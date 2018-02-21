 Повышение пенсий коснется 498 тыс. военных пенсионеров, - Гройсман

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

По словам главы правительства, объем финансирования, который потребуется для реализации инициативы, составит около 7 млрд грн.

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"Мы прогнозируем, что повышение коснется 498 тыс. военных пенсионеров. На эти цели мы потратим в этом году примерно 7 млрд грн. Мы знаем пути, каким образом мобилизовать средства в рамках дефицита бюджета Пенсионного фонда. Решение принято, к концу недели он будет доведено на места, начнется работа с каждым пенсионером. В марте-апреле пенсионеры получат новые пенсии ", - заявил Гройсман.

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