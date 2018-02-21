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 Украинского воина Юрия Кушнира, умершего от раны, полученной на Донбассе, провели в последний путь в Хмельницкой области. ФОТО

Сегодня, 21 февраля, в селе Жилинцы Хмельницкой области состоялось прощание с Юрием Николаевичем Кушниром, сержантом, телеграфистом 1-й штурмовой роты 46-го батальона специального назначения "Донбасс - Украина", который 18 февраля утром умер в Киевском военном госпитале от пулевого ранения, полученного 30 июля прошлого года в районе города Марьинка Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает Депо. Хмельницкий.

Летом 2014 года, когда начала формироваться добровольческая рота милиции особого назначения "Богдан", Юрий одним из первых подал документы на службу и прослужил 1,5 года. За это время неоднократно был в командировках в районе АТО.

После освобождения из милиции Юрий продолжил службу в батальоне "Донбасс". В июле прошлого года в боях под Марьинкой в него попала снайперская пуля. С тех пор Юрий постоянно находился на лечении.

У Юрия остались родители и брат Евгений, который, кстати, служит в кинологическом центре полиции и тоже является участником АТО.

Также смотрите: Украинский воин Юрий Кушнир, раненный летом 2017 года под Марьинкой, умер в госпитале 18 февраля. ФОТО

Украинского воина Юрия Кушнира, умершего от раны, полученной на Донбассе, провели в последний путь в Хмельницкой области 01

 

Источник: https://censor.net.ua/n3051803
 
 
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраинского воина Юрия Кушнира, умершего от раны, полученной на Донбассе, провели в последний путь в Хмельницкой области. ФОТО
 
 
 
 
 
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