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Все про:инспекция (55) радиация (203) ядерная безопасность (250)

 Источник радиации нашли сотрудники в подвале киевского научно-исследовательского института, - Госинспекция ядерного регулирования

При подготовке к проведению ремонтных работ сотрудники Института геохимии, минералогии и рудообразования имени М.П. Семененко НАН обнаружили источник ионизирующего излучения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

Приборы радиационного контроля, которые были у сотрудников Института, зафиксировали повышение уровня мощности экспозиционной дозы в одном из подвальных помещений. Здесь, по историческим данным в 1960-1970 годах располагалась лаборатория исследований образцов горных пород методами нейтронно-активационного анализа.

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"Администрацией ИГМР НАНУ приняты первоочередные меры по обеспечению радиационной безопасности и контроля доступа в установленном порядке проинформированы органы исполнительной власти и организовано оперативное обследование территории и помещений с привлечением специалистов Института ядерных исследований НАНУ, Главного управления ГСЧС в г. Киеве и Отдела по вопросам гражданской защиты Святошинской районной администрации для принятия решений и последующих действий в соответствии с Порядком взаимодействия органов исполнительной власти и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере использования ядерной энергии, в случае обнаружения радиоактивных материалов в незаконном обороте, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 2 июня 2003 года №813", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3051823
 
 
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Дуже цікаво Особисто знаю де зберігаються, поза нормальними умовами 1000 різних джерел іонізуючого випромінювання. Причому всі вони знаходяться поряд з помешканнями громадян.
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я видел сон, там рыба фугу танцевала вальс бастон
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поржал Источник радиации нашли сотрудники в подвале киевского научно-исследовательского института, - Госинспекция ядерного регулирования - Цензор.НЕТ 5558
***
Как часто вижу я сон
Мой удивительный сон
В котором осень нам танцует вальс-бостон
Там листья падают вниз
Пластинки крутится диск
Не уходи, побудь со мной, ты мой каприз
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Я уже понадеялся что новый химический элемент нашли
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цензор, не паникуй. Возможно просто эталоны.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИсточник радиации нашли сотрудники в подвале киевского научно-исследовательского института, - Госинспекция ядерного регулирования
 
 
 
 
 
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