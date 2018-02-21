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 Миссия ОБСЕ зафиксировала скопление техники наемников РФ на Луганщине

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали сосредоточение вооружения возле оккупированных поселков Шимшиновка и Мирное в Луганской области.

Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 19 февраля по 19:30 20 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"19 февраля в неподконтрольном правительству районе беспилотный летательный мини-аппарат СММ зафиксировал 5 неподвижных самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм) в 1 км к северо-западу от населенного пункта Шимшиновка (27 км северо-западнее Луганска), расположенных там с нарушением линий (координат) отвода", - говорится в отчете.

Также вблизи Шимшиновки наблюдатели зафиксировали значительное количество другого вооружения, и в частности, 11 танков (один Т-72 и десять Т-64) и 20 бронетранспортеров (МТ-ЛБ), на 7 из которых были установлены зенитные установки (ЗУ-23), 7 машин управления огнем артиллерии (одна БТР-60ПБ и шесть серии 1ВХХ) и 21 грузовик военного типа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ на Донбассе блокируют работу наблюдателей, требуя предъявлять паспорта и согласовывать планы патрулирования, - ОБСЕ

Кроме того, 19 февраля мини-БПЛА СММ зафиксировал значительное количество единиц вооружения и военной техники вблизи населенного пункта Мирное (28 км юго-западнее Луганска), а именно: 21 танк (восемнадцать Т-64 и три Т-72), 12 буксируемых гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм), 8 самоходных гаубиц (2С1), 15 минометов (2Б9 "Василек", 82 мм) и 6 противотанковых пушек (МТ-12 "Рапира", 100 мм).

В этом районе было замечено также 57 боевых машин пехоты (53 БМП-1 и 4 БМП-2), 15 бронетранспортеров (МТ-ЛБ), 2 бронированные разведывательные машины (БРДМ-2 и БРМ-1К) 2 бронированные ремонтно-эвакуационные машины (ВТ-55), 2 установленные на грузовики зенитные установки (ЗУ-23), 1 инженерную машину (МДК-3), 1 установку разминирования (УР-77) и 2 минные заградители (ГСМ-3).

Читайте: СММ ОБСЕ с начала года зафиксировала 40 тысяч нарушений режима прекращения огня на Донбассе, - Хуг

 

Источник: https://censor.net.ua/n3051837
 
 
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Томагавками,
ведь там российских военных нет Місія ОБСЄ зафіксувала скупчення техніки найманців РФ на Луганщині - Цензор.НЕТ 4931
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Бывший глава ЛНР Игорь Плотницкий, в ноябре прошлого года свергнутый и бежавший в Россию, арестован и заключен в петербургский СИЗО-1 «Кресты».
https://graniru.org/Politics/World/Europe/Ukraine/m.267832.html
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ну нихрена себе, надеюс Украинская разведка об этом знала до полуслепых обсе
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Вся разведка следит за Саакашвили и Парасюком чтобы будку не шатали...
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Норвегия и Россия могли бы совместно развивать интеллектуальную транспортную систему на севере, что могло бы укрепить логистику в Арктическом регионе и стать знаком хороших отношений между двумя странами, сказал министр транспорта Норвегии Хьетиль Сулвик-Улсен.

Федя спасибо тебе за хорошую работу.
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да могли бы, вот только если не было бы русских и полукровков как тебя, а сама територия рашки после дезинфекции станет пригодна для людей, но не тебя не твоих отприсков это уже не каснётся - так что не благодари меня, то твоя судьба

и запомни раб - рассея пишется с маленкой буквой, да ещё - ты службу неси нормально а то выгонит, ваших братьев - охраников - в очереди стоят - смотри раб, прогонит, будешь голодать и отприски твоии тоже.
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Там с трассы поворот в степь.
Так по нему уже больше транспорта , чем на трассе.
Гатят с утра до вечера с той стороны. Якобы учения.
Слепцы шо-то нашупали...
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Иллария Соняшникова) Ну как вы это себе представляете, чтобы россиянцы побыстрее?
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Или прямое попадание Місія ОБСЄ зафіксувала скупчення техніки найманців РФ на Луганщині - Цензор.НЕТ 7616 или убрать кацапский ген из генома человека, тогда кацапий вид исчезнет совсем. Правда, этот процесс не быстрый.
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Иллария Соняшникова) Прямое попадания, ушло то время когда можно было прямое попадания. Так что добро пожаловать в клуб к странам с потерянными землями к Молдове, к Грузии, к Азербайджану!
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Так наемников или разейко-окупационных войск?
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держат там всяких а по новому закону на дамбасе разейско-окупационные войска и никак по другому
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Подозрительно что неподвижные. Может надувные. Мокша сильна по линии надувного оружия...
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Так кацапы и сами вроде надувные, так приятно для глаза и феерично взрываются при попадании. Місія ОБСЄ зафіксувала скупчення техніки найманців РФ на Луганщині - Цензор.НЕТ 5239
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это не эффективно. вот тут кровавый пастор недавно испытывал другую "игрушку". Вот где надо было проводить испытания.
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Пока Порошенко у власти будет линия разграничения подписанная им незаконно и скопление техники врага на оккупированных территориях
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Петя вражескую технику бережет к выборам поближе..?
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Есть опасность удара российских банд из ОРДЛО на севере Луганской области вдоль границы. Надо следить за рашенской территорией потому, что если с ордло двинутся то с территории рашки будут бить грады. Здесь надо хорошо подготовиться.
Первое, границу с рашкой укреплять, а со стороны ордло в корне пресекать всякие танковые подвижки.
Всё потому что трудно вериться в то, что оголтелая "русская весна, зима и лето" успокоится и захочет мира. Им нужна кровь, без крови орки не могут спокойно существо.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМиссия ОБСЕ зафиксировала скопление техники наемников РФ на Луганщине
 
 
 
 
 
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