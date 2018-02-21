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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10313) постановление (64) строительство (1497)

 Кабмин отменил необходимость разработки и согласования историко-градостроительного обоснования

Упрощена процедура разработки и согласования научно-проектной документации на строительство в исторических населенных местах.

Соответствующий проект постановления Кабинета министров Украины "О внесении изменений в Порядок определения границ и режимов использования исторических ареалов населенных мест, ограничения хозяйственной деятельности на территории исторических ареалов населенных мест" одобрен на заседании правительства 21 февраля, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Кабмина.

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"Упомянутым проектом отменена необходимость разработки историко-градостроительного обоснования (ИМО) в тех исторически населенных местах, где в установленном порядке разработаны и утверждены историко-архитектурные опорные планы. А с 1 января 2019 года институт ИМО ликвидируется вообще. Вся проектная документация на новое строительство и исторически населенных местах должна разрабатываться исключительно в соответствии с историко-архитектурным опорным планом", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3051817
 
 
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пральна, валите всё, и стройте шо хотите и где хотите
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і головне шо на сайті реформи.огр.уа, звідки Порошенко і взяв інформацію про 144 реформи, такі "пшики" дійсно описуються як окрема фундаментальна реформа)))
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Все правильно ,сейчас вам соя заместо Золотых Ворот, конфетный магазин " Золотой Урод замастрячит Кабмин отменил необходимость разработки и согласования историко-градостроительного обоснования - Цензор.НЕТ 7688
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Roman Rjevskiy - нормально все, идем в ногу с современностью... Снести всем надоевшую Лавру нахер в Киеве и на ее месте построить красивый еврейский центр, такой как в Днепре к примеру....


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Ну, не скажите. ФСБ московского патриархата сидит в/на Лавре очень прочно и пока, как и в ближайшем будущем, нет и малейшего намёка, что они вернут Украине захваченные святыни. А может так и лучше, пока у власти идиоты-гопники, которые действительно, могут превратить в нечто, что и в голову не придёт. Типа стекляного "аквариума" напротив Святой Софии и памятника Богдану Хмельницкому.
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Mykola Danylenko -если это дело поручить братьям-евреям под синагогу, то они ФСБ МП вместе с Лаврой раскатают за неделю....
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Готовьте ЧЕМОДАНЫ. Странный закон однако.
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ну что сказать?
когда торгаши и ПТУшники начинают грязными руками трогать застывшую музыку архитектуры... из этого никогда ничего хорошего не получается...
только развалины, пыль веков... и золотые унитазы...
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"А с 1 января 2019 года институт ИМО ликвидируется вообще. Вся проектная документация на новое строительство и исторически населенных местах должна разрабатываться исключительно в соответствии с историко-архитектурным опорным планом", - говорится в сообщении."
А как же ценности страны, ценности мира? ЮНЕСКО? Мирового наследия? У тов. нет плана? Значит нужно курить "план" тов. Жукова?

А сам "план", его преект где? Что бы не шастать по нетрям интернету? Задарма?
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нафига украинцам история? нет такой страны, сказал Хуйло и Барыга взял под козырёк.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин отменил необходимость разработки и согласования историко-градостроительного обоснования
 
 
 
 
 
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