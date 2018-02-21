 В США выдвинули новые обвинения против Манафорта, - "Reuters"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ окружного суда округа Колумбия.
Однако, как отмечает агентство, одностраничный документ не раскрывает характер новых обвинений.
"Включение этого документа в материал канцелярии суда, который регулярно обновляется новыми уголовными обвинениями, свидетельствует о том, что офис Мюллера, возможно, подал обвинительный акт, который заменит предыдущий прошлогодний документ", - предполагают в Reuters.
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Политтехнолог Пол Манафорт и его парнер Ричард Гейтс сейчас находятся под домашним арестом. 30 октября Министерство юстиции США обнародовало выдвинутые им обвинения всего в 12 случаях правонарушений. Как говорится в обвинительном акте, Манафорт и Гейтс в период по крайней мере с 2006 до 2015 года заработали в результате их работы в Украине десятки миллионов долларов и с целью скрыть эти суммы в течение 2006-2016 годов отмывали эти средства через многочисленные компании, партнерства и банки в США и других странах.Источник: https://censor.net.ua/n3051834
папу вивели на перше місце, чи чучму з сімонєніном) в другий тур і тд
це так треба?!
https://www.youtube.com/watch?v=yHeK6a2PL5g
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Скоро у Ахметова буде секс !
Спецпрокурор США Мюллер, который проводит расследование связей членов команды Трампа с Россией в период президентской кампании 2016 года, предъявил обвинения в даче ложных показаний адвокату Алексу ван дер Зваану (гр. Нидерланды). Он солгал следователям о прошлых связях с Риком Гейтсом, которому вместе с бывшим руководителем президентской кампании Трампа Манафортом предъявлены обвинения по 12 пунктам в октябре прошлого года. Тесть ван дер Зваана - российский миллиардер Герман Хан, основатель Альфа-банка, входит в "кремлевский список" Минфина США (пакет 13).
Напомню, что всего Мюллером предъявлены обвинения 19-ти персонам, 14 из них - в последние пять дней!!!
Далі буде....😀👍