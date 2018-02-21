 В США выдвинули новые обвинения против Манафорта, - "Reuters"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ окружного суда округа Колумбия.

Однако, как отмечает агентство, одностраничный документ не раскрывает характер новых обвинений.

"Включение этого документа в материал канцелярии суда, который регулярно обновляется новыми уголовными обвинениями, свидетельствует о том, что офис Мюллера, возможно, подал обвинительный акт, который заменит предыдущий прошлогодний документ", - предполагают в Reuters.

Также читайте: Спецпрокурор Мюллер попросил установить 14 мая датой начала судебного процесса по делу Манафорта

Политтехнолог Пол Манафорт и его парнер Ричард Гейтс сейчас находятся под домашним арестом. 30 октября Министерство юстиции США обнародовало выдвинутые им обвинения всего в 12 случаях правонарушений. Как говорится в обвинительном акте, Манафорт и Гейтс в период по крайней мере с 2006 до 2015 года заработали в результате их работы в Украине десятки миллионов долларов и с целью скрыть эти суммы в течение 2006-2016 годов отмывали эти средства через многочисленные компании, партнерства и банки в США и других странах.