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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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Все про:план (117) Совет Европы (470) реформы (2906) Кулеба (99)

 Почти 30 млн евро на реформу судов, защиту прав ВПЛ, децентрализацию и борьбу с коррупцией, - СЕ принял план действий для Украины до 2021 года

Комитет министров Совета Европы 21 февраля 2018 года принял решение об утверждении Плана действий СЕ для Украины на 2018-2021 годы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Постоянного представительства Украины при Совете Европы.

"План действий является стратегическим документом сотрудничества Украины с Советом Европы на 4 года. Ключевыми партнерами с украинской стороны являются центральные и местные органы государственной власти и неправительственные организации. Расчетный бюджет Плана действий составляет 29,5 миллионов евро, в финансировании которого уже участвуют Швейцария, Норвегия, Дания, Швеция, Нидерланды, Ирландия, Чехия, Литва, Венгрия, Лихтенштейн и Европейский Союз", - говорится в сообщении.

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В Постоянном представительстве подчеркивают, что мероприятия в рамках Плана действий направлены на поддержку конкретных реформ, "которые должны привести украинское законодательство, институты и практику в соответствие с европейскими стандартами в области прав человека, верховенства права и демократии".

По инициативе Украины в Плане действий впервые четко зафиксировано, что он должен способствовать достижению целей Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

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"В соответствии с Планом действий Совет Европы продолжит предоставление Украине помощи в реформировании системы судоустройства, правоохранительных органов, исполнения решений судов, а также в сфере децентрализации и борьбы с коррупцией. Особое внимание будет уделено защите прав внутренне перемещенных лиц и вопросам безопасности журналистов", - поясняется в сообщении.

Принятый План действий является пятым документом, продолжает начатую в 2005 году традицию программного сотрудничества между Украиной и Советом.

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"Принятие Плана действий символически произошло в дни, когда Украина с грустью отмечает четвертую годовщину гибели Небесной Сотни и начала российской агрессии. Но сегодня должны смотреть вперед и использовать возможности Плана действий для осуществления реформ и европейской интеграции. По нашей инициативе новый План действий Совета Европы для Украины будет способствовать выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС. Сильная успешная Украина будет лучшей посвящением героям Революции достоинства и войны с Россией", - отметил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба по случаю принятия Плана действий.

Источник: https://censor.net.ua/n3051811
 
 
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Осталось "уговорить" Пэдро Шоколадного на реализацию этого "плана"...... Почти 30 млн евро на реформу судов, защиту прав ВПЛ, децентрализацию и борьбу с коррупцией, - СЕ принял план действий для Украины до 2021 года - Цензор.НЕТ 3150
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30 лямов на 4 года? несильно то и расщедрились или уже поняли что более существенные суммы давать смысла нет.
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Судьба многонациональной унитарной Украины, если ей суждено состояться как независимому государству,
зависит только от граждан Украины… от их мудрости и сознательности… В стране должны быть восстановлены простейшие библейские
заповеди, которые живут в народе, но цинично попираются правящей элитой: «Не
укради»… «Не лги»… А как быстро провести экономические и социальные реформы в
интересах общества, в мире накоплено достаточно опыта… Но это не могут делать казнокрады и подонки…
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Эти лохи в ЕС,уши развесили,а порох на эти уши лапшу весит.
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Там не повесишь. Там финансовые интересы главное. За каждый евробакс без пометки "гуманитарка" придется расплачиваться, да еще с процентами. и заметьте, не тем кто был бенефициаром
Почти 30 млн евро на реформу судов, защиту прав ВПЛ, децентрализацию и борьбу с коррупцией, - СЕ принял план действий для Украины до 2021 года - Цензор.НЕТ 5066
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Самое интересное в том, а кто главный коррупционер в Украине?
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Так выперли ж его. Где-то Нидерландах сейчас.. Почти 30 млн евро на реформу судов, защиту прав ВПЛ, децентрализацию и борьбу с коррупцией, - СЕ принял план действий для Украины до 2021 года - Цензор.НЕТ 2633
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Должностное лицо, замешанное в коррупции.А какая должность у Карлсона?
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Ни кто не верит Порошенко..все отвернулись...он не выездной.....
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Позволю себе повториться: ...и выделить 10 миллионов евро на закупку водки, для борьбы с алкоголизмом.
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"Принятый План действий является пятым документом, продолжает начатую в 2005 году традицию программного сотрудничества между Украиной и Советом."
Удивительно, как быстро все меняется. Не прошло и 2005 года, а как все изменилось. Изобрели квантовые компютеры, кожу чувствующую дотик, мем киборг София - признана гражданином некой страны, маск-шоу, с И. Масками и их Теслами............................. а тут....
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І зараз в Петрика дилема: відразу ці гроші присвоїти чи на фоні боротьби з корупцією Почти 30 млн евро на реформу судов, защиту прав ВПЛ, децентрализацию и борьбу с коррупцией, - СЕ принял план действий для Украины до 2021 года - Цензор.НЕТ 8181
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Вторую половину из оговорённого срока мы проведём уже без 'антикоррупционера всех времён и народов всея Мальдив и панамских офшоров'. Может, тогда хоть что- то сдвинется с места , и мы увидим гену труханова и насирова , клепающими ящики на зоне для особо опасных воров.
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деньги небольшие...только для ближайшего окружения
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ну денужки то потырят то ясно - и все)))
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***
Богатство не уменьшает жадности.

(Конфуций)
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со ссылкой на facebook-страницу Постоянного представительства Украины при Совете Европы.- а кто верит?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПочти 30 млн евро на реформу судов, защиту прав ВПЛ, децентрализацию и борьбу с коррупцией, - СЕ принял план действий для Украины до 2021 года
 
 
 
 
 
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