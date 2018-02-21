 Украинского воина Юрия Кушнира, умершего от раны, полученной на Донбассе, провели в последний путь в Хмельницкой области. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает Депо. Хмельницкий.

Летом 2014 года, когда начала формироваться добровольческая рота милиции особого назначения "Богдан", Юрий одним из первых подал документы на службу и прослужил 1,5 года. За это время неоднократно был в командировках в районе АТО.

После освобождения из милиции Юрий продолжил службу в батальоне "Донбасс". В июле прошлого года в боях под Марьинкой в него попала снайперская пуля. С тех пор Юрий постоянно находился на лечении.

У Юрия остались родители и брат Евгений, который, кстати, служит в кинологическом центре полиции и тоже является участником АТО.

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