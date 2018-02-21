 Миссия ОБСЕ зафиксировала скопление техники наемников РФ на Луганщине

Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 19 февраля по 19:30 20 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"19 февраля в неподконтрольном правительству районе беспилотный летательный мини-аппарат СММ зафиксировал 5 неподвижных самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм) в 1 км к северо-западу от населенного пункта Шимшиновка (27 км северо-западнее Луганска), расположенных там с нарушением линий (координат) отвода", - говорится в отчете.
Также вблизи Шимшиновки наблюдатели зафиксировали значительное количество другого вооружения, и в частности, 11 танков (один Т-72 и десять Т-64) и 20 бронетранспортеров (МТ-ЛБ), на 7 из которых были установлены зенитные установки (ЗУ-23), 7 машин управления огнем артиллерии (одна БТР-60ПБ и шесть серии 1ВХХ) и 21 грузовик военного типа.
Кроме того, 19 февраля мини-БПЛА СММ зафиксировал значительное количество единиц вооружения и военной техники вблизи населенного пункта Мирное (28 км юго-западнее Луганска), а именно: 21 танк (восемнадцать Т-64 и три Т-72), 12 буксируемых гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм), 8 самоходных гаубиц (2С1), 15 минометов (2Б9 "Василек", 82 мм) и 6 противотанковых пушек (МТ-12 "Рапира", 100 мм).
В этом районе было замечено также 57 боевых машин пехоты (53 БМП-1 и 4 БМП-2), 15 бронетранспортеров (МТ-ЛБ), 2 бронированные разведывательные машины (БРДМ-2 и БРМ-1К) 2 бронированные ремонтно-эвакуационные машины (ВТ-55), 2 установленные на грузовики зенитные установки (ЗУ-23), 1 инженерную машину (МДК-3), 1 установку разминирования (УР-77) и 2 минные заградители (ГСМ-3).
ведь там российских военных нет
https://graniru.org/Politics/World/Europe/Ukraine/m.267832.html
Федя спасибо тебе за хорошую работу.
и запомни раб - рассея пишется с маленкой буквой, да ещё - ты службу неси нормально а то выгонит, ваших братьев - охраников - в очереди стоят - смотри раб, прогонит, будешь голодать и отприски твоии тоже.
Так по нему уже больше транспорта , чем на трассе.
Гатят с утра до вечера с той стороны. Якобы учения.
Слепцы шо-то нашупали...
Первое, границу с рашкой укреплять, а со стороны ордло в корне пресекать всякие танковые подвижки.
Всё потому что трудно вериться в то, что оголтелая "русская весна, зима и лето" успокоится и захочет мира. Им нужна кровь, без крови орки не могут спокойно существо.