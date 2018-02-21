 В НМУ им. Богомольца не пускают представителей комиссии Минздрава, и.о. ректора не может попасть в кабинет, - заявление ведомства

Как сообщает Цензор.НЕТ, пресс-служба Минздрава опубликовала разъяснения по ситуации, сложившейся в НМУ им. А.А.Богомольца

Согласно сообщению, ведомство письмом № 08.1-30/16257 от 14.06.2017 г. Проинформировал ректоров вузов, осуществляющих подготовку специалистов по специальностям в области знаний "Здравоохранение" о графике проведения лицензионных интегрированных экзаменов "Крок" в 2018 году.

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20 февраля 2018 года "Крок 1. Стоматология" успешно прошел в 13 университетах, которые обучают врачей-стоматологов. "Единственным вузом, где экзамен не состоялся, стал Национальный медицинский университет им. А.А.Богомольца", - отмечается в сообщении.

Сметы медицинских вузов были согласованы МЗ Украины в конце января 2018 года. "Однако это не помешало руководству всех подчиненных Министерству университетов, исключая НМУ, провести переговорную процедуру (согласно Закону Украины "О публичных закупках") с Центром тестирования как единственной уполномоченной организацией на проведение лицензионных интегрированных экзаменов "Крок", заключить с ними договор о предоставлении услуг и обеспечить на должном уровне проведения экзамена "Шаг 1. Стоматология" 20 февраля. В связи с этим, непонятна позиция НМУ об объявлении тендера и сознательного или непреднамеренного затягивания процедуры подписания договора с Центром тестирования, фактически привело к срыву проведения обязательного лицензионного экзамена "Крок 1. Стоматология" для более 200 студентов 3 курса стоматологического факультета НМУ", - отмечают в пресс-службе Минздрава.

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Там отмечают, что условия контракта между министерством и ректором НМУ им. А. А. Богомольца Екатериной Амосовой обязуют ее обеспечить проведение учебно-воспитательного процесса на уровне государственных стандартов образования. "Срыв проведения лицензионного экзамена "Крок" является прямым нарушением указанного пункта контракта. В то же время, согласно пункту 2.2.7. Контракта, Министерство имеет право "отстранить руководителя от работы во время проведения проверки обстоятельств, указывающих на неисполнение или ненадлежащее исполнение им своих обязанностей". Учитывая ситуацию, Министерство приняло решение отстранить от выполнения полномочий по должности ректора НМУ им. А.А. Богомольца Амосова К.М. С соответствующим Приказом Амосова К.М. была лично ознакомлена 20 февраля в Минздраве Украины", - оповещают в ведомстве.

Также в министерстве создана комиссия для всестороннего рассмотрения этой ситуации. На время ее деятельности от выполнения полномочий отстранена и директор Центра тестирования Минздрава Украины Ирина Булах.

И.о. ректора НМУ министерство выбрало ​​профессора кафедры хирургии №1 М.П. Захараша.

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"Дальнейшее развитие событий показало, что руководство НМУ не настроено на сотрудничество и совершает действия, свидетельствующие об откровенном саботаже и невыполнение приказов МЗ Украины. Информируем, что несмотря на законные основания, и.о. ректора М.П. Захараш по состоянию на 9:00 21 февраля, не был допущен на свое рабочее место, так как вход в ректорат заблокировала небольшая группа людей. В то же время, 20 февраля в ректорат не смогли попасть заместитель министра Линчевский А.В., который является председателем комиссии по проверке, а также секретарь комиссии, заместитель начальника Управления правового обеспечения МЗ Украины Правило А.И.", - говорится в заявлении ведомства. Сообщается, что их отказались допускать в помещения представители охраны, а администрация университета в это время "закрылась в собственных кабинетах и ​​отказалась от любых контактов с представителями комиссии МЗ Украины".

"Министерство удивлено и обеспокоено такой позицией руководства НМУ и лично отстраненной от исполнения обязанностей ректора Амосовой К.М., поскольку блокирование работы официально назначенного и.о.ректора приводит к срыву учебного процесса, что, безусловно, отразится на качестве подготовки будущих врачей. Утром 21 февраля МЗ Украины направило в НМУ и Центр тестирования письмо с требованием предоставить до 13:00 всю необходимую документацию для рассмотрения комиссией дела по не обеспечение проведения в университете обязательного лицензионного экзамена "Шаг 1. Стоматология". Надеемся, что интересы студентов, которые стали заложниками ситуации, нынешнее руководство НМУ таки поставит выше любого своего карьерного благополучия", - резюмируют в Минздраве.

Напомним, согласно распоряжению Министерства здравоохранения Украины ректор Национального медицинского университета имени Александра Богомольца Екатерина Амосова временно ( на две недели) отстранена от выполнения своих служебных обязанностей.

Сдача лицензионного экзамена "Крок 1. Стоматология" студентами всех высших медицинских учебных заведений проходила 20 февраля. Накануне руководство Национального медуниверситета им. Богомольца обнародовало открытое письмо, в котором уведомило, что при подготовке к данному тестированию НМУ объявил открытые торги через систему PROZORRO по закупке услуг Центра тестирования для студентов и интернов в течение 2018 года. Впрочем, эти торги были сорваны Центом тестирования, который не предоставил своего предложения для участия в тендере при наличии альтернативного предложения, которое пришлось отклонить как такое, которое не в полном объеме отвечало техническому заданию.

Так же отмечается, что в день срыва торгов НМУ передал в Центр тестирования подписанный проректором проект договора по оказанию услуг "Крок 1. Стоматология" на сумму 104 202 грн, которые закон позволяет оплатить за тендер.

Как заявил адвокат Е.Амосовой Валентин Гвоздий, одним из виновников срыва сегодняшних экзаменов в НМУ является заместитель министра здравоохранения А. Линчевский.