 Пограничники запретили Саакашвили въезд в Украину до 2021 года. ДОКУМЕНТ

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил сам Саакашвили, опубликовав ответ первого замглавы Госпогранслужбы Украины Василия Серватюка на запрос адвокатов, передает Цензор.НЕТ.
В документе указывается, что 10 сентября 2017 года Саакашвили незаконно пересек границу Украины в пункте пропуска "Шегини", а 12 февраля 2018 г. была осуществлена его реадмиссия по стандартной процедуре.
Также в ответе Госпогранслужбы сообщается, что "начальник Мостиского пограничного отряда принял решение о запрете Саакашвили Михеилу Николозовичу въезда в Украину сроком на 3 (три) года до 13.02.2021 года".
Напомним, 12 февраля 2018 года политик был задержан людьми в камуфляжной форме в одном из заведений Киева. Позже спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вернули в страну предыдущего пребывания (в Польшу. – Ред.), во время его задержания в Киеве украинские пограничники были вынуждены защищаться и применить силовую поддержку.
Пограничная служба Польши проинформировала, что М.Саакашвили принят на территории Польши на основании заявления Государственной миграционной службы Украины о реадмиссии.
Саакашвили заявил о намерениях восстанавливать свое украинское гражданство.
Смотря на то что творят с Саакашвили. Скажем честно, не самого последнего человека. Даже любители самых острых ощущений не рискнут делать инвестиции в Украину.
А в результате Саакашвили сажают в самолет и отправляют в Польшу. Получается, Луценко все это время врал, сфабриковав уголовное дело против неугодного власти лица?! Вообще-то за это есть статья, до 10 лет лишения свободы. Посмотрим, как Луценко ответит за свое преступление.
Еще вопросик: кто оплатил чартер?
С какой стати Саакашвили вывезли из Украины не рейсовым самолетом, а дорогостоящим чартерным рейсом?
Кому принадлежит самолет?
Теперь, внимательно слушаем версию шоколадного цеха!