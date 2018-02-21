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 Общество, Здоровье
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Все про:Минздрав (1464) Амосова (11) медуниверситет (5)

 В НМУ им. Богомольца не пускают представителей комиссии Минздрава, и.о. ректора не может попасть в кабинет, - заявление ведомства

В Министерстве здравоохранения создана комиссия для всестороннего рассмотрения ситуации в НМУ им. А.А. Богомольца. На время ее деятельности от выполнения полномочий отстранена и директор Центра тестирования Ирина Булах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пресс-служба Минздрава опубликовала разъяснения по ситуации, сложившейся в НМУ им. А.А.Богомольца

Согласно сообщению, ведомство письмом № 08.1-30/16257 от 14.06.2017 г. Проинформировал ректоров вузов, осуществляющих подготовку специалистов по специальностям в области знаний "Здравоохранение" о графике проведения лицензионных интегрированных экзаменов "Крок" в 2018 году.

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20 февраля 2018 года "Крок 1. Стоматология" успешно прошел в 13 университетах, которые обучают врачей-стоматологов. "Единственным вузом, где экзамен не состоялся, стал Национальный медицинский университет им. А.А.Богомольца", - отмечается в сообщении.

Сметы медицинских вузов были согласованы МЗ Украины в конце января 2018 года. "Однако это не помешало руководству всех подчиненных Министерству университетов, исключая НМУ, провести переговорную процедуру (согласно Закону Украины "О публичных закупках") с Центром тестирования как единственной уполномоченной организацией на проведение лицензионных интегрированных экзаменов "Крок", заключить с ними договор о предоставлении услуг и обеспечить на должном уровне проведения экзамена "Шаг 1. Стоматология" 20 февраля. В связи с этим, непонятна позиция НМУ об объявлении тендера и сознательного или непреднамеренного затягивания процедуры подписания договора с Центром тестирования, фактически привело к срыву проведения обязательного лицензионного экзамена "Крок 1. Стоматология" для более 200 студентов 3 курса стоматологического факультета НМУ", - отмечают в пресс-службе Минздрава.

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Там отмечают, что условия контракта между министерством и ректором НМУ им. А. А. Богомольца Екатериной Амосовой обязуют ее обеспечить проведение учебно-воспитательного процесса на уровне государственных стандартов образования. "Срыв проведения лицензионного экзамена "Крок" является прямым нарушением указанного пункта контракта. В то же время, согласно пункту 2.2.7. Контракта, Министерство имеет право "отстранить руководителя от работы во время проведения проверки обстоятельств, указывающих на неисполнение или ненадлежащее исполнение им своих обязанностей". Учитывая ситуацию, Министерство приняло решение отстранить от выполнения полномочий по должности ректора НМУ им. А.А. Богомольца Амосова К.М. С соответствующим Приказом Амосова К.М. была лично ознакомлена 20 февраля в Минздраве Украины", - оповещают в ведомстве.

Также в министерстве создана комиссия для всестороннего рассмотрения этой ситуации. На время ее деятельности от выполнения полномочий отстранена и директор Центра тестирования Минздрава Украины Ирина Булах.

И.о. ректора НМУ министерство выбрало ​​профессора кафедры хирургии №1 М.П. Захараша.

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"Дальнейшее развитие событий показало, что руководство НМУ не настроено на сотрудничество и совершает действия, свидетельствующие об откровенном саботаже и невыполнение приказов МЗ Украины. Информируем, что несмотря на законные основания, и.о. ректора М.П. Захараш по состоянию на 9:00 21 февраля, не был допущен на свое рабочее место, так как вход в ректорат заблокировала небольшая группа людей. В то же время, 20 февраля в ректорат не смогли попасть заместитель министра Линчевский А.В., который является председателем комиссии по проверке, а также секретарь комиссии, заместитель начальника Управления правового обеспечения МЗ Украины Правило А.И.", - говорится в заявлении ведомства. Сообщается, что их отказались допускать в помещения представители охраны, а администрация университета в это время "закрылась в собственных кабинетах и ​​отказалась от любых контактов с представителями комиссии МЗ Украины".

"Министерство удивлено и обеспокоено такой позицией руководства НМУ и лично отстраненной от исполнения обязанностей ректора Амосовой К.М., поскольку блокирование работы официально назначенного и.о.ректора приводит к срыву учебного процесса, что, безусловно, отразится на качестве подготовки будущих врачей. Утром 21 февраля МЗ Украины направило в НМУ и Центр тестирования письмо с требованием предоставить до 13:00 всю необходимую документацию для рассмотрения комиссией дела по не обеспечение проведения в университете обязательного лицензионного экзамена "Шаг 1. Стоматология". Надеемся, что интересы студентов, которые стали заложниками ситуации, нынешнее руководство НМУ таки поставит выше любого своего карьерного благополучия", - резюмируют в Минздраве.

Напомним, согласно распоряжению Министерства здравоохранения Украины ректор Национального медицинского университета имени Александра Богомольца Екатерина Амосова временно ( на две недели) отстранена от выполнения своих служебных обязанностей.

Сдача лицензионного экзамена "Крок 1. Стоматология" студентами всех высших медицинских учебных заведений проходила 20 февраля. Накануне руководство Национального медуниверситета им. Богомольца обнародовало открытое письмо, в котором уведомило, что при подготовке к данному тестированию НМУ объявил открытые торги через систему PROZORRO по закупке услуг Центра тестирования для студентов и интернов в течение 2018 года. Впрочем, эти торги были сорваны Центом тестирования, который не предоставил своего предложения для участия в тендере при наличии альтернативного предложения, которое пришлось отклонить как такое, которое не в полном объеме отвечало техническому заданию.

Так же отмечается, что в день срыва торгов НМУ передал в Центр тестирования подписанный проректором проект договора по оказанию услуг "Крок 1. Стоматология" на сумму 104 202 грн, которые закон позволяет оплатить за тендер.

Как заявил адвокат Е.Амосовой Валентин Гвоздий, одним из виновников срыва сегодняшних экзаменов в НМУ является заместитель министра здравоохранения А. Линчевский.

Источник: https://censor.net.ua/n3051801
 
 
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Что такое трафик сайта, знают не многие но разработчики сайта цензор это знают достаточно хорошо. Трафик сайта это программа которая отслеживает поведенческие факторы сайта подсчитывая посетителей. Разработчикам предоставляется информацию о количестве посетителей, а так же информация о странах от куда приходят посетители. Думаю что для разработчиков сайта цензор, не будет новостью что самый большой процент по посещаемости выпадает на РФ и только потом на Украину в пределах 70% против 50% а остальные 30% разделяют между собой другие страны. Эта информация к тому что администрации сайта цензор, необходимо бороться с ольгинскими зрадофилами необходимо более тщательно, а не делать вид что ничего не происходит.
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должно в идеале быть 146,
а тут на 4 больше.
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70% против 50% меня уже ввело в ступор, даже без 30 с остальных стран.
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Может это по новаторской системе исчисления процентного соотношения имени Чурова?
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Це брати Добкіни рахували! Так що, все правільно! В НМУ им. Богомольца не пускают представителей комиссии Минздрава, и.о. ректора не может попасть в кабинет, - заявление ведомства - Цензор.НЕТ 4845
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чего ты сюда пишешь? иди на сф пиши там быстрее отреагируют)
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в пределах 70% против 50% а остальные 30% разделяют между собой другие...


ни палучаицца
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так проверьте методичку может он не виноват)
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проверил.

на 4 процента больше выходит, чем у меня в методичке.
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СРАНАЯ ГНИЛАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ДАЖЕ НЕ МАФИЯ -
БЛОТОТА , ТАКОЕ ВОНЮЧЕЕ БОЛОТО ЧТО ТАМ 9 ИЗ 10 САЖАТЬ МОЖНО БЕЗ СУДА , И ДАВНО ПОРА РАЗОГНАТЬ ЧТО Б ДУХУ ПОГАНОГО НЕ ОСТАЛОСЬ
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Cажать нужно начиная с Минздрава. Почему у нас до сих пор дефицит вакцин и сывороток? Почему в Украине лекарства дороже ,чем в ЕС? Почему нет управы на фарммафию?Почему нет нормальных грамотных врачей? Почему семейная медицина осталась та же только название поменяли и сделали все платным?Почему все платно и нет страховой медицины? В какой стране еще такой дебилизм? Такого нигде нет, чтобы нищий народ имел только платную медицину, которую не может оплатить. Поэтому их Украины и выезжают по миллиону населения в год, потому что тут полный геноцид и бардак.
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потому, что студенты не учатся, а ПОКУПАЮТ дипломы..
ВУЗ - абсолютно не дорожит своим именем, ибо он не отвечает за студента - дыбилоида.. и т.д.
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Це не рашенські (зрадофіли) дають таку картину Це мінстецівські порохоботи кацапи Я не здивуюсь якщо їх більше ніж 60% відвідувачів Ну шо сказати Це перемога за державні кошти воюючої України І правильно грабувати так грабуваати
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Свалилась на голову граждан Украины какая-то «активистска»…
говорят из США, и творит безобразия в стране, о которой она представления не
имеет…
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че ты кацапа переживаешь?подсчитай лучше,сколько больниц закрылось в рахе за время правления хуйла
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Украинцам от этого легче, что у соседа корова сдохла...
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Я так понял, этим баранам проплаченным, которые тут на Цензоре пасутся, рекомендовали любых оппонентов называть кацапами и ватниками.. Ну, у них такой уровень аргументации. Не обращай внимания.
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а кто, кроме ватников, может быть против реформы здравоохранения ?
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какой именно бардак ?
то, шо не пускают МЗ в офис ?
то бардак.
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ну если "с какой стороны не посмотри", то может и бардак,
но, скорее всего, просто отсутствие объективной точки зрения
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ну да, - объективная точка зрения это только точка зрения МОЗ, не иначе, как же я сразу не догадался)
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почему именно МЗ ?
где я такое написал ?

объективная точка зрения - это точка зрения специалистов, у которых с организацией здравоохранения в стране всё нормально.
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какой именно бардак ?
то, шо не пускают МЗ в офис ?
то ба
рдак.21.02.2018 19:36
то я написал, наверное)

это точка зрения специалистов, у которых с организацией здравоохранения в стране всё нормально. да видно шо всё нормально с организацией, - в офис попасть не могут)
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какое отношение к организации здравоохранения в стране имеет быкование отдельных людей?
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ты про отдельных людей из МОЗ или из НМУ им. Богомольца?
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не,только кацапов и ватников (ватник не обязательно кацап,а кацап не обязательно ватник В НМУ им. Богомольца не пускают представителей комиссии Минздрава, и.о. ректора не может попасть в кабинет, - заявление ведомства - Цензор.НЕТ 5479 )
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А ти себе свиновод До яких відносиш Чи ти після того як зробив тату на пупі Де наколов самого офшорника Став над тими і другими Так би мовити перейшов в іншу якість
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Юра ЮроФФ - это не ватник. Это йоббик, который в припадках бъётся на темах о законе про образование, которым ему, Юре ЮроФФу, предлагается учить свой мадярский язык за собственный счёт, а не за деньги государства Украина.
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почему,чем больше коров в рахе повыхдыхает-тем больше денех будут тратить на кормежку послушного лохторатного стада...а значит меньше останется на войну.

В НМУ им. Богомольца не пускают представителей комиссии Минздрава, и.о. ректора не может попасть в кабинет, - заявление ведомства - Цензор.НЕТ 5146
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Гыга, хоть ты еще тот порохобот, но тут я с тобой соглашусь
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По-моему мир (медицинский во всяком случае) из пи*ды катится в анус! Путь недалек и прост!
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Ни хрена себе ты начертил траекторию..
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Я так понял - уничтожение медицыны в Украине приняло не виданные масштабы .
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приняло.

а тебя уже колбасит
и это положительная тенденция
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Это лишь саботаж реформ , и нежелание руководства некоторых ВУЗов , слазить с коррупционных схем . На которых они сидят десятки лет . !
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И кто же "не пускает"? 20-30 "своих" блатных студентов? Удивительно! Ну так увольняйте её к чертям собачьим, вместо "временного отстранения"! Сама же напрашивается! В НМУ им. Богомольца не пускают представителей комиссии Минздрава, и.о. ректора не может попасть в кабинет, - заявление ведомства - Цензор.НЕТ 1581
"Частная полиция" им.Собакова у нас уже есть. Теперь будет "частный" универ им. Амосовой! В НМУ им. Богомольца не пускают представителей комиссии Минздрава, и.о. ректора не может попасть в кабинет, - заявление ведомства - Цензор.НЕТ 1581 Невозможно козла козу выгнать из огорода, где капуста растет!
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Не буду говорить про реформу,но Амосова,Никитюк и ко - это катастрофа вуза,у них девиз "брал,беру,и буду брать"....
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все эти тесты и курсы являются теми же схемами по отбиранию денег у студентов и врачей! впрочем как и у учителей ...
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В морфкорпусе революция? Давненько я не видел разозленных студиозусов.Или это чиновники чубятся , в ливоруцию играют?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ НМУ им. Богомольца не пускают представителей комиссии Минздрава, и.о. ректора не может попасть в кабинет, - заявление ведомства
 
 
 
 
 
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