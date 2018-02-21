 Кабмин отменил необходимость разработки и согласования историко-градостроительного обоснования

Соответствующий проект постановления Кабинета министров Украины "О внесении изменений в Порядок определения границ и режимов использования исторических ареалов населенных мест, ограничения хозяйственной деятельности на территории исторических ареалов населенных мест" одобрен на заседании правительства 21 февраля, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Кабмина.

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"Упомянутым проектом отменена необходимость разработки историко-градостроительного обоснования (ИМО) в тех исторически населенных местах, где в установленном порядке разработаны и утверждены историко-архитектурные опорные планы. А с 1 января 2019 года институт ИМО ликвидируется вообще. Вся проектная документация на новое строительство и исторически населенных местах должна разрабатываться исключительно в соответствии с историко-архитектурным опорным планом", - говорится в сообщении.