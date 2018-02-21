 Россиянин и украинец за три месяца угнали автомобилей Lexus на 150 тысяч долларов, - полиция Харьковщины. ВИДЕО+ФОТО

"На след злоумышленников вышли сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области. Злоумышленники похищали автомобили на территории Харькова и области, после чего требовали у владельцев деньги за их возвращение. Так, 13 февраля мужчины незаконно завладели автомобилем Lexus на улице Каразина. При попытке его перегона полицейские совместно с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины задержали двух подозреваемых - 21-летнего уроженца Российской Федерации и 27-летнего харьковчанина", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы облуправления НП.

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По словам начальника ГУНП в Харьковской области Олега Беха, во время совершения преступлений мужчины использовали альтернативные виды телефонной связи, постоянно меняли абонентские номера. Для угона автомобилей злоумышленники использовали устройства для принудительного открывания замков дверей транспортных средств, алгоритмические "кодграберы" разного типа сигнализации и выносные блоки диагностирования электронной системы, что давало им возможность полностью контролировать и управлять автомобилем.

"Во время совершения преступлений и после их совершения злоумышленники использовали автомобили с номерами иностранной регистрации, приобретенные через Интернет. Для беспрепятственного проезда по улицам города, они пользовались так называемыми номерами прикрытия, заказывали через специальную клиентскую программу - Internet Messenger", - говорится в сообщении.

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Работники полиции также установили гаражно-строительный кооператив, на территории которого злоумышленники длительное время арендовали помещение. Там они прятали ранее похищенные транспортные средства.







"Задержанные обоснованно подозреваются в совершении нескольких аналогичных преступлений на территории Шевченковского и Киевского районов. Автомобили найдены и возвращены владельцам. По данному факту следственным управлением открыто уголовное производство по ч. 2, ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам сообщено о подозрении в совершении данного преступления. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 140 тысяч гривен. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются", - резюмируют в ГУ НП.