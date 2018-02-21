 Минздрав вводит международную систему расчетов потребности вакцин

Такое решение было принято сегодня Кабинетом министров Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Переход на международную систему позволит автоматизировать сбор потребности в вакцинах из регионов, что ранее проходило "в ручном режиме", и сделать расчеты потребности более точными. Это позволит повысить эффективность использования бюджетных средств, которые ежегодно выделяются на закупку вакцин и максимально обеспечить украинский необходимыми вакцинами", - считают в министерстве.

В 2017 году на закупку вакцин было выделено 397 млн ​​грн. Украина закупает вакцины для профилактики 10 болезней, в том числе кори и дифтерии.

"Новая методика расчетов предусматривает создание 25%-го буферного запаса вакцин, - комментирует Ульяна Супрун, и.о. министра здравоохранения. - Резервные объемы смогут обеспечить бесперебойный процесс иммунизации населения, крайне важно, особенно сейчас, когда мы видим повышение доверия родителей к вакцинам и рост уровня иммунизации населения".

Стоит отметить, что в Украине начал расти уровень иммунизации населения. Только за последний год уровень охвата вакциной КПК вырос вдвое.

Согласно новой методики сбора потребности в вакцинах, будет учитываться общая численность населения, прирост населения, количество новорожденных и другие показатели. Методика позволяет вычислить потребность и для плановых прививок, и для усиленной иммунизации. Общенациональные расчеты будут проходить дальнейшую верификацию с регионами.

Введение новой системы расчета также обеспечит более эффективное использование вакцин. В частности, отныне можно будет использовать остатки вакцин для отдельно определенных групп риска взрослого населения - медиков, учителей, которые чаще всего контактируют с инфекциями.

Станет возможным перераспределение лекарственных средств между регионами в трех вариантах: между учреждениями здравоохранения по их согласованию, МЗ по обращению учреждений здравоохранения, а также по решению Минздрава. Это позволит регионам перераспределять лекарства самостоятельно, без вмешательства Министерства, а только с последующим информированием его об изменениях в количестве лекарств. И наоборот, в случае критической ситуации Минздрав сможет оперативно централизованно осуществить перераспределение.