - еще 11 скважин. Месторождения сейчас используется по полной. Нелегитимна власти Крыма пытается выкачать побольше газа оттуда ", - подчеркнула Нежнова.

Читайте: Захваченный оккупантами "Черноморнефтегаз" работает на истощение, добыча падает, - "Нафтогаз"

Напоминем, буровые установки и другое имущество украинской государственной компании "Черноморнефтегаз" захватили 2014 во время оккупации Крыма Россией. "Нафтогаз Украины" потерял контроль над этим крымским предприятием и заявил, что будет судиться с Россией за крымские активы. В 2016 году на захваченные Россией буровые установки "Черноморнефтегаза" наложен арест.

Источник: https://censor.net.ua/n3051842
 
 
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Не факт. Лопнет оккупант на мелкие государства, а с них уже трудно будет сбить.
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Если лопнет, то Питер заберём - исконно Украинские территории.
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росіяни видобувають наш газ, бо в нас нікчемне ВМСУ яке не може відбити наші газовидобувні платформи!!!!! Навіщо нам таке ВМСУ яке навіть платформи не може захистити??? А в цей час уряд та міноборони відмовляються від крейсера Україна!!!! Якби в складі ВМСУ був крейсер Україна, платформи були б наші і ми б видобували свій газ на своїх родовищах!!!!
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триллиона замороженных денех в Америге вполне хватит.
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Вряд ли вы доживёте до этого "светлого будущего". Хотя я вам желаю ста лет жизни.
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Что-то у меня с цифрами не сходиться... До захвата Крыма, говорили что там добывается порядка 2х млрд куб.м в год. 2*4=8. Тут же говорят на больше, чем 50% меньше.
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Але ж країни ЄС продовжують купувати вкрадений росією газ.
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Украденное возвращается владельцу в итоге. Чем больше украдут, тем больше срок.
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Інструкція Одного Старшини
(читати після перегляду "Смерті Сталіна")

Из достоверных источников стало известно, что Путин действительно серьезно заболел.. Сутки он лежал на ковре в своем кабинете, в луже собственной мочи, куда охрана боялась войти, но через три дня ̶Б̶е̶р̶и̶я̶ Песков все же решился, приоткрыл дверь, увидел картину маслом, дрожащими руками достал золотой "Верту", набрал непослушными пальцами номер ̶М̶а̶л̶е̶н̶к̶о̶в̶а̶ Сечина и...

Незамедлительно башни Кремля начинают мощнейшую подковерную борьбу за власть. Кино и немцы. Похороны Сталина в прямом эфире. Володин сжирает Медведева. Пригожин арестовывает и расстреливает Суркова. Тихона Шевкунова топят в Москва-реке, предварительно отравив, выпустив в него пять пуль из нагана, повесив и сбросив с моста. Шойгу вводит комендантский час, отменяет поезда, в магазины завозят запас макарон на месяц и тут же их все закрывают. По пустым улицам ветер гоняет обрывки газет. Люди боятся показать нос из подъезда. Комендантский час начинается с самого утра, блок-посты обложены мешками с песком и затянуты колючей проволокой.

Но оппозиция не спит. Ты-дыщ - через месяц же выборы! Политическая жизнь в стране, замороженная на протяжении восемнадцати лет, взрывается с невероятным грохотом. Явлинский и Грудинин бьются за электорат, как львы. Предвыборные ток-шоу бьют рекорды рейтингов за всю историю телевидения. Разбаненный Навальный триумфально возвращается в телевизор и пресмыкающийся Соловьев, лебезя, берет у него интервью. Ксения Собчак дерется в дебатах сразу с пятью Жириновскими. Страна с невероятным интересом следит за кандидатами, и подпрыгивая, ждет уже, казалось бы, совсем забытый вкус того момента, когда можно опустить свою бюллетень в урну и он будет что-то значить. В очередях, в автобусах, в магазинах, в поликлинике, в школе и даже на вивисекционном столе люди говорят о политике, только о политике, ни о чем, кроме политики, и никак не могут наговориться.

Сторонники Навального, Баркашова, Макашова, Тесака, Явлинского, Путина, Хирурга, Новоросии, демократии, монархии, анархии, лгбт, фашизма, нацбольшевизма и антифашизма одновременно выходят на улицы.
Проливается первая кровь.

Через неделю горящая Москва ощетинивается баррикадами и танковыми ежами, растерянная армия и полиция пытаются хоть как-то контролировать хотя бы Кремль и Красную площадь, над Лубянкой поднимается дым горящих архивов и вертолеты, в аэропортах и на вокзалах драки и смертоубиства за билеты, чиновничьи кабинеты, министерства, Центробанк, Дума, Сенат, мэрия и кабинет Собянина моментально пустеют, по пустым коридорам ходят люди в масках и с набитыми гвоздями палками, бухают, крошат мониторы и жгут в железных бочках стулья и моментально обесценившиеся деньги.

Страна погружается в смуту.

Рамзан Ахматович допивает утренний чай, встает, выключает новости, кидает пульт на журнальный столик и как бы в воздух говорит: "Э... А мы-то чего сидим?"

В шесть утра воскресенья колонна бэтээров с зелеными флагами и криками "Аллах Акбар" выбивает ворота Спасской башни, и, кидая огрызками в разбегающуюся из-под колес дивизию имени Дзержинского, въезжает в Кремль. Рамзан Ахматович выходит в прямой эфир из кабинета Путина, под флагом Путина, с портретом Путина, в кресле Путина, но с автоматом на коленях и говорит, что теперь всё в порядке и беспорядков в стране он не допустит. А кто не понял, тот поймет.

Через час в России начинается гражданская война.

Тыва, Татарстан, Башкирия, Бурятия, Калининград, Приморье, Кавказ и Ширингуши заявляют о своей независимости и тут же отваливаются. По стране ходят многотысячные банды, группировки, армии, ЧВК "Вагнера", оголодавшие крестьянские отряды, захватывают и сдают города, перерезают дороги, грабят "Метро" и "Ашан", вешают на столбах либералов и евреев, режут всех и вся, друг друга, сами себя и топят страну в крови.

Собаки и крысы, чуя неладное, пересекают границу с Беларусью.

Вооруженные силы Украины сплевывают, говорят: "ядрена мать, дождались наконец-то" и за два дня зачищают Донецк с Луганском и выходят к своей государственной границе, водружая украинский флаг на КПП "Изварино". Через неделю украинский флаг развивается над притихшим и примолкшим Севастополем. Территориальный суверенитет страны восстановлен.
В бухту Балаклавы с неба сыплются камни.

А один старый лысый уставший военкор медленно докуривает, вздыхает, выбрасывает бычок, протирает объектив фотоаппарата, надевает на плечи свой командировочный рюкзак и выходит из дома.

Он доходит до трассы. Становится на обочине. Прислоняет рюкзак к ноге. И начинает ждать.

Вдалеке раздается гул колонны. Первыми показываются развевающиеся на антеннах флаги НАТО, ООН и Соединенных Штатов Америки.

Военкор поднимает руку.

Идущий в колонне третьим "Абрамс" останавливается...

Доброе утро.
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Интересно, а крымчакам сообщили, что внешний долг Украины распространяется на всю территорию Украины в т.ч. АР Крым? Или там народ думает, что кредиторы про них забыли? За время оккупации Крыма Россия незаконно добыла из Одесского газового месторождения более 3,5 млрд куб. м. газа, - Нежнова - Цензор.НЕТ 1483
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Ой какой подлый удар крысятам по дых... Нежданно негаданно, херак, а квартирка, дидами заработанная, то уже банку принадлежит, ой-ой.
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крымчакам😁 тобто треба відшукати кримських євреїв і поставити їм борг на лічильник!
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Та не, только лояльным к оккупационной власти
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И где судебные иски к Парашке или барыжное ушлепанство с лошарством процветат За время оккупации Крыма Россия незаконно добыла из Одесского газового месторождения более 3,5 млрд куб. м. газа, - Нежнова - Цензор.НЕТ 1195
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а кто вам сказал, что это "ушлепанство с лошарством", это вам по неопытности так кажется, а пацаны в доле.
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Суд по Одесскому месторождению? Суд с кем? Украины с Украиной? В иске надо прямо указать у кого Украина хочет отсудить это месторождение. получается сама у себя. Международные юристы, откровенно ржут над логикой. подающих иск. Дело верное, и 100 проц выигрышное. Но надо будет признать что Крым - не Украина.
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За время оккупации Крыма Россия незаконно добыла из Одесского газового месторождения более 3,5 млрд куб. м. газа, - Нежнова - Цензор.НЕТ 4556что за йухню ты написал За время оккупации Крыма Россия незаконно добыла из Одесского газового месторождения более 3,5 млрд куб. м. газа, - Нежнова - Цензор.НЕТ 4556если из УКРАИНСКОГО месторождения кацапы НЕЗАКОННО добывают газ, зачем признавать крым кацапским За время оккупации Крыма Россия незаконно добыла из Одесского газового месторождения более 3,5 млрд куб. м. газа, - Нежнова - Цензор.НЕТ 4556 За время оккупации Крыма Россия незаконно добыла из Одесского газового месторождения более 3,5 млрд куб. м. газа, - Нежнова - Цензор.НЕТ 4556наоборот, при таком признании добыча станет законной.
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А газ куда идёт? В Крым? А Крым это что? Это Украина. Так какие претензии - скажут в суде?
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Так и будет продолжаться пока барыжная власть не будет сметена. Ни одного материального иска не предъявлено агрессору за 4 года. Я даже уверен, что барыги в доле с агрессором.
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Підтримую, бо канадійську барижну владу потрібно змінити. Коли незалежність отримуєте від Великої Британії?
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такому поведению мордвы никто не удивляется. Но вот как расценивать поставки электрики и газа на крысм мыролюбно безальтернативной лолитой, причем дешевле чем потребителям с Украины.
Объясните мне логику соевые.
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А как расценивать Как невинную шалость миролюбного офшоренка НЕ говоря о том что кентюшке Фирташу надо помогать Ну и рашу экономически дестабилизировать Межгосударственных договоровт То нет И это хорошо х\\о переводит бабки за электрику Прям в офшоры В любые сердцу смиренного иудея Слепые и зрячие трасты
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С Мэттисом,такой номер,не проканал бы За время оккупации Крыма Россия незаконно добыла из Одесского газового месторождения более 3,5 млрд куб. м. газа, - Нежнова - Цензор.НЕТ 4779
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Мы с раши в перспективе можем иметь МИЛЛИАРДНЫЙ профит.Законно-с крыма.С донбасса...Но мы ж "лять опять всё прое;ем.Наши позиции в судах будут неубедительны.
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ага бля. отдельно с удмуртии отдельно с мордовии.
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Кацапы спи**ли газ и вышки Бойко при молчаливом согласии шоколадного барыги.
Ну вот, а теперь в 2018 году мы обязаны на паРашке купить 5 лярдов кубов газа!
ЦЕ ПЕРЕМОГА!!!?
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а чего вы так возмущаетесь За время оккупации Крыма Россия незаконно добыла из Одесского газового месторождения более 3,5 млрд куб. м. газа, - Нежнова - Цензор.НЕТ 5948 За время оккупации Крыма Россия незаконно добыла из Одесского газового месторождения более 3,5 млрд куб. м. газа, - Нежнова - Цензор.НЕТ 5948что при овоще мы этот газ от курченко покупали как кацапский, что сейчас будем его покупать по цене кацапского...............для народа АБСОЛЮТНО ничего не изменилось..................
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Ну конечно, легче арктику начать исследовать, чем рашистов вместе с вышками с водорослями смешать. Вот бы малые артиллерийские катера и потренировались.
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главное это не дать убежать турчинову когда поменяется власть
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ОНИ УЖЕ НЕ СТЕСНЯЮТСЯ ВЗЯТЬ С НИХ ВЗЯТКУ И ВОССТАНОВИТЬ В ДОЛЖНОСТИ


Вот еще один, даже видео есть где судья дает взятку


Задержанный за взятку Холодницкому судья вернулся на работу

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Иски в Международные коммерческие суды были? Нет?
Если исков нет, значит колаборанты рулят - очередное доказательство.
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Если оно официально на законных основаниях украинское, то чего вы жуете сопли? Выставляйте иск и направляйте в международный арбитраж
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как-то пох, кто владеет "вышкой" - олигарх бойко, олигарх хуйло, олигарх поросёнко...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа время оккупации Крыма РФ незаконно добыла из Одесского газового месторождения более 3,5 млрд куб. м. газа, - Нежнова
 
 
 
 
 
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