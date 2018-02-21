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 Политика Украины
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 Пограничники запретили Саакашвили въезд в Украину до 2021 года. ДОКУМЕНТ

Начальник Мостиского пограничного отряда принял решение о запрете Михеилу Саакашвили въезда в Украину до 13 февраля 2021 года.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил сам Саакашвили, опубликовав ответ первого замглавы Госпогранслужбы Украины Василия Серватюка на запрос адвокатов, передает Цензор.НЕТ.

В документе указывается, что 10 сентября 2017 года Саакашвили незаконно пересек границу Украины в пункте пропуска "Шегини", а 12 февраля 2018 г. была осуществлена его реадмиссия по стандартной процедуре.

Также  в ответе Госпогранслужбы сообщается, что "начальник Мостиского пограничного отряда принял решение о запрете Саакашвили Михеилу Николозовичу въезда в Украину сроком на 3 (три) года до 13.02.2021 года".

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Пограничники запретили Саакашвили въезд в Украину до 2021 года 01

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Пограничники запретили Саакашвили въезд в Украину до 2021 года 02

Напомним, 12 февраля 2018 года политик был задержан людьми в камуфляжной форме в одном из заведений Киева. Позже спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вернули в страну предыдущего пребывания (в Польшу. – Ред.), во время его задержания в Киеве украинские пограничники были вынуждены защищаться и применить силовую поддержку.

Пограничная служба Польши проинформировала, что М.Саакашвили принят на территории Польши на основании заявления Государственной миграционной службы Украины о реадмиссии.

Саакашвили заявил о намерениях восстанавливать свое украинское гражданство.Пограничники запретили Саакашвили въезд в Украину до 2021 года 03

Источник: https://censor.net.ua/n3051821
 
 
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Судячи з його вояжів по всьому світові і любові до дорогих пентхаусів- десь в швейцарських банках.
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Ага. З ;цінними діячами грузинських мистецтв;
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Пограничники еще те п***расы. В 2014 удирали без штанов от разейских боевиков, бросая оружие. А с бабками воевать и с Саакашвили они герои.
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а че я должен там быть? За кого воевать? За тебя что ли или за заводы твоего хозяина? А потом чтобы Вальцман с Рюкзаковым мне в спину стреляли а мой дом ограбили? Х***8 я ложил на вас.
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Ты за своего папика Хуйла воевать должен. Так чего ты не в окопе?
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Логично. Царь может дать гражданство, потом забрать гражданство, потом запретить появятся в своем королевстве.
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А ведь это грустно.
Смотря на то что творят с Саакашвили. Скажем честно, не самого последнего человека. Даже любители самых острых ощущений не рискнут делать инвестиции в Украину.
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Кто бы мог подумать в 2014 году после бегства Януковоща, что Саакашвили, волонтеры, майдановцы и добробаты станут агентами кремля, а рыгоаналы и рузкие станут торговыми партньорами и патриотами Украины...
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Совсем недавно Луценко бил себя в грудь и вопил, что Саакашвили совершил тяжкие преступления в отношении Украины для чего получал получал деньги от Курченко, что у прокуратуры есть неопровержимые доказательства их преступной деятельности , которые Луценко представит в суде!!!

А в результате Саакашвили сажают в самолет и отправляют в Польшу. Получается, Луценко все это время врал, сфабриковав уголовное дело против неугодного власти лица?! Вообще-то за это есть статья, до 10 лет лишения свободы. Посмотрим, как Луценко ответит за свое преступление.
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Ні. Просто викинули як лишайну шавку. Копняком під зад.
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Шавки в Раде и на Банковой, и все как на подбор воровитые и брехливые.
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Ты бывшего президента Грузии который единственный в мире не побоялся Хуйлу обявить войну, поднял Грузию из самого криминального региона в страну кандидата в ЕС, называешь лишайной шавкой? А кто по твоему тогда Медведчук, Бойко, Рабинович, Мураев, Ахметов, Пашинский, Левочкин и еще сотни таких же как они? Лучшие люди Украины?
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Все так.
Еще вопросик: кто оплатил чартер?
С какой стати Саакашвили вывезли из Украины не рейсовым самолетом, а дорогостоящим чартерным рейсом?
Кому принадлежит самолет?
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Злые языки говорят, что офшорной компании ассоциированые с медведчуком и могилевичем.
Теперь, внимательно слушаем версию шоколадного цеха!
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Злейший враг Барыги - Михо...страна превращена в частную лавочку.Пограничники запретили Саакашвили въезд в Украину до 2021 года - Цензор.НЕТ 780
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группа грызынчигов под руководством беглого уголовника Михуила, решили "почегеварить" что бы захватить власть в Украине, и тут Порох проявил характер... и вся зрада в истерике...
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Ну и слава Богу! Одним народным артистом стало меньше! Осталась еще одна народная актриса. Когда же в украинской политике будут нормальные серьезные люди, а не всякая шантропа?
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Ляшко может расслабиться, Саакашвили на титул главного клоуна претендовать не сможет до 2021 года.
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Заборонили в'їзд в Україну,а у Саакашвілі є пропелер та вміння стрибати, бо хто не скаче той москаль.
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Ну насколько я вижу, остались только тек то не скачет...а ползают и лижут... Делайте выводы.
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Порошенко: "Язык - это наше самое сильное оружие".
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Короче, надо чтоб один Поросенок с приближенным кагалом в политике остались. Тогда заживем. И здешние имбецилы довольны будут.
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Это хорошо, что все фамилии продажных холуев и негодяев есть в документе...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПограничники запретили Саакашвили въезд в Украину до 2021 года. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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