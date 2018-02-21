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 Политика Украины
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Все про:Transparency International (72) коррупция (7058)

 Украина заняла 130 позицию из 180 в Индексе восприятия коррупции, - Transparency International. ВИДЕО

Украина получила 30 баллов из 100 возможных во всемирном рейтинге "Индекс восприятия коррупции" и заняла 130 место из 180 стран, что выше прошлогодних показателей.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Тransparency International Украина", среди причин, которые позволили Украине переместиться на высшую ступеньку, следующие:

  1. Антикоррупционные органы (САП / НАБУ) в 2017 году развернули свою следственную работу и направили в суд первые дела по подозрений в топ-коррупции.
  2. Реестр электронных деклараций продолжил свое функционирование.
  3. Прошел первый год реформы государственных закупок и обязательного использования системы ProZorro.
  4. Произошла реформа рынка газа.
  5. Украина осуществила некоторые позитивные шаги по дерегуляции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект Порошенко об Антикоррупционном суде не соответствует рекомендациям "Венецианской комиссии", - Transparency International

Авторы исследований, на которых базируется расчет Индекса, также отметили снижение уровня коррупции в полиции и уменьшение количества случаев, когда бизнес вынужден давать взятки.

Отметим, что в рейтинге за 2016 год Украина набрала 29 баллов из 100 и заняла 131 позицию из 176 стран. Согласно правилам оценивания ноль баллов означает тотальную коррупцию, а 100 баллов - в государстве вообще нет коррупции.

"Медленный рост индекса Украины, фактически падение динамики роста вдвое по сравнению с 2016 годом, объясняется такими обстоятельствами, как отсутствие политической воли руководства страны к решительной борьбе с коррупцией и низкий уровень доверия к украинским судам и прокуратуре. Также стоит отметить постоянные законодательные инициативы парламента, которые угрожают новой антикоррупционной инфраструктуре. Как результат, коррупция остается для бизнеса и обычных граждан одной из главных проблем", - говорится в сообщении.

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По данным Тransparency International, в топ-5 стран с самым низким уровнем коррупции вошли Новая Зеландия (89 баллов), Дания (88 баллов), Норвегия, Финляндия, Швейцария (по 86 баллов). Наиболее коррупционными странами в 2017 году, по данным эксперта, признана Сирия, Южный Судан и Сомали.

"Во всемирном "Индексе восприятия коррупции" Украина в этом году впервые с 2010 года обошла Россию (29 баллов), которая не улучшила свои позиции за прошлый год. Результаты других соседей выше, чем у Украины: Польша - 60, Венгрия - 50, Румыния - 48, Венгрия - 45, Беларусь - 44, Молдова - 31", - информируют в организации.

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"Transparency International Украина" рекомендует принять несколько мер для улучшения показателей в 2018 году: запустить Антикоррупционный суд и продолжить судебную реформу, перезапустить НАБК, внедрить новые электронные государственные информационные системы, лишить правоохранительные органы права вмешиваться в экономическую деятельность.

Источник: https://censor.net.ua/n3051829
 
 
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Щоб тобі було зрозуміло.Не маю ніякого бажання кормити трольню.З матюками своїми звертайся до адміна)))
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годувати, кацапе
вчи мову, бо звільнять
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"согласие - есть продукт при полном непротивлении сторон!"
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Какое наслаждение наблюдать за высокоинтеллектуальной беседой двух настоящих патриотов, особенно, когда один глумится над, очевидно, родным "iзиком" второго. Украина заняла 130 позицию из 180 в Индексе восприятия коррупции, - Transparency International - Цензор.НЕТ 1802 Костяуа5, ты наверное "русскоязычный бандеровец"? Наслаждайся Украина заняла 130 позицию из 180 в Индексе восприятия коррупции, - Transparency International - Цензор.НЕТ 1802
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То есть Гройсман никаким боком к коррупции в стране не причастен?
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Лолкє ще красти і красти до першого місця! Украина заняла 130 позицию из 180 в Индексе восприятия коррупции, - Transparency International - Цензор.НЕТ 921
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Украинская коррупция стала темой самого популярного в мире издания - New York Times. Нашим коррупционерам посвящена большая статья, в которой они называются поименно.
"Символом переплетения бизнеса и политики в Украине могут послужить три роскошных виллы на южном побережье Испании. Они принадлежат президенту Порошенко, г-ну Гладковскому и Игорю Кононенко", - эта цитата является лейтмотивом всей публикацииНо хуже всего для украинской власти то, что акцент в статье делается на коррупции в военных закупках. Таким образом разбивается последний положительный в глазах американцев миф о режиме Порошенко как о власти, делающей все для противостояния российской агрессии. Поскольку из статьи как раз следует, что коррупция ослабляет боеспособность армии.
Учитывая тот факт, что именно сотрудничество в поставках оружия является наиболее важной частью американо-украинских отношений, статья в New York Times может существенно навредить им. не случайно в статье упомянуты и война за создание Антикоррупционного суда, и противостояние власти с НАБУ. А главными спикерами по украинской теме в ней являются Сытник и Саакашвили. Судя по этой публикации, еврооптимисты и стоящие за ними американские политики поставили цель менять заворовавшийся режим Порошенко по всем направлениям и лишить любой поддержки. Причем Банковая ничего не может тут противопоставить - никакие пиар-контракты уже не помогут.
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чета зрадойопы "забывают" указывать автора этой статейки.

А автор живет в МОСКВЕ - ну, и пописывает туда-сюда, в т.ч. в НЙТ.
Разное там пописывает - про переворот на Майдане, кровавую хунту, ко-ко-ко-ррупцию, снегирей там распятых и т.п.

Зрадойопчики кушают, кушают - ну, кушайте, не обляпайтесь
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Якщо ви колись побачите рейтинг смакових якостей напоїв, де сірчана кислота буде на 3му місці, розчин вапна на 5му, а сік з українських яблук на 130му - знайте, його складало Tansparency International
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Свінособаки і шавки курченка поставили Україну на 130 місце в своєму гівнорейтингу !
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Коменти не читав, але й так зрозуміло, що соєві боти подають це як визначне досягнення педро і шобли.
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А вы говорите реформы не работают. Порошенко молодец.
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ко-ко-ко-ко-коррупция...

После ябукевича - ни разу никому не платил.
Врачам? - да, но это не совсем та коррупция, там грех не платить.
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Редакторы, исправьте, 50 баллов - Словакия.
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Эстония - 21 место. Пример того, что пребывая столько лет в гнилой сссрии, не испортиться.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина заняла 130 позицию из 180 в Индексе восприятия коррупции, - Transparency International. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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