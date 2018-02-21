 Суд по делу о теракте возле Дворца спорта в Харькове на 2 месяца продлил арест обвиняемых

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней", - сообщили в прокуратуре Харьковской области в среду.

Как сообщил представитель потерпевших Олег Головков, несмотря на ряд ходатайств обвиняемых и заявление одного из них о плохом самочувствии, суду удалось продолжить изучение материалов производства.

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"Сначала обвиняемый Башлыков заявил об отказе от защитника в связи с несогласованием линии защиты. Суд отказал, поскольку право на свободный выбор защитника ограничен требованиями закона о бесплатной правовой помощи. После этого обвиняемый Дворников заявил отвод коллегии судей, ссылаясь на то, что она не удовлетворяет его ходатайство о предоставлении переводчика. Двое других обвиняемых тоже заявили отвод (Башлыков даже дважды). Кроме того, Дворников пожаловался на плохое самочувствие и попросил вызвать "скорую". Несмотря на все это, нам удалось изучить сегодня часть материалов дела", - рассказал Головков.

Следующее заседание назначено на пятницу, 23 февраля 2018 года.

24 января 2018 года впервые за более чем 4 месяца, суд продолжил рассмотрение материалов производства и изучил один том доказательств.

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Напоминаем, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли два человека (в т.ч. один из координаторов местного Евромайдана Игорь Толмачев), были ранены 11 человек. Впоследствии еще двое умерли в больнице.

26 февраля 2015 года в рамках антитеррористических мероприятий сотрудниками Службы безопасности Украины задержаны трое жителей области по подозрении в совершении теракта 22 февраля. Всем троим объявлено подозрение по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

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22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова.