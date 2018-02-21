EN|RU|UK
Темы дня: Олимпиада-2018 Расследование преступлений на Майдане Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Судебная реформа Санкции против России Арест Шепелева Закон о деоккупации Донбасса Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия
  4663  17
Все про:Нацполиция (6954) угон (206) Харьков (3753) Lexus (1) Бех Олег (4)

 Россиянин и украинец за три месяца угнали автомобилей Lexus на 150 тысяч долларов, - полиция Харьковщины. ВИДЕО+ФОТО

Злоумышленники специализировались исключительно на автомобилях марки Lexus. В течение трех месяцев они похитили несколько автомобилей. Общая сумма ущерба составляет 150 тысяч долларов.

"На след злоумышленников вышли сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области. Злоумышленники похищали автомобили на территории Харькова и области, после чего требовали у владельцев деньги за их возвращение. Так, 13 февраля мужчины незаконно завладели автомобилем Lexus на улице Каразина. При попытке его перегона полицейские совместно с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины задержали двух подозреваемых - 21-летнего уроженца Российской Федерации и 27-летнего харьковчанина", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы облуправления НП.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Футбольные ультрас из Украины и Италии подрались в центре Харькова. ВИДЕО

По словам начальника ГУНП в Харьковской области Олега Беха, во время совершения преступлений мужчины использовали альтернативные виды телефонной связи, постоянно меняли абонентские номера. Для угона автомобилей злоумышленники использовали устройства для принудительного открывания замков дверей транспортных средств, алгоритмические "кодграберы" разного типа сигнализации и выносные блоки диагностирования электронной системы, что давало им возможность полностью контролировать и управлять автомобилем.

"Во время совершения преступлений и после их совершения злоумышленники использовали автомобили с номерами иностранной регистрации, приобретенные через Интернет. Для беспрепятственного проезда по улицам города, они пользовались так называемыми номерами прикрытия, заказывали через специальную клиентскую программу - Internet Messenger", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Вор, мошенник и насильник: в Киеве задержали мужчину, который в прошлом году угнал маршрутку и ранил полицейского. ФОТОрепортаж

Работники полиции также установили гаражно-строительный кооператив, на территории которого злоумышленники длительное время арендовали помещение. Там они прятали ранее похищенные транспортные средства.

Россиянин и украинец за три месяца угнали автомобилей Lexus на 150 тысяч долларов, - полиция Харьковщины 01
Россиянин и украинец за три месяца угнали автомобилей Lexus на 150 тысяч долларов, - полиция Харьковщины 02
Россиянин и украинец за три месяца угнали автомобилей Lexus на 150 тысяч долларов, - полиция Харьковщины 03

"Задержанные обоснованно подозреваются в совершении нескольких аналогичных преступлений на территории Шевченковского и Киевского районов. Автомобили найдены и возвращены владельцам. По данному факту следственным управлением открыто уголовное производство по ч. 2, ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам сообщено о подозрении в совершении данного преступления. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 140 тысяч гривен. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются", - резюмируют в ГУ НП.

Россиянин и украинец за три месяца угнали автомобилей Lexus на 150 тысяч долларов, - полиция Харьковщины 04

Источник: https://censor.net.ua/n3051835
 
 
VEhrdlVXdGtRekV3V1ZWbk1FbzNVWFU1UXpFd1RFMTJURGxIUkRCTVVGRjJkRU01Wms1RFpEQk1SRkpvZEVNdk1FdzNVWFU1UXpRd1dXSlJkVTVIVUdaRmVHeGxTRlo2Wms1RGJEQk1SRkpuVGtkTk1FeHlVWFowUTNrPQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Лексусов на 150 тыщ? Это сколько, один или два?
 показать весь комментарий
 
 
если на УКР номерах то один а если на ЕВРО то два десятка
 показать весь комментарий
 
 
Ed Sereda) На евро номерах лексусы не ездят, для евпопейцев слишком дорогая марка!
 показать весь комментарий
 
 
Вот и кто после этого скажет, что это не братский народ?
 показать весь комментарий
 
 
Общая сумма ущерба составляет 150 тысяч долларов.Источник: https://censor.net.ua/n3051835 , а ну да , с правом внесения залога в сумме 140 тысяч гривен.Источник: https://censor.net.ua/n3051835 ЗАДУМАЙТЕСЬ КАКАЯ РАЗНИЦА Росіянин і українець за три місяці викрали автомобілів Lexus на 150 тисяч доларів, - поліція Харківщини - Цензор.НЕТ 6613
 показать весь комментарий
 
 
Молоток чел. Хоть не нашу святую тавруху мда .
 показать весь комментарий
 
)))))))))))а вы возмущаетесь за фабрики в стране ворога,ничего личного--бизэ)))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссиянин и украинец за три месяца угнали автомобилей Lexus на 150 тысяч долларов, - полиция Харьковщины. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх