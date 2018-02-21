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 Политика Украины
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Все про:освобождение (178) суд (20549) Янукович (30208) Колобов (86)

 Суд освободил от уголовной ответственности экс-министра времен Януковича Колобова в связи истечением сроков давности

Генеральная прокуратура ходатайствовала о помиловании Юрия Колобова, бывшего министром финансов во времена президентства Януковича, в связи с истечением сроков давности.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на интернет-издание "Судебный репортер".

По информации издания, такое решение 21 февраля принял судья Печерского райсуда Киева Владимир Карабань.

Постановление вступает в законную силу в течение 7 дней с момента его принятия, если не будет подана апелляция.

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Издание указывает, что сам Колобов участвовал в судебном заседании в режиме видеоконференции из Генерального консульства Украины в Барселоне (Испания). В Киеве в суде обвиняемого представляла адвокат Юлия Степаненко.

"Ходатайство об освобождении Ю.Колобова от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности 7 декабря 2017 года подал заместитель начальника отдела процессуального руководства управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генеральной прокуратуры Украины Алексей Кувшинов. Он представлял Генпрокуратуру в суде 21 февраля", - пишет издание, отмечая, что комментариев журналисту прокурор отказался.

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Напомним, Ю.Колобов был министром финансов в период 28 февраля 2012 - 27 февраля 2014 года. Его подозревали в растрате 220 млн грн, выделенных на строительство телекоммуникационной сети специального назначения (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особенно больших размерах или организованной группой"). Кроме него по делу о незаконной приватизации "Укртелеком" также подозревались экс-президент Виктор Янукович, экс-премьер Николай Азаров и бывший первый вице-премьер и экс-глава Нацбанка Сергей Арбузов.

Ю.Колобов был арестован в курортном городке Альтеа в автономной области Валенсия (Испания) в начале марта 2015 года.

В сентябре 2016 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не исключил возможности подписания соглашения со следствием экс-министром финансов Украины Ю.Колобовым, который находится в Испании.

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В октябре того же года заместитель генерального прокурора Евгений Енин в интервью СМИ рассказал, что Ю.Колобов, который был задержан в Испании в марте 2015 года, имеет вид на жительство в этой стране. Испанский суд отказал в его экстрадиции.

13 мая 2017 года Апелляционный суд г.Киева предоставил разрешение на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в уголовном производстве в отношении Ю.Колобова по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.

22 мая 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Генпрокуратура Украины завершила досудебное расследование в деле незаконной приватизации "Укртелекома", и уже получено разрешение суда на заочное осуждение экс-президента Украины Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова, министра финансов Юрия Колобова и ожидается решение суда о разрешении заочного осуждения экс-первого вице-премьера Сергея Арбузова.

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Генпрокурор заявил, что в настоящее время следствие завершено. "И у нас есть обоснованные подозрения относительно Януковича, Азарова, Колобова, Арбузова и ряда других, более мелких должностных лиц". "На этот момент мы передали в суд ходатайство о разрешении ведения досудебного процесса...и получили разрешение на "заочку" относительно Януковича, Азарова, Колобова, ждем – относительно Арбузова", - добавил Ю.Луценко.

Источник: https://censor.net.ua/n3051832
 
 
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чим міністр Колобов гірший за міністра Порошенка ? звичайно , обидвоє , ні в чому не винні ... Суд освободил от уголовной ответственности экс-министра времен Януковича Колобова в связи истечением сроков давности - Цензор.НЕТ 2130
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Влада порошенка доживає останні місяці - продається все! Після підняття ціни на газ на 62% в квітні 2018 року, банду рошена будуть мочити на місці, скрізь де знайдуть!
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цен на газ? или то что банду будут мочить?

Таки да, не будет скорее второго ......досидит до конца ...
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Ещё 50 серий сериала "Суд над Януковичем", и будет аналогичный конец.
Всех поздравляю с "ПО-НОВОМУ"
Как говорил, покойный Чечетов: "Мы их как котят".
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Карабасы-Барабасы в Вилла-Рибе и Вилла-Баджио бросили мыть посуду и гуляют праздник!
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А потом эта власть и лично ПЕЦЯ везде будет расказывать что они млять хотели посадить но млять такие законы сука тупо не успели!!!
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Макар Ернстенко 🇺🇦
@MakarErnst

Клюєва і Колобова виправдати,для Саакашвілі заборонити в'їзд в Україну на три роки.Пріоритети сивого гамадріла,як на долоні.
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Так алкаш,со своими перемогами,скоро поедет в борисполь "незаконно" смещенного встречать Суд освободил от уголовной ответственности экс-министра времен Януковича Колобова в связи истечением сроков давности - Цензор.НЕТ 8884.А ,что юга ему должен за амнистию))))
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Та все они чесные и пушисты...
Зачем столько людец погибло и погибант если мы зеркальное отрожение раши?
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Вот это по мальдивски-сейшельски - лепота !!!! Суд освободил от уголовной ответственности экс-министра времен Януковича Колобова в связи истечением сроков давности - Цензор.НЕТ 6029
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Допрос Порошенко:

Адвокат: Скажите ПП, а... Судья: це погане питання. Наступне питання. Адвокат: Скажите ПП, а если... Прокурор: протестую це теж хуйовий вопрос. Судья: наступне питання. Адвокат: а знали ли вы... Судья: це дуже хуйове питання. Ви витрачаете наш час!
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Суд освободил от уголовной ответственности экс-министра времен Януковича Колобова в связи истечением сроков давности


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Знову агенти кремля ВО Свобода і Тягнибок винні !
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А вона с грузином пострекателями были Суд освободил от уголовной ответственности экс-министра времен Януковича Колобова в связи истечением сроков давности - Цензор.НЕТ 8039
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Віримо Президенту - Поросенку ! Слава Мальдівам ! Суд освободил от уголовной ответственности экс-министра времен Януковича Колобова в связи истечением сроков давности - Цензор.НЕТ 1337
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думайте башкой а не гречкой когда выбираете и кого выбираете,богатый бедному служить не будет
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Да со времен рыжего южмашевского карлика,выборов нету.Если бы они на самом деле были,то никаких майданов не было бы.Вы о чем ?
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Выборов не было изначально, ещё раньше, патрайгейносэ КравЧукча с его админресурсом и партактивом сделал всё чтобы КПСС мутировала в олигархию. Развалили экономику Украины комуняцкие подлецы, чтобы за бесценок прихапизировать предприятия, а народ, лишённый средств к существованию, чтобы не создавал конкуренцию и не мешал им творить эту гнусность! Патртийные гниды при помощи заплечных дел мастеров из КГБ-ФСБ убрали Вячеслава Черновола. Одного комуняцкого проходимца-функционера сменил другой, рангом помельче, проходимец-функционер парторг ЮМЗ КуЧмо. Кучмо - пахан и создатель распоясавшегося бандитизма "лихих 90-х", а по-совместительству биологический пахан байстрюка Ахметки, даунецкого бандюка и шуллера, ставшего олигархом. Какие выборы в Системе олигархического бабловорота? Для галочки и соблюдения формальных приличий перед западными демократиями. Дорвавшиеся олигархи-коррупционеры разве рады новым рылам возле их корыта?
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Блин, может, действительно, эта страна должна исчезнуть?
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Рошен горой стоит за ворье и предателей Украины. Потому что сам такой-же.
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изгнаный Саакашвили виноват- он не доаботал...
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В мене бажання,взяти зброю і херачити ту тупу владу.Міняйте закони шановні депутати.Або поміняють вас.
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Ничего они не поменяют,пока не развесить их по каштанам.Уже люди через майданы их пытались вразумить,но увы этих уже ничем не возьмешь.Только вытягивать из каьинетов и судить народным трибуналом.
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А зачем им менять законы? у них и так все хорошо и даже отлично.
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да-о каких ркформах можно говорить...?) кому они надо...?)))
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На даний момент Юрій Колобов мешкає в Іспанії[....

Це так репліка, маленьке доповнення до статті.

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Клюєва і Колобова виправдати,для Саакашвілі заборонити в'їзд в Україну на три роки.Пріоритети сивого гамадріла,як на долоні.
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правильно, он уже свое отсидел, думаете в Испании легко сидеть?
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Українці не встигають остолбнєєбіровать від шаленого наступу перемагаючих рєхворм.
Нєвіданноє процвєтаніє стрємітєльним домкратом обрушилось на голови подвєдомствєнного елєктората.

Ad maiorem ROSHEN gloriam.
Житіє моє...
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Ну вот. Чем не пэрэмога однотурового? Уже дальше истекают сроки давности даже не нужно напрягаться и придумывать как отмазать торговых партньоров...
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Дивлячись на оце все блядство, прєдлагаю в Прєзідєнти нашого колєгу Гризодубова.
Готов точить йому топори бєсплатно і в любе время.


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Вот случайно так вышло, чесслово! Как же зае**ло, что нас держат за лохов! Каждый день новости как отпускают/освобождают регионалов и беркут, а оппозицию и атикоррупционеров щимят! Преоритеты власти давно ясны и понятны! Какие перевыборы, надо уже сейчас требовать отставки Петра Мальдивского - пущай хотя бы на Ростов валит!
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Так вон оно че михалыч!!!!!!!!

Вот оно че -

луценки и прочая-прочая тянули 4 года следствие против януковича и беркутни,
чтобы на 5-й год объявить, что мол все,

всех атпускаем,
патамушта минул срок притяжения к ответственности!!!!!!

Пабеда-а-а-а!!!!!
Ур-р-р-ра.
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А що там президент нещодавно казав про строки давності по злочинах злочинної влади?
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Такое ходатайство генпрокуратуры сколько раз позволит югику с семьей на Сейшелы съездить ? Или может даже целый остров там можно будет прикупить ?
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а чем энтот 3.14дар отличается от председателя Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой?
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так , давайте жгите дальше, когда там Януковича уже оправдают и вернут на должность ?
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суда по решениям судов за последние несколько дней-прям какой-то "комбег" готовится...или власть окончательно теряет "маску" народной....) и это спустя всего лишь; 4 года после
Майдана.
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Дана новина вказує на одне - МИ ВСІ ВТРАЧАЄМО ЧАС!
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Теперь понятно, почему тянут с делами убийц Майдана? Почему при Порошенко НИКОГО не посадят из рыгов?
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Ну еще немного потянуть, а там можно и Беркутню освобождать,да и самого Овоща.
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Cудді-злочинці в законі! Та хіба тільки вони одні? До влади уважніше придивіться.
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По рошен ко поглощает страну Украину и строит ГОСУДАРСТВО под названием РОШЕН Суд звільнив від кримінальної відповідальності екс-міністра часів Януковича Колобова у зв'язку із закінченням терміну давності - Цензор.НЕТ 6814 Суд звільнив від кримінальної відповідальності екс-міністра часів Януковича Колобова у зв'язку із закінченням терміну давності - Цензор.НЕТ 6814 Суд звільнив від кримінальної відповідальності екс-міністра часів Януковича Колобова у зв'язку із закінченням терміну давності - Цензор.НЕТ 6814
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АХУЄТЬ:
ст.49. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності
1. Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину 1 до дня набрання вироком законної сили минули такі строки;
1) два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;
2) три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі;
3) п'ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості;
4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину;
5) п'ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

В нашому випадку ч.4 або ч. 5.
Питання - яким хєром тут споив строк ???
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Задержанный за взятку Холодницкому судья вернулся на работу
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Что такое 220 миллионов,для пацана?Пыль...от если бы пересичный буханку хлеба украл в супермаркете,Хвемида была бы беспощадно слепой!
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Потихоньку подойдём к тому, что ВСЕ пАпИредники будут причислены к лику Святых, а виновным может оказаться козак ГАВРИЛЮК из-за плохо пришитых пуговиц. А может, слесарь дядя Вася, который не заклинил замки в хранилище, когда АРБУЗОВ деньги тачками вывозил. В общем, сюр какой-то!
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Pavel Pryanikov‏ @netovetz 7 ч.7 часов назад
"На Лазурном берегу Франции нашли поместья Бориса Ротенберга, приближенного к Путину Если удастся доказать, что Ротенберг - реальный собственник, который арендует жилье у своих же офшорных компаний, ему может грозить серьезное обвинение в уклонении от уплаты налогов" НАЧАЛОСЬ
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хорошо. что нашим ничего не грозит.
Ибо у них ничего не нашли и и никто не ищет!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд освободил от уголовной ответственности экс-министра времен Януковича Колобова в связи истечением сроков давности
 
 
 
 
 
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