 Наличие представителя США в набсовете "Укроборонпрома" повысит прозрачность и эффективность работы госконцерна, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Это символ эффективного сотрудничества между украинскими и американскими партнерами", - отметил Порошенко, добавив, что это будет способствовать прозрачности, открытости и эффективности ведомства.

"Если бы кто-нибудь 5 лет назад представил себе в составе наблюдательного совета американца - в святая святых тайны, к которой никого не допускали - страшный сон первого отдела КГБ. Сегодня мы как раз делаем очень решительные изменения", - отметил он.

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Энтони Тетер, в свою очередь, поблагодарил за высокое доверие и возможность работать вместе с украинскими партнерами и выразил уверенность в успешном развитии многих проектов военно-оборонного комплекса Украины.

Порошенко отметил, что Наблюдательный совет "Укроборонпрома" должен разработать стратегию по повышению эффективности управления, скорости принятия решений и в координации с руководством ВСУ и Минобороны выполнения поставленных задач, чтобы украинские воины работали с современным вооружением.

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Президент подчеркнул важность сокращения времени от разработки до передачи в войска современных образцов вооружения.