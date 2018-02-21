EN|RU|UK
Темы дня: Олимпиада-2018 Расследование преступлений на Майдане Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Судебная реформа Санкции против России Арест Шепелева Закон о деоккупации Донбасса Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия
  3255  27
Материалы по теме:
Все про:Луганск (2929) репрессии (1850)

 Российские боевики задержали в оккупированном Луганске 69-летнюю местную жительницу, обвинив ее в распространении украинских листовок

Российские боевики в оккупированном Луганске схватили 69-летнюю местную жительницу, которая якобы расклеивала проукраинские листовки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".

По данным издания, пенсионерка Анастасия Владимировна Мухина 1949 года, которая давно похоронила мужа, жила сама по адресу квартал Волкова, 3/21. У нее есть старший брат, который живет в пригороде, но отношения с его семьей у женщины были напряженные. В соцсетях появились сообщения о ее задержании, в которых ее фамилия была немного изменена. Информацию о ее задержании подтвердил житель соседнего дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Помните наши советские и православные праздники!": в оккупированном Луганске 14 февраля раздавали "сталинтинки". ФОТОрепортаж

"Мы общались с ней время от времени. А девятого февраля я не смог к ней дозвониться. Двери в квартиру закрыты. Я разволновался. Затем одна из соседок рассказала, что ее задержали за расклеивание листовок. Об этом сообщил участковый полицейский - им на совещании доложили и приказали присматриваться к настроениям людей", - рассказал мужчина на условиях анонимности.

9 февраля в одной из соцсетей появилось сообщение с подробностями задержания женщины. Автор сообщения рассказал, что пенсионерку задержали 8 февраля, а во время обыска в ее квартире якобы нашли 2 электродетонатора с проводами, 1 минный взрыватель и запал к нему, 1 кг пластида, 5 тротиловых шашек по 200 г каждая, а также листовки с гербом Украины и надписями "Донбасс втсавай,  Россия тебя предала!", "Тебя ждут дома" и тканевую ленту желто-синего цвета.

При этом пользователь предположил, что у пожилой женщины могут быть родственники, которых боевики планируют представить "украинскими диверсантами".

Также читайте: Жители оккупированного наемниками РФ Луганска постоянно находят боеприпасы прямо на улице, - ИС 

Источники, близкие к "МВД ЛНР" предоставили текст "книги учета преступлений и происшествий" со сведениями о задержании, из которых следует, что женщину задержали 8 февраля в 14:35 боевики "отряда особого назначения МВД ЛНР "Титан", когда она через квартал от дома "расклеивали листовки с украинской символикой и текстом "Донбасс, вставай, Россия тебя предала! Выбирайте будущее, выбирайте Украину " на стене дома №2 в квартале Левченко. Во время задержания у нее якобы изъяли 12 листовок.

В аналогичном документе об обыске говорится, что его осуществляли в 23:05, "изъяв" детонаторы и взрывчатку, а женщину обвиняют в хранении оружия и боеприпасов, за что ей может грозить 3 года заключения".

Также читайте: Луганские террористы посадили в тюрьму на 12 лет украинца, обвинив его в "шпионаже"

Источник: https://censor.net.ua/n3051833
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
заставят жить на только на пенсию лугандонии
 показать весь комментарий
 
больные на голову .небось спят все с топором в руках что б бандеровцы не напали
 показать весь комментарий
 
 
затримали і в армію луганди рекрутували?! Российские боевики задержали в оккупированном Луганске 69-летнюю местную жительницу, обвинив ее в распространении украинских листовок - Цензор.НЕТ 5477
 показать весь комментарий
 
 
По поводу данной бабульки не знаю(если проукраинская-дай бог ей вызволения и здоровья)Но вообще по поводу тамошних пенсионеров-картинка стабильная.В Бахмуте наблюдал(бывший Артёмовск).Приехали оттуда.Получили украинские деньги.Обматюкали между собой на автостанции Украину.Уехали.
 показать весь комментарий
 
 
Шо там казати про Бахмут, коли по Києву такі лазять і шиплять ДЬІНЬІРЬІ.

 показать весь комментарий
 
 
Жаль цих захворілих на "руський мир" , обділених Богом істот.
 показать весь комментарий
 
завтра они поймают бездомного котяру, и дадут ему 5 лет исправительных работ, за то что, какому то, обдолбанному лугандону, послышится в его мяуканье "Слава Украине! Героям Слава!"
 показать весь комментарий
 
 
за кота если такое произойдет нужно наносить удар ураганами.
 показать весь комментарий
 
 
Отослал в Россию, "ватным" родственникам, обозвавшим нас "бандерами" ещё в 2014-м году, своё фото с кошкой, с ясно видимым у неё на лбу чёрным "тризубом" на светлосером фоне....Написал, что с 2017-го у меня дома на одну "бандеру" больше... В марте ожидаем пополнения. Учитывая масть "папы", у детей будет то же самое... Жду реакции "ваты"...
 показать весь комментарий
 
 
Выложите на Цензоре, мы тоже полюбуемся.
 показать весь комментарий
 
 
Попробую сегодня... (Правда, "котиков" тут немного "невоспринимают", однко,думаю, из-за патриотичности изображения, простят...).
 показать весь комментарий
 
Полностью согласен - на орде сейчас реальный фашизм, вот только что "наша" власть, что наши западные "друзья" делают вид что это не так, хотя тут есть вполне понятная причина. как же с фашистами гешефт совместный делать, в родных синагогах не поймут.
 показать весь комментарий
 
Донбасс - это Украина! Держитесь там, украинцы!
 показать весь комментарий
 
 
При обмене одна бабка может затянуть на три человека, а три бабки - в три раза больше! Російські бойовики затримали в окупованому Луганську 69-річну місцеву жительку, звинувативши її в поширенні "українських листівок" - Цензор.НЕТ 763
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Это та которую наши насиловали,когда у нее эпилепсия была?
 показать весь комментарий
 
Есть там наши люди, есть. Вот только кацапские оккупанты в отличие от СБУ (которое вату и сепаров в упор не видит) реально борются против украинского подполья и с каждым месяцем активных проявлений проукраинской позиции там будет все меньше и меньше. А с учетом полного 3,14здеца в нашей экономике и активной промывке мозгов кацап-тв, то людей желающих возврата украинской власти там скоро вообще фактически не останется, да и лолита вовсю старается подкармливая вату каждый год за наш счет примерно на миллиард долларов в виде выплаты пенсий и пособий.
 показать весь комментарий
 
 
Читаю комментарии и охреневаю. похоже данный арест украинской патриотки многие диванные соплежуи воспринимают как что-то смешное и юмористическое. Как говорит одна лошадь - дебилы бля.
 показать весь комментарий
 
та просто комуто квартира приглянулася
 показать весь комментарий
 
 
Лугандонские шавки надувают щёки и тщательно копируют действия хозяина-хуйла в Крыму. Остается удивляться, как существа с украинскими корнями могут так ненавидеть Украину и украинцев. Это не телевизор, это патология и основательная ломка генетического кода. И не доведи, Господь, чтобы эта падаль попала под амнистию, влезла в местную власть и далее в ВРаду!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские боевики задержали в оккупированном Луганске 69-летнюю местную жительницу, обвинив ее в распространении украинских листовок
 
 
 
 
 
 вверх