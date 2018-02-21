 Украина заняла 130 позицию из 180 в Индексе восприятия коррупции, - Transparency International. ВИДЕО

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Тransparency International Украина", среди причин, которые позволили Украине переместиться на высшую ступеньку, следующие:

Антикоррупционные органы (САП / НАБУ) в 2017 году развернули свою следственную работу и направили в суд первые дела по подозрений в топ-коррупции. Реестр электронных деклараций продолжил свое функционирование. Прошел первый год реформы государственных закупок и обязательного использования системы ProZorro. Произошла реформа рынка газа. Украина осуществила некоторые позитивные шаги по дерегуляции.

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Авторы исследований, на которых базируется расчет Индекса, также отметили снижение уровня коррупции в полиции и уменьшение количества случаев, когда бизнес вынужден давать взятки.

Отметим, что в рейтинге за 2016 год Украина набрала 29 баллов из 100 и заняла 131 позицию из 176 стран. Согласно правилам оценивания ноль баллов означает тотальную коррупцию, а 100 баллов - в государстве вообще нет коррупции.

"Медленный рост индекса Украины, фактически падение динамики роста вдвое по сравнению с 2016 годом, объясняется такими обстоятельствами, как отсутствие политической воли руководства страны к решительной борьбе с коррупцией и низкий уровень доверия к украинским судам и прокуратуре. Также стоит отметить постоянные законодательные инициативы парламента, которые угрожают новой антикоррупционной инфраструктуре. Как результат, коррупция остается для бизнеса и обычных граждан одной из главных проблем", - говорится в сообщении.

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По данным Тransparency International, в топ-5 стран с самым низким уровнем коррупции вошли Новая Зеландия (89 баллов), Дания (88 баллов), Норвегия, Финляндия, Швейцария (по 86 баллов). Наиболее коррупционными странами в 2017 году, по данным эксперта, признана Сирия, Южный Судан и Сомали.

"Во всемирном "Индексе восприятия коррупции" Украина в этом году впервые с 2010 года обошла Россию (29 баллов), которая не улучшила свои позиции за прошлый год. Результаты других соседей выше, чем у Украины: Польша - 60, Венгрия - 50, Румыния - 48, Венгрия - 45, Беларусь - 44, Молдова - 31", - информируют в организации.

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"Transparency International Украина" рекомендует принять несколько мер для улучшения показателей в 2018 году: запустить Антикоррупционный суд и продолжить судебную реформу, перезапустить НАБК, внедрить новые электронные государственные информационные системы, лишить правоохранительные органы права вмешиваться в экономическую деятельность.