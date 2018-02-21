 Пограничники запретили Саакашвили въезд в Украину до 2021 года. ДОКУМЕНТ

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил сам Саакашвили, опубликовав ответ первого замглавы Госпогранслужбы Украины Василия Серватюка на запрос адвокатов, передает Цензор.НЕТ.

В документе указывается, что 10 сентября 2017 года Саакашвили незаконно пересек границу Украины в пункте пропуска "Шегини", а 12 февраля 2018 г. была осуществлена его реадмиссия по стандартной процедуре.

Также в ответе Госпогранслужбы сообщается, что "начальник Мостиского пограничного отряда принял решение о запрете Саакашвили Михеилу Николозовичу въезда в Украину сроком на 3 (три) года до 13.02.2021 года".

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Напомним, 12 февраля 2018 года политик был задержан людьми в камуфляжной форме в одном из заведений Киева. Позже спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вернули в страну предыдущего пребывания (в Польшу. – Ред.), во время его задержания в Киеве украинские пограничники были вынуждены защищаться и применить силовую поддержку.

Пограничная служба Польши проинформировала, что М.Саакашвили принят на территории Польши на основании заявления Государственной миграционной службы Украины о реадмиссии.

Саакашвили заявил о намерениях восстанавливать свое украинское гражданство.