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Все про:ДТП (4680) Дыминский (32)

 Апелляционный суд отменил арест олигарха Дыминского, подозреваемого в совершении смертельного ДТП, - адвокат

Апелляционный суд Киева отменил меру пресечения в виде содержания под стражей для бизнесмена и президента ФК "Карпаты" Петра Дыминского, которого подозревают в совершении смертельного ДТП.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил его адвокат Николай Лысый в Фейсбуке.

"19 февраля 2018 Апелляционный суд. Киева удовлетворил апелляционную жалобу адвоката и отменил постановление следственного судьи Печерского районного суда г.. Киева от 18 декабря 2017 об избрании подозреваемому Диминскому П.П. меры пресечения в виде содержания под стражей ", - написал он.

Также, по словам адвоката, суд признал необгрутованимы закрытия уголовного производства и опровержения подозрения водителю Дыминского Андрею Борща. "Материалы возвращены Генеральной прокуратуре Украины для досудебного расследования", - отметил Лысый.

Также смотрите: Разыскиваемый за смертельное ДТП олигарх Дыминский посетил тренировку "Карпат" в Турции. ФОТО

Напомним, ДТП с участием бизнесмена Петра Дыминского произошло 18 августа в районе с. Ямельня на автодороге Львов – Краковец. Тогда столкнулись Mercedes и Opel. В результате инцидента погибла 31-летняя женщина – водитель Opel.

Сразу после аварии, брат погибшей Натальи Трилы Степан Мацевко на своей странице в Facebook написал, что после ДТП Петр Дыминский, не предоставив первой медицинской помощи, пересел на внедорожник Lexus и уехал, а к Mercedes подошел его охранник и начал утверждать, что это он был за рулем.

9 декабря адвокат бизнесмена сообщил, что мать погибшей в аварии девушки Мария Трила заявила о полном возмещении убытков, вызванных ДТП, и отсутствии материальных претензий в связи с аварией.

16 декабря суд отправил под домашний арест трех охранников Дыминского, которым инкриминируют дачу заведомо ложных показаний.

По информации СМИ, Петр Дыминский с 22 августа находится за границей, предположительно в Швейцарии. На допросы к следователям он не являлся.

Источник: https://censor.net.ua/n3051822
 
 
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И вишенка на торте отпустили новороссиия тв которым дали по 9 лет. Спасибо Петя за реформы!
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пилимога, ливаруция потужный реформ Апелляционный суд отменил арест олигарха Дыминского, подозреваемого в совершении смертельного ДТП, - адвокат - Цензор.НЕТ 1737
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Ну от. А то вже кричали що влада пресує власника опозиційного телеканалу ;ЗІК;.
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Еще одна пэрэмога сегодня. Да подумаешь простолюдина задавил... кто их нынче считает етих простолюдинов... Сразу видно что Украина стала Европейской страной... Говорите действительно сейчас лучше жить стало чем при Овоще?
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konechno luchshe, davi kogo ugodno,strelyaj v policiyu - svoboda! vse mojno!
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Cуд за клопотанням ГПУ закрив справу екс-міністра Колобова


Печерський районний суд задовольнив клопотання Генеральної прокуратури та звільнив від кримінальної відповідальності екс-міністра фінансів Юрія Колобова через закінчення строків давності.
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Чудова судова реформа дає свої плоди Апелляционный суд отменил арест олигарха Дыминского, подозреваемого в совершении смертельного ДТП, - адвокат - Цензор.НЕТ 3978
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Судьи идиоты? Так нет, просто взяточники Апелляционный суд отменил арест олигарха Дыминского, подозреваемого в совершении смертельного ДТП, - адвокат - Цензор.НЕТ 5818 . Как можно отменить решения суда, которое не выполнялось. И что по этому в очередной раз прочирикают свидетели рехформ и перемог. ? А впрочем ясно - "суды у нас независимые" Апелляционный суд отменил арест олигарха Дыминского, подозреваемого в совершении смертельного ДТП, - адвокат - Цензор.НЕТ 2003. Правда, сладкоежки?
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Шоколадный, у тебя что кризис жанра? Принцип "Сам дурак" оставь в своем голодном детстве
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Порошенко уже понял что не победит на выборах. И решил что всем все нужно простить, что бы на следующий день после президентства с самому екс-гаранту не пришли с арестом.
Око за око, зуб за зуб.
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ну так а чё ты страдаешь тогда?

через год с небольшим шампусика выпьешь за победу )))
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Але!! гыга, саша крест, светлана Т., и прочие порохососы. вы где?????? ваших хозяев бьют!!!!!!
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прикинь.

так это же хорошо.

Чё ты гвалт поднял, будто тебя насилуют ?
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про тебя забыл. не мог вспомнить комбинацию цифр ника
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и поэтому разнервничался ?

не стоит )))
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Долбаные суды, даже если в одном подкупить не получилось то всегда есть другие, более лояльные судьи.
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антикоррупционного суда же нет? нет
а остальные все коррупционные
тут все правильно! Апелляционный суд отменил арест олигарха Дыминского, подозреваемого в совершении смертельного ДТП, - адвокат - Цензор.НЕТ 643
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5? Четверть века. И вообще, вот бывают же неизлечимо больные люди, когда, хоть ты вы2бись, а уже ничего не изменишь. Может и с государствами так?
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атошника с батальена доньасс посадили,
а олигарха дыминского отпустили -

пабеда!!!!!!!!

Ур-р-ра.

Слава рехвормированному укр суду!!!!!!!
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Януковощ нервно курит в сторонке. Такой беспредел и такая наглость ему даже не снилась.
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Слава Богу, а то за ЗІК так хвилювалась. Все ж таки оплот зрадоботів. Хоча ще не вечір. Його справу почнуть розслідувати знову.
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Больше АДА - сутки еще не закончились!!!! До полночи еще с пяток можно втиснуть... Апелляционный суд отменил арест олигарха Дыминского, подозреваемого в совершении смертельного ДТП, - адвокат - Цензор.НЕТ 5864
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все движется к своему кровавому концу. Петя сливает все дела. С Поста нужно уйти никому не навредив.
Барыги точно умоются кровью. Maidan_3.0_Final будет осенью. На нем будут стрелять уже митингующие. Первыми и на поражение.
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еще одно славное дело барыжного суда !!!!! мрази, гореть вам в аду, вилы все ближе и ближе !!!!
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Твою бога , в три погибели, матушку и т.д. Этот бордель в стране когда то кончится?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАпелляционный суд отменил арест олигарха Дыминского, подозреваемого в совершении смертельного ДТП, - адвокат
 
 
 
 
 
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