 Наличие представителя США в набсовете "Укроборонпрома" повысит прозрачность и эффективность работы госконцерна, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Это символ эффективного сотрудничества между украинскими и американскими партнерами", - отметил Порошенко, добавив, что это будет способствовать прозрачности, открытости и эффективности ведомства.
"Если бы кто-нибудь 5 лет назад представил себе в составе наблюдательного совета американца - в святая святых тайны, к которой никого не допускали - страшный сон первого отдела КГБ. Сегодня мы как раз делаем очень решительные изменения", - отметил он.
Энтони Тетер, в свою очередь, поблагодарил за высокое доверие и возможность работать вместе с украинскими партнерами и выразил уверенность в успешном развитии многих проектов военно-оборонного комплекса Украины.
Порошенко отметил, что Наблюдательный совет "Укроборонпрома" должен разработать стратегию по повышению эффективности управления, скорости принятия решений и в координации с руководством ВСУ и Минобороны выполнения поставленных задач, чтобы украинские воины работали с современным вооружением.
Президент подчеркнул важность сокращения времени от разработки до передачи в войска современных образцов вооружения.
Известный российский писатель предрёк распад России: «В этой стране не будет нормального будущего»
Известный российский писатель Владимир Сорокин прокомментировал политическую ситуацию в России и объяснил любовь русских к водке в интервью немецкой газете Tageszeitung. По словам писателя, водка для русских является чем-то вроде брони.
«Эта броня позволяет людям не подпускать к себе суровую повседневность и государство. В этом отношении столь же важен и мат. Это язык народа, на который государство просто не может повлиять. Водка и мат - это допинг русского народа», - поясняет писатель.
«Государственное пространство в России является чуждой, враждебной сферой, - подчеркивает Сорокин. - Между государственным и личным пространством существует ясная граница, что-то вроде чекпойнта Чарли (пограничный пункт между Западным и Восточным Берлином). Люди оказываются в этом государственном пространстве сразу же, как только выходят из собственной квартиры. И в нем людям приходится постоянно быть начеку и бороться буквально за все».
В Германии же, как выразился писатель, «все по-другому, и там эта граница не чувствуется»:
«Три года назад, к примеру, я купил квартиру в берлинском районе Шарлоттенбург, где я стал проводить больше времени, чем в своем доме в России. И в Берлине я, выходя на улицу, не испытываю чувства, что мне нужно чего-то бояться. Большая разница заключается в том, что в России человек служит государству, а в Германии государство - человеку».
Комментируя нынешнюю ситуацию в России, Сорокин заявил, что «в настоящее время в России воцарилась очень тяжелая политическая атмосфера и назревает тяжелый экономический кризис».
«Люди начинают понимать, что лучше уже не станет», - утверждает писатель. У народа, продолжил Сорокин, «очень плохие настроения». «Люди понимают, что в этой стране не будет нормального будущего. И они понимают, что и Путин не знает решения. А это очень опасная ситуация», - уверен писатель.
Более того, он спрогнозировал распад России. Тем более, что такой сценарий уже был описан Сорокиным в одном из его произведений.
«Распад уже начался. В России существует пирамида власти, на вершине которой находится один-единственный человек. Все дело в том, что подобное государственное образование не способно нормально функционировать. Его может спасти только насилие. Но широкомасштабный террор сродни тому, что был во время правления Сталина, сегодня уже невозможен. Вот поэтому Россия и распадется».
Также писатель подчеркнул, что Москва, неподалеку от которой находится его дача, разонравилась ему.
«Я стараюсь проводить как можно меньше времени в Москве. Город очень сильно изменился в худшую сторону, - сказал писатель. - Там теперь очень мало человеческого». В 70-е годы, к примеру, писатель, по собственным словам, любил прогуливаться по узким старым московским улочкам. «А теперь это больше невозможно, поскольку там везде стоят грязные машины. Да и вообще, Москва - это больше не город, это место, где живет власть».
«Кремль и Красная площадь сами по себе излучают угрозу. Можно на самом деле почувствовать, что это очень опасные места, - добавил Сорокин. - Кроме того, все, что происходит в Москве, идет на пользу власти, а не простым людям».
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
Русофобия, если так можно выразиться, - единственная точная наука среди гуманитарных. Поскольку базируется только на объективных фактах. Никто не "опасается русских", не "не любит русских" за просто так. Как, например, антисемиты евреев. Также никто не "не любит русских" как отдельных личностей, индивидуумов. Если этнически русский человек ведёт себя прилично, ему никто нигде плохого слова не скажет. Это объективные факты.
Как и то, что русофобия по отношению к "русскому миру", к пропагандистам и носителям данной разновидности фашистской идеи, всегда имеет конкретные причины, является их следствием. Это (неполный список): войны, убийства, беззаконие, уничтожение чужих истории/культуры, моральный террор, фактически расистская ненависть части русского общества к другим людям/странам/народам. А главный факт - то, что в данный момент, как и, увы, почти всю историю, эта часть русского общества - математически бóльшая. Когда такой период был у немцев, германофобия никого не удивляла, все понимали её полезность и обоснованность.
Точно так же русофобия полезна и обоснована в наше время. Русофобия - не этнична, не антигуманна, она не затрагивает конкретных невиновных людей, их прав человека. Русофобия - политична. Она отражает непридуманные, фактические опасения и угрозы, которые русское общество своим подавляющим (права и интересы других, а также "своих" изгоев) большинством сгенерировало само. Никаких других виноватых нет.
Как в случае с немцами, политическая русофобия канет в небытие ровно в тот момент, когда большинство русского общества (не только в РФ, но и везде в мире) осознает недопустимую преступность своего поведения деятельно исправится. Ни минутой раньше, ни минутой позже этого не произойдёт. До устранения объективных её причин русофобия в мире будет только расти. И до этой минуты перелома никакая отдельная личность из русского сообщества не имеет морального права обижаться на русофобию как неприятие самого разного рода "русскости". Собственно, и обиды эти до той минуты не должны никого интересовать.
Политическая русофобия как осознанная стратегия цивилизованного мира в отношении к "русскому миру" - на всех фронтах - является не только неизбежной, но и остро необходимой опцией. Без неё попросту нельзя. Не быть сейчас русофобом - значит, не осознавать реальности, не оценивать объективно масштаб угрозы.
Русофобия - единственный путь тотального искоренения "русскомирного" зла. И в общественном смысле, и в государственно-политическом, и в головах конкретных людей, где это зло поселилось. Мир должен стать последовательно русофобским, во всем - от экономики и до спорта. Постепенно он таким и становится, это объективный процесс. Иначе фашизированное большинство русского общества никогда не осознает, за что же "их так не любят", и не увидит смысла меняться.
Русофобия - это единственный путь спасения не только всего мира от России, но и самих русских от шовинистической паранойи, перекосившей их общество. Раз уж ни пример немцев, от которых сами русские пострадали, ни пример их собственного фюрера - Сталина - большинство русского общества ничему не научил.
New York Times: українські посадовці наживаються на війні
http://www.bbc.com/ukrainian/press-review-43128549