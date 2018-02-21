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Все про:обвинение (342) Манафорт (7)

 В США выдвинули новые обвинения против Манафорта, - "Reuters"

Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера, который расследует вмешательство России в американские выборы, выдвинул новые обвинения против экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и его помощника Ричарда Гейтса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ окружного суда округа Колумбия.

Однако, как отмечает агентство, одностраничный документ не раскрывает характер новых обвинений.

"Включение этого документа в материал канцелярии суда, который регулярно обновляется новыми уголовными обвинениями, свидетельствует о том, что офис Мюллера, возможно, подал обвинительный акт, который заменит предыдущий прошлогодний документ", - предполагают в Reuters.

Также читайте: Спецпрокурор Мюллер попросил установить 14 мая датой начала судебного процесса по делу Манафорта

Политтехнолог Пол Манафорт и его парнер Ричард Гейтс сейчас находятся под домашним арестом. 30 октября Министерство юстиции США обнародовало выдвинутые им обвинения всего в 12 случаях правонарушений. Как говорится в обвинительном акте, Манафорт и Гейтс в период по крайней мере с 2006 до 2015 года заработали в результате их работы в Украине десятки миллионов долларов и с целью скрыть эти суммы в течение 2006-2016 годов отмывали эти средства через многочисленные компании, партнерства и банки в США и других странах.

Источник: https://censor.net.ua/n3051834
 
 
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манофорт). то добре, а що з нашими політ-технологами, що
папу вивели на перше місце, чи чучму з сімонєніном) в другий тур і тд
це так треба?! В США выдвинули новые обвинения против Манафорта, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 450
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Манафорт був не просто політтехнологом януковича, він його творив своїми руками, навіть голим купався з януковичем в басейні і після Майдану та втечі януковича Манафорт хотів покінчити життя самогубством - Майдан це був програш Манафорта, він не розумів як люди можуть так сильно бажати януковичу смерті, чому, все ж було контрольоване, інфляція, борги, росія, захід, європа???!!! Але баланс порушили жадібні європейці, вони захотіли перенести частину своїх грошей з росії до України і почали пропонувати януковичу асоціацію з ЄС, для того щоб зменшити оподаткування і не сплачувати податки на ввезення обладнання заводів і податки на сировину для заводів! путін звичайно не захотів щоб з росії забирали частину з інвестицій, яких там на той момент було 600 млрд. доларів і тому путін почав заважати підписанню асоціації ЄС з Україною. А далі почався Майдан і все зайшло надто далеко і Манафорт втратив керування ситуацією!!! Врятував Манафорта Трамп, який запропонував йому участь в своїй президентській компанії. Манафорт задіяв для перемоги Трампа рекламу в соціальних мережах, підключив російських тролів, які давно виконували його підряди недорого і Трамп переміг, але більше дивом, бо ніхто не очікував, навіть сам Трамп з Манафортом, бо Обаму вже всі просто ненавиділи!!!
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Внимание - Репост. Сейчас на канале Youtube пользователь разместил фильм Киборги которого еще нет в свободном доступе т.е пиратство. А теперь объясню какие последствия от пиратства для Украины и для самого фильма Киборги. Уже ходят слухи, что кацапы к украинскому фильму Киборги создали гоблинский перевод и теперь многие украинцы увидят этот фильм в виде глупой кинокомедии - Браво владельцу канала. Молодец просто. Заходим и пишем жалобу на канал.
https://www.youtube.com/watch?v=yHeK6a2PL5g
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Увидел фотку, и подумал что у Поци плойку украли..
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пэца чем-то лучше воной?
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Товщий набагато. Значно багатший, краще уміє приватизовувати державне майно.
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Сход снежной лавины продолжается:
Спецпрокурор США Мюллер, который проводит расследование связей членов команды Трампа с Россией в период президентской кампании 2016 года, предъявил обвинения в даче ложных показаний адвокату Алексу ван дер Зваану (гр. Нидерланды). Он солгал следователям о прошлых связях с Риком Гейтсом, которому вместе с бывшим руководителем президентской кампании Трампа Манафортом предъявлены обвинения по 12 пунктам в октябре прошлого года. Тесть ван дер Зваана - российский миллиардер Герман Хан, основатель Альфа-банка, входит в "кремлевский список" Минфина США (пакет 13).
Напомню, что всего Мюллером предъявлены обвинения 19-ти персонам, 14 из них - в последние пять дней!!!
Далі буде....😀👍
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/Верить нельзя никому,даже самому себе!Мне-можно!/ МюллерУ США висунули нові звинувачення проти Манафорта, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 6236
У США висунули нові звинувачення проти Манафорта, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 3724У США висунули нові звинувачення проти Манафорта, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 3724У США висунули нові звинувачення проти Манафорта, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 3724У США висунули нові звинувачення проти Манафорта, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 3724У США висунули нові звинувачення проти Манафорта, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 3724У США висунули нові звинувачення проти Манафорта, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 3724У США висунули нові звинувачення проти Манафорта, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 3724У США висунули нові звинувачення проти Манафорта, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 3724У США висунули нові звинувачення проти Манафорта, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 3724У США висунули нові звинувачення проти Манафорта, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 3724У США висунули нові звинувачення проти Манафорта, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 3724У США висунули нові звинувачення проти Манафорта, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 3724У США висунули нові звинувачення проти Манафорта, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 3724У США висунули нові звинувачення проти Манафорта, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 3724У США висунули нові звинувачення проти Манафорта, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 3724У США висунули нові звинувачення проти Манафорта, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 3724У США висунули нові звинувачення проти Манафорта, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 3724У США висунули нові звинувачення проти Манафорта, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 3724У США висунули нові звинувачення проти Манафорта, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 3724У США висунули нові звинувачення проти Манафорта, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 3724У США висунули нові звинувачення проти Манафорта, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 3724У США висунули нові звинувачення проти Манафорта, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 3724У США висунули нові звинувачення проти Манафорта, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 3724У США висунули нові звинувачення проти Манафорта, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 3724У США висунули нові звинувачення проти Манафорта, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 3724У США висунули нові звинувачення проти Манафорта, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 3724У США висунули нові звинувачення проти Манафорта, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 3724У США висунули нові звинувачення проти Манафорта, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 3724У США висунули нові звинувачення проти Манафорта, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 3724У США висунули нові звинувачення проти Манафорта, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 3724У США висунули нові звинувачення проти Манафорта, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 3724У США висунули нові звинувачення проти Манафорта, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 3724
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Кацапы, до чего ж вы тупые! Можно подумать, среди твоих друзей нет ни одного, кто стал уёбком?!
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Грольсман-уёбок с колорадкой?Или я не понял?Касапа(палачь-мясник с тюрьк.) обеляешь("как цап с бородкой" не убивает) сознательно?Чьих будешь,холоп хамский?
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Вопиющая диспропорция. Почему в штатах каждый прокурор мюллер, а в Украине даже генеральный - луценко? У США висунули нові звинувачення проти Манафорта, - "Reuters" - Цензор.НЕТ 7407
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Тимошенко добавила в список ответчиков своего иска против компании RosUkrEnergo генпрокурора Украины Виктора Пшонку, его зама Рената Кузьмина и американского политтехнолога Пола Манафорта. https://www.segodnya.ua/politics/power/timoshenko-podala-v-cud-na-polittekhnoloha-janukovicha.html
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ США выдвинули новые обвинения против Манафорта, - "Reuters"
 
 
 
 
 
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