 Украинского журналиста Шаройко осудили в Беларуси, но приговор не сообщают, - "Радіо Свобода"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Корреспонденты Радио Свобода связывались со спикером Верховного суда Беларуси Юлией Лясковой, с адвокатом Шаройка Ларисой Быковой. Однако они отказались сообщить, был ли озвучен приговор Павлу Шаройку и каким он может быть. Украинского консула на процесс и на оглашение приговора не пригласили вообще", - говорится в материале издания.

Отметим, что процесс над собкором "Украинского радио" в Беларуси Павлом Шаройко, который начался в Верховном суде Беларуси 12 февраля. По информации "Радіо Свобода" "в эти дни" должен был быть вынесен приговор.

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журналистом Шаройко, - адвокат Быкова

"Такого закрытого процесса, пожалуй, еще не было в истории белорусского правосудия. Обвиняемых в шпионаже в Беларуси ранее судили тоже на закрытых процессах, но о дате начала суда и объявления приговора сообщалось, и во всех закрытых процессах открытым было принятие приговора. Здесь же - полная информационная блокада", - отмечают авторы.

Адвокат и следователи не комментируют ход суда не только журналистам, но и посольству Украины в Беларуси. На прошлой неделе украинский посол Игорь Кизим заявил, чтобы "более закрытого процесса в жизни видел". По его словам, последний раз украинский консул видел Шаройко в декабре прошлого года, затем консул сменился, и новый уже не смог посетить Шаройка в следственном изоляторе КГБ Беларуси.

"Нет информации, были ли свидетели на процессе Павла Шаройко, в чем его конкретно обвинили, нанес ли он вообще ущерб белорусскому государству. Неизвестно также, кто был судьей, а кто - прокурором", - отмечается в материале.

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На данный момент "есть неофициальная информация из надежных источников", что приговор уже озвучен, но какой он - не известно.

Наблюдатели в Минске также выражают надежду, что Шаройко могут обменять на белоруса Юрия Политику, которого по аналогичному обвинению в шпионаже судят в Чернигове: "Процесс над ним в Черниговском районном суде затягивается, следующее заседание там объявлено на 27 февраля. Возможно, эта тайна в Верховном суде Беларуси связана с тем, что ждут приговора в Чернигове".

Ранее народный депутат, руководитель группы "Информационный сопротивление" Дмитрий Тимчук сообщил, что итоговое заседание по делу незаконно задержанного в Минске журналиста Шаройко должно было состояться 19 февраля. Комментируя "миротворческие" заявления президента Беларуси Александра Лукашенко относительно Украины, Тымчук также указал на то, что реальными действиями, "а не красивыми словами" в этом направлении стали бы амнистия и освобождение Шаройко после вынесения приговора.

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Павел Шаройко был задержан сотрудниками КГБ Беларуси 25 октября 2017 года в Минске и обвинен в создании в Беларуси шпионской сети из числа граждан страны, "которые за денежное вознаграждение выполняли его задача сбора информации разведывательного характера в военно-политической сфере". 20 ноября КГБ Беларуси официально заявил, что украинский журналист Шаройко задержан за шпионаж, а советник посольства Украины объявлен персоной нон-грата. 12 февраля 2018 года стало известно, что в Беларуси уже назначили судебное заседание по делу Шаройко.

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим высказывал мнение, что это дело является ответом на задержание белоруса Политики.