 Повышение пенсий коснется 498 тыс. военных пенсионеров, - Гройсман

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
По словам главы правительства, объем финансирования, который потребуется для реализации инициативы, составит около 7 млрд грн.
"Мы прогнозируем, что повышение коснется 498 тыс. военных пенсионеров. На эти цели мы потратим в этом году примерно 7 млрд грн. Мы знаем пути, каким образом мобилизовать средства в рамках дефицита бюджета Пенсионного фонда. Решение принято, к концу недели он будет доведено на места, начнется работа с каждым пенсионером. В марте-апреле пенсионеры получат новые пенсии ", - заявил Гройсман.
скорее выдавливание со скрипом из уродов в КМУ того, что было положено людям еще 10 лет назад. Они же не показывали акции протеста пенсионеров под КМУ ...
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Як агресія, то арміі не було. А як пенсія - так купа воєнних пенсіонерів. Як це？
2 год ·
Судове свавілля
Тітушок, сепаратистів відпускають. Патріотів продовжують судити.
Завтра о 10.00 відбудеться судилище наді мною та Андрієм Медведько. Нас намагаються судити за те, чого ми не робили. Хочуть дати довічне за патріотизм.
Приходьте в Шевченківський суд. Справедливість переможе.
а тут госіна)) 1170грн на воєнного пенса) кожен місяць - коли вибори?!
от і пенсії воєнним перераховують!
Какого года? Чернобыльцам-ликвидаторам к 30-и летию аварии (это в апреле 2016) обещали восстановить пенсии согласно Закона, и толку?
ну хоть 100 раз скажите повышение пенсии .а украина так и останется самой бедной страной в европе площадь которой больше за Германию .мож деды неправильно ваивали ???
протестагуляний пенсионеров-силовиков по Киеву и такой результат!
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Осенью был в АТО. Моя пенсия комбата с выслугой 27 лет в размере 1563 грн и новая пенсия сепара-металлурга из Новоазовска и сепара-шахтера из Донецка 14000 грн. как-то странно в Ощадбанке выглядела. Пенсионеров-сепаров типа купили, вот только они с осени не хотят в Украину еще больше, потому что они потеряют ОРДынскую пенсию потому что с осени живут в ОРДИЛО как сыр в масле.
Разводняк будет как повышение пенсии в 2012 году: Всем подняли пенсию на 45%, но не больше 412 грн.
Барское аля-повышение пенсий в 2018: повышаем пенсии на 300%, но не больше чем на 1171 грн!
У меня в экселе - борьба Генпрокурора с калькулятором. Калькулятор - проигрывает.
Зарплата Луценко за январь - 325 тыс грн. Мы спросили ГПУ - а как она начислялась? ГПУ в ответе не упомянуло абсолютных цифр, увы, но показало шкалу премий.
1. Ставка - 37 тыс.
2. Надбавка за выслугу лет. От 10 до 50 % ставки. Берем максимум - 18,5 тыс грн.
3. Надбавка за "работу на режимном объекте" 10-20% от ставки. Максимум - 7,4 тыс.
4. За высокие достижения или важную работу: до 100% от ставки+выслуга. Итого максимум за достижения - 55 тыс.
Пока всё просто, да? Итого у нас тут 118,4 тыс грн. Но Луценко получил 325 тыс. Где остальное? Есть еще пара пунктов:
5. Премия. Тут проблема в том, что сумма определена как "не менее" 10% ставки и экономии фонда оплаты труда.
6. Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов. В размере не больше зарплаты (не ставки! а всего начисленного в пунктах 1-5).
Между этими двумя пунктами нам надо разделить 206,6 тыс грн.
То есть либо Юрий Витальевич премировал себя в размере пяти с половиной окладов (скажите, а у кого-то были такие премии?).
Либо премия составила "скромные" полтора оклада, а 175 тысяч гривен генпрокурор с домом на 800 квадратов взял для решения бытовых вопросов.
Ну или какой-то промежуточный вариант, никак не влияющий на уровень моего удивления происходящим.
В свете того, что сегодня закрыли дело Колобова и многого другого, с удовольствием бы почитал "сопроводиловки" к премированию. С матпомощью проще, там понятно - коммуналка-гройсман-роттердам-то-сё...
Кстати, Аваков заявил, что пенсионерам МВД по полной повысят пенсии.
Скорей всего так и будет, что ментам по полной, а армейцам ,, по самое нехочу,,.
а потом за пенсией приходят.