 Украина заняла 130 позицию из 180 в Индексе восприятия коррупции, - Transparency International. ВИДЕО

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Тransparency International Украина", среди причин, которые позволили Украине переместиться на высшую ступеньку, следующие:
- Антикоррупционные органы (САП / НАБУ) в 2017 году развернули свою следственную работу и направили в суд первые дела по подозрений в топ-коррупции.
- Реестр электронных деклараций продолжил свое функционирование.
- Прошел первый год реформы государственных закупок и обязательного использования системы ProZorro.
- Произошла реформа рынка газа.
- Украина осуществила некоторые позитивные шаги по дерегуляции.
Авторы исследований, на которых базируется расчет Индекса, также отметили снижение уровня коррупции в полиции и уменьшение количества случаев, когда бизнес вынужден давать взятки.
Отметим, что в рейтинге за 2016 год Украина набрала 29 баллов из 100 и заняла 131 позицию из 176 стран. Согласно правилам оценивания ноль баллов означает тотальную коррупцию, а 100 баллов - в государстве вообще нет коррупции.
"Медленный рост индекса Украины, фактически падение динамики роста вдвое по сравнению с 2016 годом, объясняется такими обстоятельствами, как отсутствие политической воли руководства страны к решительной борьбе с коррупцией и низкий уровень доверия к украинским судам и прокуратуре. Также стоит отметить постоянные законодательные инициативы парламента, которые угрожают новой антикоррупционной инфраструктуре. Как результат, коррупция остается для бизнеса и обычных граждан одной из главных проблем", - говорится в сообщении.
По данным Тransparency International, в топ-5 стран с самым низким уровнем коррупции вошли Новая Зеландия (89 баллов), Дания (88 баллов), Норвегия, Финляндия, Швейцария (по 86 баллов). Наиболее коррупционными странами в 2017 году, по данным эксперта, признана Сирия, Южный Судан и Сомали.
"Во всемирном "Индексе восприятия коррупции" Украина в этом году впервые с 2010 года обошла Россию (29 баллов), которая не улучшила свои позиции за прошлый год. Результаты других соседей выше, чем у Украины: Польша - 60, Венгрия - 50, Румыния - 48, Венгрия - 45, Беларусь - 44, Молдова - 31", - информируют в организации.
"Transparency International Украина" рекомендует принять несколько мер для улучшения показателей в 2018 году: запустить Антикоррупционный суд и продолжить судебную реформу, перезапустить НАБК, внедрить новые электронные государственные информационные системы, лишить правоохранительные органы права вмешиваться в экономическую деятельность.
вчи мову, бо звільнять
"Символом переплетения бизнеса и политики в Украине могут послужить три роскошных виллы на южном побережье Испании. Они принадлежат президенту Порошенко, г-ну Гладковскому и Игорю Кононенко", - эта цитата является лейтмотивом всей публикацииНо хуже всего для украинской власти то, что акцент в статье делается на коррупции в военных закупках. Таким образом разбивается последний положительный в глазах американцев миф о режиме Порошенко как о власти, делающей все для противостояния российской агрессии. Поскольку из статьи как раз следует, что коррупция ослабляет боеспособность армии.
Учитывая тот факт, что именно сотрудничество в поставках оружия является наиболее важной частью американо-украинских отношений, статья в New York Times может существенно навредить им. не случайно в статье упомянуты и война за создание Антикоррупционного суда, и противостояние власти с НАБУ. А главными спикерами по украинской теме в ней являются Сытник и Саакашвили. Судя по этой публикации, еврооптимисты и стоящие за ними американские политики поставили цель менять заворовавшийся режим Порошенко по всем направлениям и лишить любой поддержки. Причем Банковая ничего не может тут противопоставить - никакие пиар-контракты уже не помогут.
А автор живет в МОСКВЕ - ну, и пописывает туда-сюда, в т.ч. в НЙТ.
Разное там пописывает - про переворот на Майдане, кровавую хунту, ко-ко-ко-ррупцию, снегирей там распятых и т.п.
Зрадойопчики кушают, кушают - ну, кушайте, не обляпайтесь
После ябукевича - ни разу никому не платил.
Врачам? - да, но это не совсем та коррупция, там грех не платить.