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 Политика Украины
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Все про:пенсия (1694) Гройсман (3852) военнослужащие (3479)

 Повышение пенсий коснется 498 тыс. военных пенсионеров, - Гройсман

Повышение пенсий военнослужащим, согласно решению правительства, коснется 498 тыс. человек.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

По словам главы правительства, объем финансирования, который потребуется для реализации инициативы, составит около 7 млрд грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман о повышении пенсий военнослужащим: "С сегодняшнего дня начнется работа по начислению"

"Мы прогнозируем, что повышение коснется 498 тыс. военных пенсионеров. На эти цели мы потратим в этом году примерно 7 млрд грн. Мы знаем пути, каким образом мобилизовать средства в рамках дефицита бюджета Пенсионного фонда. Решение принято, к концу недели он будет доведено на места, начнется работа с каждым пенсионером. В марте-апреле пенсионеры получат новые пенсии ", -  заявил Гройсман.

Также читайте: Рева: "В течение двух лет пенсионное обеспечение военнослужащих будет расти"

Источник: https://censor.net.ua/n3051831
 
 
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Рева сказав що для приведення військових пенсій у відповідність з діючим законодавством потрібно 17-19 млрд грн на рік!!!!! Просто піднімати не треба, потрібно піднімати до визначеного законодавством рівня!!!! Потрібно просто виконати норми законодавства і не треба нічого вигадувати!!! Аваков вже сказав що ментам піднімуть пенсії на повну згідно діючих окладів, а військовим виходить що піднімуть тільки на 500-1000грн!!!!
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А можно убрать последнюю строчку? Да ты шо? Ради этой строчки и писалась песня! Повышение пенсий коснется 498 тыс. военных пенсионеров, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7721
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сомневаюсь,
скорее выдавливание со скрипом из уродов в КМУ того, что было положено людям еще 10 лет назад. Они же не показывали акции протеста пенсионеров под КМУ ...
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"Хороша" "гречка"- "должок" на выживание пенсионеров!
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MoonRiver‏ @luba_alena 2h2 hours ago

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Як агресія, то арміі не було. А як пенсія - так купа воєнних пенсіонерів. Як це？
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Не знаю какая у Вас профессия, но напоминаю что и экономика у нас в ж.., и право там же, как и все остальное. А пенсии почему им платим?
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Denis Polishchuk разом з Igor Lutsenko та 9 іншими особами.
2 год ·
Судове свавілля
Тітушок, сепаратистів відпускають. Патріотів продовжують судити.
Завтра о 10.00 відбудеться судилище наді мною та Андрієм Медведько. Нас намагаються судити за те, чого ми не робили. Хочуть дати довічне за патріотизм.
Приходьте в Шевченківський суд. Справедливість переможе.
Повышение пенсий коснется 498 тыс. военных пенсионеров, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6570

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Ниче все нормально все идет в русле инфляции!! вперед даешь больше бумажек разных разноцветных! больше напечатают быстрее по башке получат!!
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пам'ятаєте), була юлина 1000 з совкових вкладів! Повышение пенсий коснется 498 тыс. военных пенсионеров, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5592
а тут госіна)) 1170грн на воєнного пенса) кожен місяць - коли вибори?! Повышение пенсий коснется 498 тыс. военных пенсионеров, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1360
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к слову о Юле, она то и была последней кто 2008 году делал пересчет военных пенсий. Это будет первый пересчет после Юлиного ...
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так тоді ж хуйло не нападав! а зараз треба десь папу) шукати опору на виборах,
от і пенсії воєнним перераховують!
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те гроши, шо они там перераховують, вряд ли им помогут на выборах ...
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да, тогда военные пенсионеры не выходили с протестами под КМУ!
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ВінвамнеВован знову відкрив своє обіцяло.
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Підвищать усім? В тому числі "витіранам" кгб і гуіту, які вийшли на пенсію до Незалежності?
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"В марте-апреле пенсионеры получат новые пенсии", - заявил Гройсман.
Какого года? Чернобыльцам-ликвидаторам к 30-и летию аварии (это в апреле 2016) обещали восстановить пенсии согласно Закона, и толку?
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Шота сомневуха телипает. К "марту-апрелю" какого года?
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Хоть на копейки, уже лучше, чем ничего. Только откуда 500 000 тысяч военных пенсионеров? Даже с помощью семьям погибших не насчитал
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Як агресія, то арміі не було. А як пенсія - так купа воєнних пенсіонерів. Як це?
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Вообще-то в армии сейчас служит где-то 20-30% пенсионеров ВСУ. 498 тыс. это ВСЕ пенсионеры-силовики: Менты, погранцы, СБУ, МЧС и х.з. кто еще.
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У нас в Україні кваліфікованих лікарів практично нема, можливо 1-2% (знаю, бо сам лікуюсь котрий рік). Тож нащо платити пенсії лікарям? А ціни ростуть, тож і пенсії повинні! Чи ви пропонуєте людям почати жебракувати чи йти на злочин аби прогодувати себе і сім'ї?
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ахахаха уже 21 февраля а обещают повышение с 1 января 2018 года ...такого не помню в истории.... но 5 числа посмотрим какое повышение будет я отпишусь.
ну хоть 100 раз скажите повышение пенсии .а украина так и останется самой бедной страной в европе площадь которой больше за Германию .мож деды неправильно ваивали ???
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представляю как гройсмен сядет в машину прошлого наберет дату 1 января 2018 года и разкинет всем пенсам повышение ...это развод не ведитесь идите в суды и судитесь с ПФ по области плюс перерасчет с 2015 года плюс претензию за персональную ответственность работника кот насчитал минимальный расход
Повышение пенсий коснется 498 тыс. военных пенсионеров, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3522

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...ты еще забыло CapsLock включить... Повышение пенсий коснется 498 тыс. военных пенсионеров, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4087
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Слава Гройсману! Про то, что он наложил полные штаны не пишу, а то забанят Всего-то три дня протеста гуляний пенсионеров-силовиков по Киеву и такой результат!
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Осенью был в АТО. Моя пенсия комбата с выслугой 27 лет в размере 1563 грн и новая пенсия сепара-металлурга из Новоазовска и сепара-шахтера из Донецка 14000 грн. как-то странно в Ощадбанке выглядела. Пенсионеров-сепаров типа купили, вот только они с осени не хотят в Украину еще больше, потому что они потеряют ОРДынскую пенсию потому что с осени живут в ОРДИЛО как сыр в масле.
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Странное повышение. 7 000 000 000 грн на 1 год на 500 000 пенсионеров Получаем повышение аж на 1171 грн.
Разводняк будет как повышение пенсии в 2012 году: Всем подняли пенсию на 45%, но не больше 412 грн.
Барское аля-повышение пенсий в 2018: повышаем пенсии на 300%, но не больше чем на 1171 грн!
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Пол-миллиона военных пенсионеров? А где ж, мля, эта армия была, когда нужно было страну защищать?
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там, где и сейчас...вопрос - ребята с АТО-инвалиды входят в эту категорию?
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Че опять печатный станок включат, значит опять запахнет инфляцией, еще сильнейшим обнищанием народа.
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Это каким таким пенсионерам? Тем кто и автомат не видел ни разу? Тем, которые разграбили всю армию? Дармоедам, которые ничего полезного для страны не сделали? Им снижать нужно пенсии, а не повышать.
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Ось підвищили пенсії військовим пенсіонерам ,як сказоно на 70% не думаю ,що більшість з них зробили щось для розбудови української армії ,а для більшості простих пенсіонерів підвищили на 100-200 гривень тобто на 5-10% при інфляції 18%,ось така пенсійна реформа .
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Та успокойтеся все вы, какое повышение пенсий в стране, где не работает экономика и не дают кредитов? Просто напечатают фантиков, которые обесценятся ещё до того, как счасливые пенсионеры успеют донести их от кассы (большенство из них банкоматом пользоватся не умеет) до магазина.
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Мусарам пузатим, які в 35 років вже через пузо велике пішли на пенсію зарплату ще підвищать....
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Когда вижу заточка Гройсмана - понимаю, что реформы в Украине обречены на успех.
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У него уже шея не просматривается, от голода пухнет.
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Денис Бигус

У меня в экселе - борьба Генпрокурора с калькулятором. Калькулятор - проигрывает.
Зарплата Луценко за январь - 325 тыс грн. Мы спросили ГПУ - а как она начислялась? ГПУ в ответе не упомянуло абсолютных цифр, увы, но показало шкалу премий.
1. Ставка - 37 тыс.
2. Надбавка за выслугу лет. От 10 до 50 % ставки. Берем максимум - 18,5 тыс грн.
3. Надбавка за "работу на режимном объекте" 10-20% от ставки. Максимум - 7,4 тыс.
4. За высокие достижения или важную работу: до 100% от ставки+выслуга. Итого максимум за достижения - 55 тыс.

Пока всё просто, да? Итого у нас тут 118,4 тыс грн. Но Луценко получил 325 тыс. Где остальное? Есть еще пара пунктов:
5. Премия. Тут проблема в том, что сумма определена как "не менее" 10% ставки и экономии фонда оплаты труда.
6. Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов. В размере не больше зарплаты (не ставки! а всего начисленного в пунктах 1-5).
Между этими двумя пунктами нам надо разделить 206,6 тыс грн.
То есть либо Юрий Витальевич премировал себя в размере пяти с половиной окладов (скажите, а у кого-то были такие премии?).
Либо премия составила "скромные" полтора оклада, а 175 тысяч гривен генпрокурор с домом на 800 квадратов взял для решения бытовых вопросов.
Ну или какой-то промежуточный вариант, никак не влияющий на уровень моего удивления происходящим.
В свете того, что сегодня закрыли дело Колобова и многого другого, с удовольствием бы почитал "сопроводиловки" к премированию. С матпомощью проще, там понятно - коммуналка-гройсман-роттердам-то-сё...
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Нихрена себе. Уже полмиллиона ветеранов. Придется всех кормить.
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,, Наша песня хороша, начинай с начала !!!,,. ДНЕМ объявили с помпой, что Кабмин повысил пенсии военным пенсионерам в среднем на 1500, к вечеру сказали что на 1500, а поздно вечером сказали что только пересчитают пенсии к апрелю-маю.
Кстати, Аваков заявил, что пенсионерам МВД по полной повысят пенсии.
Скорей всего так и будет, что ментам по полной, а армейцам ,, по самое нехочу,,.
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Военных пенсионеров эта лапша от правительства совершенно не устраивает. Запланированные акции остаются в силе. 27 февраля заседание Верховной Рады, митинг под её стенами. Требование одно-выполнение Закона Украины и полный перерасчёт окладов и как следствие пенсий.
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За какой хер им пенсию поднимать?За сдачу Крыма и Донбасса?В армию же шли нихера не делать всю жизнь,ни за что не отвечать,протирать штаны по штабам и в 45 уйти на пенсию.То же касается пожарников,ментов и СБУшников.За редким исключением.Вот пусть соберутся,те кто в свое время козырял Януковичу и "ничего не мог сделать,бо система" ,отвоюют Крым и Донбасс
а потом за пенсией приходят.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПовышение пенсий коснется 498 тыс. военных пенсионеров, - Гройсман
 
 
 
 
 
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