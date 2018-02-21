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Все про:вакцина (314) Минздрав (1464) прививка (62) Супрун Ульяна (217)

 Минздрав вводит международную систему расчетов потребности вакцин

Министерство здравоохранения вводит новую международную методику расчета потребности вакцин, разработанную совместно Всемирной организацией здравоохранения и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).

Такое решение было принято сегодня Кабинетом министров Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Переход на международную систему позволит автоматизировать сбор потребности в вакцинах из регионов, что ранее проходило "в ручном режиме", и сделать расчеты потребности более точными. Это позволит повысить эффективность использования бюджетных средств, которые ежегодно выделяются на закупку вакцин и максимально обеспечить украинский необходимыми вакцинами", - считают в министерстве.

В 2017 году на закупку вакцин было выделено 397 млн ​​грн. Украина закупает вакцины для профилактики 10 болезней, в том числе кори и дифтерии.

"Новая методика расчетов предусматривает создание 25%-го буферного запаса вакцин, - комментирует Ульяна Супрун, и.о. министра здравоохранения. - Резервные объемы смогут обеспечить бесперебойный процесс иммунизации населения, крайне важно, особенно сейчас, когда мы видим повышение доверия родителей к вакцинам и рост уровня иммунизации населения".

Стоит отметить, что в Украине начал расти уровень иммунизации населения. Только за последний год уровень охвата вакциной КПК вырос вдвое.

Согласно новой методики сбора потребности в вакцинах, будет учитываться общая численность населения, прирост населения, количество новорожденных и другие показатели. Методика позволяет вычислить потребность и для плановых прививок, и для усиленной иммунизации. Общенациональные расчеты будут проходить дальнейшую верификацию с регионами.

Введение новой системы расчета также обеспечит более эффективное использование вакцин. В частности, отныне можно будет использовать остатки вакцин для отдельно определенных групп риска взрослого населения - медиков, учителей, которые чаще всего контактируют с инфекциями.

Станет возможным перераспределение лекарственных средств между регионами в трех вариантах: между учреждениями здравоохранения по их согласованию, МЗ по обращению учреждений здравоохранения, а также по решению Минздрава. Это позволит регионам перераспределять лекарства самостоятельно, без вмешательства Министерства, а только с последующим информированием его об изменениях в количестве лекарств. И наоборот, в случае критической ситуации Минздрав сможет оперативно централизованно осуществить перераспределение.

Источник: https://censor.net.ua/n3051840
 
 
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Интересно - Куда пропало "Х.У.Й.Л.О"? Уже как 10 дней ботоксное чмо не появляется на публике.
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У нього медвежа хвороба після розгрому в Сирії.
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А может это - подох царек? Там вата переживает, говорит что партия царя фактически прекратила предвыборную подготовку. Там шухер какой то стремный.
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Звичайна технологія. Потім з"явится як Фенікс і вата возрадуєцца шо сцарь воскрес.
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Никуда. Сидит в схроне, "вангеров" зажмуренных считает.
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Минздрав уже так ввёл ,что Украине до гланд достало ....
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Лично у меня слово супрун уже ассоциируется с матерным
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вакцины для маленьких детей в основном , как говорят сами врачи, "индийские неочищенные".Купленные неизвестно кем и неизвестно у кого и неизвестно с какой целью.
Зачищают неочищенными......
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеМинздрав вводит международную систему расчетов потребности вакцин
 
 
 
 
 
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