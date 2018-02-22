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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Беларусь (2631) приговор (612) суд (20549) Шаройко Павел (22)

 Украинского журналиста Шаройко осудили в Беларуси, но приговор не сообщают, - "Радіо Свобода"

Пресс-секретарь Верховного суда Беларуси Юлия Ляскова и адвокат задержанного украинца Павла Шаройко Лариса Быкова не раскрывают журналистам информацию, озвучен ли приговор обвиняемому в шпионаже украинцу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Корреспонденты Радио Свобода связывались со спикером Верховного суда Беларуси Юлией Лясковой, с адвокатом Шаройка Ларисой Быковой. Однако они отказались сообщить, был ли озвучен приговор Павлу Шаройку и каким он может быть. Украинского консула на процесс и на оглашение приговора не пригласили вообще", - говорится в материале издания.

Отметим, что процесс над собкором "Украинского радио" в Беларуси Павлом Шаройко, который начался в Верховном суде Беларуси 12 февраля. По информации "Радіо Свобода" "в эти дни" должен был быть вынесен приговор.

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журналистом Шаройко, - адвокат Быкова

"Такого закрытого процесса, пожалуй, еще не было в истории белорусского правосудия. Обвиняемых в шпионаже в Беларуси ранее судили тоже на закрытых процессах, но о дате начала суда и объявления приговора сообщалось, и во всех закрытых процессах открытым было принятие приговора. Здесь же - полная информационная блокада", - отмечают авторы.

Адвокат и следователи не комментируют ход суда не только журналистам, но и посольству Украины в Беларуси. На прошлой неделе украинский посол Игорь Кизим заявил, чтобы "более закрытого процесса в жизни видел". По его словам, последний раз украинский консул видел Шаройко в декабре прошлого года, затем консул сменился, и новый уже не смог посетить Шаройка в следственном изоляторе КГБ Беларуси.

"Нет информации, были ли свидетели на процессе Павла Шаройко, в чем его конкретно обвинили, нанес ли он вообще ущерб белорусскому государству. Неизвестно также, кто был судьей, а кто - прокурором", - отмечается в материале.

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На данный момент "есть неофициальная информация из надежных источников", что приговор уже озвучен, но какой он - не известно.

Наблюдатели в Минске также выражают надежду, что Шаройко могут обменять на белоруса Юрия Политику, которого по аналогичному обвинению в шпионаже судят в Чернигове: "Процесс над ним в Черниговском районном суде затягивается, следующее заседание там объявлено на 27 февраля. Возможно, эта тайна в Верховном суде Беларуси связана с тем, что ждут приговора в Чернигове".

Ранее народный депутат, руководитель группы "Информационный сопротивление" Дмитрий Тимчук сообщил, что итоговое заседание по делу незаконно задержанного в Минске журналиста Шаройко должно было состояться 19 февраля. Комментируя "миротворческие" заявления президента Беларуси Александра Лукашенко относительно Украины, Тымчук также указал на то, что реальными действиями, "а не красивыми словами" в этом направлении стали бы амнистия и освобождение Шаройко после вынесения приговора.

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Павел Шаройко был задержан сотрудниками КГБ Беларуси 25 октября 2017 года в Минске и обвинен в создании в Беларуси шпионской сети из числа граждан страны, "которые за денежное вознаграждение выполняли его задача сбора информации разведывательного характера в военно-политической сфере". 20 ноября КГБ Беларуси официально заявил, что украинский журналист Шаройко задержан за шпионаж, а советник посольства Украины объявлен персоной нон-грата. 12 февраля 2018 года стало известно, что в Беларуси уже назначили судебное заседание по делу Шаройко.

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим высказывал мнение, что это дело является ответом на задержание белоруса Политики.

Источник: https://censor.net.ua/n3051841
 
 
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Якщо Україна має такі стосунки із Біларусью, то чого досі перемовини стосовно війни з росією проходять у Мінську?
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Не в Беларуси, а в Белоруссии. Беларуси больше нет.
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От того, что в Украине был проросийский режим Януковича она от этого Малороссией или Новоросией не стала. Есть одна Беларусь. Пока с диктаторским пророссийским режимом.
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Интересно, как Вы для себя формулируете режим (ну или статус) украинской власти. Если считаете не корректным отвечать здесь на такие вопросы, можете не отвечать.
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Украинская власть получила мандат от народа на многопартийных выборах.
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А мы так разуверились во всех этих партиях(со времен КПСС). Только красивые названия для обмана народа.Да и спросить потом нес кого.
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Это ваши проблемы, дружище. У каждого народа - свои традиции, свой менталитет.
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Ганьба під)(уйловникам. Колись я до батьки ставився з повагою. Каюсь.
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Он сильно поменял что говорит, за последние четыре года.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинского журналиста Шаройко осудили в Беларуси, но приговор не сообщают, - "Радіо Свобода"
 
 
 
 
 
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