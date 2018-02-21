 Почти 30 млн евро на реформу судов, защиту прав ВПЛ, децентрализацию и борьбу с коррупцией, - СЕ принял план действий для Украины до 2021 года

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Постоянного представительства Украины при Совете Европы.
"План действий является стратегическим документом сотрудничества Украины с Советом Европы на 4 года. Ключевыми партнерами с украинской стороны являются центральные и местные органы государственной власти и неправительственные организации. Расчетный бюджет Плана действий составляет 29,5 миллионов евро, в финансировании которого уже участвуют Швейцария, Норвегия, Дания, Швеция, Нидерланды, Ирландия, Чехия, Литва, Венгрия, Лихтенштейн и Европейский Союз", - говорится в сообщении.
В Постоянном представительстве подчеркивают, что мероприятия в рамках Плана действий направлены на поддержку конкретных реформ, "которые должны привести украинское законодательство, институты и практику в соответствие с европейскими стандартами в области прав человека, верховенства права и демократии".
По инициативе Украины в Плане действий впервые четко зафиксировано, что он должен способствовать достижению целей Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.
"В соответствии с Планом действий Совет Европы продолжит предоставление Украине помощи в реформировании системы судоустройства, правоохранительных органов, исполнения решений судов, а также в сфере децентрализации и борьбы с коррупцией. Особое внимание будет уделено защите прав внутренне перемещенных лиц и вопросам безопасности журналистов", - поясняется в сообщении.
Принятый План действий является пятым документом, продолжает начатую в 2005 году традицию программного сотрудничества между Украиной и Советом.
"Принятие Плана действий символически произошло в дни, когда Украина с грустью отмечает четвертую годовщину гибели Небесной Сотни и начала российской агрессии. Но сегодня должны смотреть вперед и использовать возможности Плана действий для осуществления реформ и европейской интеграции. По нашей инициативе новый План действий Совета Европы для Украины будет способствовать выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС. Сильная успешная Украина будет лучшей посвящением героям Революции достоинства и войны с Россией", - отметил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба по случаю принятия Плана действий.
зависит только от граждан Украины… от их мудрости и сознательности… В стране должны быть восстановлены простейшие библейские
заповеди, которые живут в народе, но цинично попираются правящей элитой: «Не
укради»… «Не лги»… А как быстро провести экономические и социальные реформы в
интересах общества, в мире накоплено достаточно опыта… Но это не могут делать казнокрады и подонки…
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Жити по - новому !
Удивительно, как быстро все меняется. Не прошло и 2005 года, а как все изменилось. Изобрели квантовые компютеры, кожу чувствующую дотик, мем киборг София - признана гражданином некой страны, маск-шоу, с И. Масками и их Теслами............................. а тут....
Богатство не уменьшает жадности.
(Конфуций)