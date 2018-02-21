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 Политика Украины
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Все про:арест (9552) имущество (245) Киев (15412) суд (20549) Гаврилова (9) Госаудитслужба (8)

 Суд арестовал все имущество главы Госаудитслужбы Гавриловой, - "Українські новини"

Арест наложен на квартиру Лидии Гавриловой в Киеве, изъятые в ходе обыска денежные средства, а также золотые слитки.

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ, "Українським новинам" сообщил источник в правоохранительных органах.

По его информации, Соломенский районный суд Киева наложил арест на все имущество председателя Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой, которая подозревается в декларировании недостоверных данных и незаконном обогащении на 10 млн гривен. "Все имущество арестовано", - сказал он. В частности наложен арест на ее квартиру в Киеве, изъятые в ходе обыска денежные средства, а также золотые слитки.

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Как сообщил "Українським новинам" адвокат Гавриловой Ярослав Белявский, о том решении суда ему ничего неизвестно и никаких материалов об этом он не получал. Гаврилова, с его слов, также не получала такого решения.

Адвокат подчеркнул, что если такое решение и принято, то обязательно нужно его обжаловать.

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Напомним, Гавриловой 23 января было объявлено о подозрении по предварительной квалификации по ч.3 ст.368-2 (незаконное обогащение) и ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

"По данным следствия, чиновница на протяжении 2015-2017 годов получила в собственность активы, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, и стоимость которых значительно превышает ее законные доходы. В частности, речь идет о приобретенных объектах недвижимого имущества в г.Киеве (квартира, два паркоместа) внедорожнике (2016 г.в.), дорогостоящей мебели, технике, золотых слитках и наличных в сумме $112,8 тыс. и EUR8,5 тыс., найденных и изъятых детективами НАБУ при обыске квартиры по месту жительства чиновницы", - заявили в НАБУ.

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Кроме того, детективы Бюро убеждены, что чиновница внесла заведомо недостоверные сведения в ежегодные электронные декларации об имуществе и доходах за 2015 (более 2,86 млн грн) и 2016 (более 4,67 млн грн) годы. Она указала недостоверную стоимость принадлежащей ей квартиры в Киеве - 1,06 млн грн вместо фактических 2,74 млн грн.

В декларации также не отображены автомобиль и два паркоместа, владельцем которых является бывший муж Л.Гавриловой, с которым семейные отношения фактически не прекращены и поэтому, согласно закону "О предотвращении коррупции", это имущество должно было быть отражено в декларации.

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Глава Госаудитслужбы Гаврилова, комментируя подозрение НАБУ в незаконном обогащении заявила: Золотые слитки имеет каждый гражданин.

По данным Цензор.НЕТ, НАБУ вручило подозрение главе Госаудита Гавриловой после проверки аудиторами получения квартиры директором НАБУ.

25 января суд отпустил главу Госаудитслужбы Гаврилову под личное обязательство. 29 января суд оставил Гаврилову в должности.

Источник: https://censor.net.ua/n3051838
 
 
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шантаж наверное... не верю, что ее посадят и все конфискуют в пользу народа. это как с бриллиантами... в начале стакан был, потом стакан с мелкими и не дорогими, потом пол стакана, а потом и вовсе исчезла эта улика... в безразмерном сейфе другого дельца от власти.
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все конфискуют в пользу народа - Воровала у государства, а возвращать народу?
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Из старого анекдота . Оператор по телефону спрашивает - "Мужчина вы к нам дозвонились в публичный дом , при этом говорите ,что у вы инвалид и у вас нет рук и ног ,как вам это удалось и что вас у нас интересует ? ,мужик отвечает, -" Послушай красавица, не ужели ты не догадалась, чем я номер набирал"
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вопрос твой совершенен и он не риторический. это вопрос всех Времен и Народов он как Терминатор разделяет день и ночь, добро от зла и там никому не дано заблудиться в извечном поиске ответа на него. да, мы зашли очень далеко в своем принудительном и добровольном заблуждении, где все перевернуто наоборот. это как две соседние Вселенные идут параллельно не имея контакта... и он для чего? если сами не возмужаем то за нас не возмужает Никто. эту шизофрению очень тяжело осознать, - как? и что? сознание наше так запрограммировано, что бы особь могла адаптироваться к грозной и опасной среде. и вопрос этот есть сопротивление, вопреки программе заложенной нам из вне, что и движет всеми силами прогресс на Земле.
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у государства нет своих ден. знаков, все деньги которыми оперирует государство ему как субъекту совершенно не нужны. оно неодушевленно это глухо - слепо - немая машина для управления народным хозяйством, это машина которая призвана для защиты тех субъектов которые и предоставляют ему такой инструмент как ден. знаки. казна наполняется деньгами налогоплательщиков которые и есть тот пресловутый и как правило абстрактный народ. сам народ есть часть государства без которого ни первый ни второй не имеют субъектности и она лишь возможна там где народ при помощи государства устранили(частично) пропасть между людьми, что ни плохо и не хорошо, это нормально и призвано лишь для одного, - Единства, которое и делает нас или бессмысленно несчастными или же осмысленно счастливыми людьми. и вопрос стоит очень просто, - в чем оно для несчастья и в чем оно для счастья в стране где труд народа ценен и интересы личности есть основа всего. проще говоря государство есть отражение нас самих в достижениях и неудачах общества которое никого не отвергает и помогает всем без исключения так как оно слепо. многие люди используют эту особенность гос. машины не так как велит логика и цель. поэтому нужно постоянно держать руку на пульсе и если оно превращается лишь в инструмент угнетения, то есть режим, общество меняет или правила игры или людей которые не соответствуют проф.пригодности и у нас самая тяжелая форма несоответствия всего и ко всем, где правила лукавят и написаны они лукавыми людьми. это сверх задача для народа который в глубоком морально - нравственном тупике, но Майдан есть Великое Прозрение где народ осознает свою ответственность перед будущими поколениями, что выразилось в неуклонном стремлении наперекор врагу - стать равноправным и свободным членом современной цивилизации, и это говорит об одном, - Украинцы достойная нация и она достигнет своей цели - Благоденствия и Процветания для всех как для одного.
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А дальше куда с имуществом ? Награбленное делить легче, чем тырить по новой. По своим роздадут ?
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так, це зрада, Пєтя всьо вивезе в панамський офшор Суд арестовал все имущество главы Госаудитслужбы Гавриловой, - "Українські новини" - Цензор.НЕТ 5969
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А коли ж він звідки щось привезе, хоча б якісь сувенірчики народу на довгу пам'ять?
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"Это все же шо нажито непосильным трудом - все же погибло!!!!"(с)
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3 магнітохвони "Ілєть", імпортні
3 портсигари золоті "Золотий вік", вітчизняні...
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Служыл Гаврила аудитом - Гаврила слити собирал.
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прешол праклятэй забиратель,
и все те слитки атабрал
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Гаврилова женой была хорошей !
Гаврилова мужьями дорожила !
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Бабла у ней было, как вошей,
Но спрятать все она забыла !
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Наверное в одной камере с бриллиантовыми прокурорами будет сидеть?
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Баллада о гангрене Гавриловой .
Гаврилова гангрену подхватила ....
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Гаврилова гангрену подхватила,
И корь, чесотку, дерматит,

Больной Насиров вдруг забыт.
Гаврилова уж лыжи навострила !
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Нє сошлісь в ценє. Буває.
Апєлляція, потом встрєчний іск, - і в ітогє їй даже моральну компенсацію заплатять, - за нєвиносімиє страданія вдалі от любімих золотих слітков.
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ну вот и ладненько ,а то корчила из себя я не я бабло и хата не моя......... каждому чиновнику вип класса по отдельной камере Суд арестовал все имущество главы Госаудитслужбы Гавриловой, - "Українські новини" - Цензор.НЕТ 9970
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Залили мышь в ее норе! Но остальная стая тихо продолжает свое дело.
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Служил Гаврила в аудите
Гаврила в аудите был
Не так что шибко разбирался
Он просто место прикупил
Но что любил Гаврила сильно
Что не давало ему спать
Так это страсть к обогащению
Бабла большого наклепать
Вложить всё то в квартиру тупо
И в слитки золота сховать
Сидел Гаврила в кабинете
На кресле мягком у одна
Он с думой тяжкой о бюджете
Совсем на то лишился сна
Гавриле всё казалось мало
И денег и квартир и злат
Его за жопу взяли смело
И был то вовсе не разврат
Гаврила был тупой с рожденья
Гаврила книжкам был не рад
Не ведал бедный про офшоры
А так бы был не виноват.
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Покуда будет Г...о у власти, таких эпизодов будет не мерено Суд заарештував все майно глави Держаудитслужби Гаврилової, - "Українські новини" - Цензор.НЕТ 5785
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Была проверка специалистами нашей службы, во время которой было установлено, что в результате проведения процедуры закупки топлива Министерство обороны заключило договор с ООО "Трейд Коммодити" на 1,245 миллиарда гривен. Был установлен факт необоснованного повышения цены после проведения процедуры закупки и заключения договоров", - сказала она.

Короче ответочка прилетела.Нефиг наезжать на МО Суд заарештував все майно глави Держаудитслужби Гаврилової, - "Українські новини" - Цензор.НЕТ 4127
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"изъятые в ходе обыска... золотые слитки". Как вся эта взяточная мерзота примитивно похожа друг на друга. Амёбы безмозглые.
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Шо,и золотые слитки? Как это жестоко....
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Самі крадуть,самі себе "судять",самі собі у таких самих "конфісковують".От така вона "народна" влада в Україні. А насправді-пани і холопи.
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Посмеяться можно?....Куда как у более мелких крадунов-паскудёнышей обнаруживаются многократно большие "достатки",а тут у целой главы аудитов..Кстати,а почему не включается норма закона-эта дамочка почему не берётся под стражу уже даже на выявленном обмане в декларации???
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какая же все-таки Украина богатая страна если шавка которая всего несколько лет была при должности столько благ себе натаскала ! что же там у тех кто к госкорыту поближе!
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гаврилова заплотит вем, кому положено и все решит- это такой бизнес , богатого буратину прижать а потом за откат отпустить
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Как забрали, так и вернут. Если с должности не снимают, значит, всё это действо- детский лепет на лужайке.
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Так вона ж на роботу ходить. А жити мабуть перебралась в общагу.
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Поділитись треба з шоколадною бандою - інакше не відпустять!!!
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у "бриллиантовых" тоже по началу все арестовывали...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд арестовал все имущество главы Госаудитслужбы Гавриловой, - "Українські новини"
 
 
 
 
 
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