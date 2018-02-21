 Суд освободил от уголовной ответственности экс-министра времен Януковича Колобова в связи истечением сроков давности

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на интернет-издание "Судебный репортер".
По информации издания, такое решение 21 февраля принял судья Печерского райсуда Киева Владимир Карабань.
Постановление вступает в законную силу в течение 7 дней с момента его принятия, если не будет подана апелляция.
Издание указывает, что сам Колобов участвовал в судебном заседании в режиме видеоконференции из Генерального консульства Украины в Барселоне (Испания). В Киеве в суде обвиняемого представляла адвокат Юлия Степаненко.
"Ходатайство об освобождении Ю.Колобова от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности 7 декабря 2017 года подал заместитель начальника отдела процессуального руководства управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генеральной прокуратуры Украины Алексей Кувшинов. Он представлял Генпрокуратуру в суде 21 февраля", - пишет издание, отмечая, что комментариев журналисту прокурор отказался.
Напомним, Ю.Колобов был министром финансов в период 28 февраля 2012 - 27 февраля 2014 года. Его подозревали в растрате 220 млн грн, выделенных на строительство телекоммуникационной сети специального назначения (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особенно больших размерах или организованной группой"). Кроме него по делу о незаконной приватизации "Укртелеком" также подозревались экс-президент Виктор Янукович, экс-премьер Николай Азаров и бывший первый вице-премьер и экс-глава Нацбанка Сергей Арбузов.
Ю.Колобов был арестован в курортном городке Альтеа в автономной области Валенсия (Испания) в начале марта 2015 года.
В сентябре 2016 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не исключил возможности подписания соглашения со следствием экс-министром финансов Украины Ю.Колобовым, который находится в Испании.
В октябре того же года заместитель генерального прокурора Евгений Енин в интервью СМИ рассказал, что Ю.Колобов, который был задержан в Испании в марте 2015 года, имеет вид на жительство в этой стране. Испанский суд отказал в его экстрадиции.
13 мая 2017 года Апелляционный суд г.Киева предоставил разрешение на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в уголовном производстве в отношении Ю.Колобова по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.
22 мая 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Генпрокуратура Украины завершила досудебное расследование в деле незаконной приватизации "Укртелекома", и уже получено разрешение суда на заочное осуждение экс-президента Украины Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова, министра финансов Юрия Колобова и ожидается решение суда о разрешении заочного осуждения экс-первого вице-премьера Сергея Арбузова.
Генпрокурор заявил, что в настоящее время следствие завершено. "И у нас есть обоснованные подозрения относительно Януковича, Азарова, Колобова, Арбузова и ряда других, более мелких должностных лиц". "На этот момент мы передали в суд ходатайство о разрешении ведения досудебного процесса...и получили разрешение на "заочку" относительно Януковича, Азарова, Колобова, ждем – относительно Арбузова", - добавил Ю.Луценко.
Таки да, не будет скорее второго ......досидит до конца ...
Всех поздравляю с "ПО-НОВОМУ"
Как говорил, покойный Чечетов: "Мы их как котят".
@MakarErnst
Клюєва і Колобова виправдати,для Саакашвілі заборонити в'їзд в Україну на три роки.Пріоритети сивого гамадріла,як на долоні.
Зачем столько людец погибло и погибант если мы зеркальное отрожение раши?
Адвокат: Скажите ПП, а... Судья: це погане питання. Наступне питання. Адвокат: Скажите ПП, а если... Прокурор: протестую це теж хуйовий вопрос. Судья: наступне питання. Адвокат: а знали ли вы... Судья: це дуже хуйове питання. Ви витрачаете наш час!
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Знову агенти кремля ВО Свобода і Тягнибок винні !
Це так репліка, маленьке доповнення до статті.
Нєвіданноє процвєтаніє стрємітєльним домкратом обрушилось на голови подвєдомствєнного елєктората.
Ad maiorem ROSHEN gloriam.
Житіє моє...
Готов точить йому топори бєсплатно і в любе время.
Вот оно че -
луценки и прочая-прочая тянули 4 года следствие против януковича и беркутни,
чтобы на 5-й год объявить, что мол все,
всех атпускаем,
патамушта минул срок притяжения к ответственности!!!!!!
Пабеда-а-а-а!!!!!
Ур-р-р-ра.
Майдана.
ст.49. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності
1. Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину 1 до дня набрання вироком законної сили минули такі строки;
1) два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;
2) три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі;
3) п'ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості;
4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину;
5) п'ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.
В нашому випадку ч.4 або ч. 5.
Питання - яким хєром тут споив строк ???
"На Лазурном берегу Франции нашли поместья Бориса Ротенберга, приближенного к Путину Если удастся доказать, что Ротенберг - реальный собственник, который арендует жилье у своих же офшорных компаний, ему может грозить серьезное обвинение в уклонении от уплаты налогов" НАЧАЛОСЬ
Ибо у них ничего не нашли и и никто не ищет!