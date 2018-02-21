 Апелляционный суд отменил арест олигарха Дыминского, подозреваемого в совершении смертельного ДТП, - адвокат

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил его адвокат Николай Лысый в Фейсбуке.

"19 февраля 2018 Апелляционный суд. Киева удовлетворил апелляционную жалобу адвоката и отменил постановление следственного судьи Печерского районного суда г.. Киева от 18 декабря 2017 об избрании подозреваемому Диминскому П.П. меры пресечения в виде содержания под стражей ", - написал он.

Также, по словам адвоката, суд признал необгрутованимы закрытия уголовного производства и опровержения подозрения водителю Дыминского Андрею Борща. "Материалы возвращены Генеральной прокуратуре Украины для досудебного расследования", - отметил Лысый.

Также смотрите: Разыскиваемый за смертельное ДТП олигарх Дыминский посетил тренировку "Карпат" в Турции. ФОТО

Напомним, ДТП с участием бизнесмена Петра Дыминского произошло 18 августа в районе с. Ямельня на автодороге Львов – Краковец. Тогда столкнулись Mercedes и Opel. В результате инцидента погибла 31-летняя женщина – водитель Opel.

Сразу после аварии, брат погибшей Натальи Трилы Степан Мацевко на своей странице в Facebook написал, что после ДТП Петр Дыминский, не предоставив первой медицинской помощи, пересел на внедорожник Lexus и уехал, а к Mercedes подошел его охранник и начал утверждать, что это он был за рулем.

9 декабря адвокат бизнесмена сообщил, что мать погибшей в аварии девушки Мария Трила заявила о полном возмещении убытков, вызванных ДТП, и отсутствии материальных претензий в связи с аварией.

16 декабря суд отправил под домашний арест трех охранников Дыминского, которым инкриминируют дачу заведомо ложных показаний.

По информации СМИ, Петр Дыминский с 22 августа находится за границей, предположительно в Швейцарии. На допросы к следователям он не являлся.