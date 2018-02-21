 Суд арестовал все имущество главы Госаудитслужбы Гавриловой, - "Українські новини"

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ, "Українським новинам" сообщил источник в правоохранительных органах.
По его информации, Соломенский районный суд Киева наложил арест на все имущество председателя Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой, которая подозревается в декларировании недостоверных данных и незаконном обогащении на 10 млн гривен. "Все имущество арестовано", - сказал он. В частности наложен арест на ее квартиру в Киеве, изъятые в ходе обыска денежные средства, а также золотые слитки.
Как сообщил "Українським новинам" адвокат Гавриловой Ярослав Белявский, о том решении суда ему ничего неизвестно и никаких материалов об этом он не получал. Гаврилова, с его слов, также не получала такого решения.
Адвокат подчеркнул, что если такое решение и принято, то обязательно нужно его обжаловать.
Напомним, Гавриловой 23 января было объявлено о подозрении по предварительной квалификации по ч.3 ст.368-2 (незаконное обогащение) и ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.
"По данным следствия, чиновница на протяжении 2015-2017 годов получила в собственность активы, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, и стоимость которых значительно превышает ее законные доходы. В частности, речь идет о приобретенных объектах недвижимого имущества в г.Киеве (квартира, два паркоместа) внедорожнике (2016 г.в.), дорогостоящей мебели, технике, золотых слитках и наличных в сумме $112,8 тыс. и EUR8,5 тыс., найденных и изъятых детективами НАБУ при обыске квартиры по месту жительства чиновницы", - заявили в НАБУ.
Кроме того, детективы Бюро убеждены, что чиновница внесла заведомо недостоверные сведения в ежегодные электронные декларации об имуществе и доходах за 2015 (более 2,86 млн грн) и 2016 (более 4,67 млн грн) годы. Она указала недостоверную стоимость принадлежащей ей квартиры в Киеве - 1,06 млн грн вместо фактических 2,74 млн грн.
В декларации также не отображены автомобиль и два паркоместа, владельцем которых является бывший муж Л.Гавриловой, с которым семейные отношения фактически не прекращены и поэтому, согласно закону "О предотвращении коррупции", это имущество должно было быть отражено в декларации.
Глава Госаудитслужбы Гаврилова, комментируя подозрение НАБУ в незаконном обогащении заявила: Золотые слитки имеет каждый гражданин.
По данным Цензор.НЕТ, НАБУ вручило подозрение главе Госаудита Гавриловой после проверки аудиторами получения квартиры директором НАБУ.
25 января суд отпустил главу Госаудитслужбы Гаврилову под личное обязательство. 29 января суд оставил Гаврилову в должности.
3 портсигари золоті "Золотий вік", вітчизняні...
А назовні все вийшло.
и все те слитки атабрал
Гаврилова мужьями дорожила !
Но спрятать все она забыла !
Гаврилова гангрену подхватила ....
И корь, чесотку, дерматит,
Больной Насиров вдруг забыт.
Гаврилова уж лыжи навострила !
Апєлляція, потом встрєчний іск, - і в ітогє їй даже моральну компенсацію заплатять, - за нєвиносімиє страданія вдалі от любімих золотих слітков.
Гаврила в аудите был
Не так что шибко разбирался
Он просто место прикупил
Но что любил Гаврила сильно
Что не давало ему спать
Так это страсть к обогащению
Бабла большого наклепать
Вложить всё то в квартиру тупо
И в слитки золота сховать
Сидел Гаврила в кабинете
На кресле мягком у одна
Он с думой тяжкой о бюджете
Совсем на то лишился сна
Гавриле всё казалось мало
И денег и квартир и злат
Его за жопу взяли смело
И был то вовсе не разврат
Гаврила был тупой с рожденья
Гаврила книжкам был не рад
Не ведал бедный про офшоры
А так бы был не виноват.
Короче ответочка прилетела.Нефиг наезжать на МО