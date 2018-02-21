 Российские боевики задержали в оккупированном Луганске 69-летнюю местную жительницу, обвинив ее в распространении украинских листовок

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".

По данным издания, пенсионерка Анастасия Владимировна Мухина 1949 года, которая давно похоронила мужа, жила сама по адресу квартал Волкова, 3/21. У нее есть старший брат, который живет в пригороде, но отношения с его семьей у женщины были напряженные. В соцсетях появились сообщения о ее задержании, в которых ее фамилия была немного изменена. Информацию о ее задержании подтвердил житель соседнего дома.

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"Мы общались с ней время от времени. А девятого февраля я не смог к ней дозвониться. Двери в квартиру закрыты. Я разволновался. Затем одна из соседок рассказала, что ее задержали за расклеивание листовок. Об этом сообщил участковый полицейский - им на совещании доложили и приказали присматриваться к настроениям людей", - рассказал мужчина на условиях анонимности.

9 февраля в одной из соцсетей появилось сообщение с подробностями задержания женщины. Автор сообщения рассказал, что пенсионерку задержали 8 февраля, а во время обыска в ее квартире якобы нашли 2 электродетонатора с проводами, 1 минный взрыватель и запал к нему, 1 кг пластида, 5 тротиловых шашек по 200 г каждая, а также листовки с гербом Украины и надписями "Донбасс втсавай, Россия тебя предала!", "Тебя ждут дома" и тканевую ленту желто-синего цвета.

При этом пользователь предположил, что у пожилой женщины могут быть родственники, которых боевики планируют представить "украинскими диверсантами".

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Источники, близкие к "МВД ЛНР" предоставили текст "книги учета преступлений и происшествий" со сведениями о задержании, из которых следует, что женщину задержали 8 февраля в 14:35 боевики "отряда особого назначения МВД ЛНР "Титан", когда она через квартал от дома "расклеивали листовки с украинской символикой и текстом "Донбасс, вставай, Россия тебя предала! Выбирайте будущее, выбирайте Украину " на стене дома №2 в квартале Левченко. Во время задержания у нее якобы изъяли 12 листовок.

В аналогичном документе об обыске говорится, что его осуществляли в 23:05, "изъяв" детонаторы и взрывчатку, а женщину обвиняют в хранении оружия и боеприпасов, за что ей может грозить 3 года заключения".

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