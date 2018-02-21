 Источник радиации нашли сотрудники в подвале киевского научно-исследовательского института, - Госинспекция ядерного регулирования

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

Приборы радиационного контроля, которые были у сотрудников Института, зафиксировали повышение уровня мощности экспозиционной дозы в одном из подвальных помещений. Здесь, по историческим данным в 1960-1970 годах располагалась лаборатория исследований образцов горных пород методами нейтронно-активационного анализа.

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"Администрацией ИГМР НАНУ приняты первоочередные меры по обеспечению радиационной безопасности и контроля доступа в установленном порядке проинформированы органы исполнительной власти и организовано оперативное обследование территории и помещений с привлечением специалистов Института ядерных исследований НАНУ, Главного управления ГСЧС в г. Киеве и Отдела по вопросам гражданской защиты Святошинской районной администрации для принятия решений и последующих действий в соответствии с Порядком взаимодействия органов исполнительной власти и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере использования ядерной энергии, в случае обнаружения радиоактивных материалов в незаконном обороте, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 2 июня 2003 года №813", - говорится в сообщении.