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Все про:тестирование (222) медуниверситет (5)

 Центр тестирования подтвердил, что заранее планировал срыв экзамена "Крок1.Стоматология" в НМУ, - Никитюк

Центр тестирования при Министерсве здравоохранения Украины заблаговременно готовился к срыву проведения интегрированного экзамена в НМУ имени Александра богомольца.

Представленная на официальном портале Центра тестирования при Министерстве здравоохранения Украины видеозапись является прямым доказательством того, что эта структура целенаправленно и заблаговременно готовилась к срыву проведения лицензированного интегрированного экзамена "Крок1. Стоматология" со студентами Национального медицинского университета имени Александра Богомольца.

Об этом в комментарии Українським Новинам заявил проректор НМУ Александр Никитюк. При этом он подтвердил, что такой разговор в Центре тестирования действительно имел место перед запланированным проведением тендера на возможные закупки услуг упомянутого Центра.

"Я действительно вел деловые переговоры с представителями Центра услуг, я действительно указывал на необходимость принятия участия в данном тендере. НМУ ни коем образом не влияет на результаты тендера. Ведь данный конкурс проводится исключительно через систему "Prozorro", представители которой и определяют победителя. Тем более, что в тендере участвовала еще одна компания", - подчеркнул профессор Никитюк.

Как считает один из руководителей Медуниверситета им. А.Богомольца, самим фактом проведения видеозаписи и ее подальшего обнародования, Центр продемонстрировал умысел по своей бездеятельности и подобной провокации, которую он и осуществил в рамках подготовки к тесту "Крок1. Стоматология".

Александр Никитюк подчеркнул, что он с коллегами будут требовать от руководства Центра тестирования обнародования полной версии данной видеозаписи. По его словам, в продолжении запечатленного разговора представители данной структуры Минздрава уверяли его в том, что Центр примет участие в объявленном НМУ тендере.

"Вместе с тем, мы готовим официальный запрос в Центр тестирования, на основании какой финансовой базы была произведена и в дальнейшем – смонтирована данная видеозапись. Так же мы обратимся в компетентные органы за разъяснением того, кто санкционировал данное госпредприятие на проведение негласного и скрытого снятия информации, что запрещено законом", - констатировал проректор НМУ Никитюк.

По убеждению Александра Никитюка данная спецоперация еще раз подтверждает, что ректора Медуниверситета Екатерину Амосову целенаправленно "подставили", для чего была задействована целая группа злоумышленников, которые во взаимодействии с отдельными руководителями Минздрава заранее спланировали срыв экзамена "Крок" в Медуниверситете им. А.Богомольца.

Как сообщали Українські Новини, согласно распоряжению Министерства здравоохранения Украины ректор Национального медицинского университета имени Александра Богомольца Екатерина Амосова временно (на две недели) отстранена от выполнения своих служебных обязанностей.

Напомним, согласно приказу Министерства здравоохранения Украины, 20 февраля 2018, проводилась сдача лицензионного экзамена "Крок 1. Стоматология" студентами всех высших медицинских учебных заведений.

Накануне руководство Национального медуниверситета им. Богомольца обнародовало открытое письмо, в котором уведомило, что при подготовке к данному тестированию НМУ объявил открытые торги через систему Prozorro по закупке услуг Центра тестирования для студентов и интернов в течение 2018 года. Впрочем, эти торги были сорваны Центом тестирования, который не предоставил своего предложения для участия в тендере при наличии альтернативного предложения, которое пришлось отклонить как такое, которое "не допущенно к оценке в связи с отменой данных торгов по причине допуска к ним не двух тендерных предложений, как этого требует закон".

Так же отмечается, что после срыва торгов НМУ передал в Центр тестирования подписанный проректором проект договора по оказанию услуг "Крок 1. Стоматология" на сумму 104 202 грн, которые закон позволяет оплатить за тендер.

Как заявил Українським Новинам адвокат Е.Амосовой Валентин Гвоздий одним из виновников срыва этих экзаменов в НМУ является заместитель министра здравоохранения А. Линчевский.

Источник: https://censor.net.ua/n3051800
 
 
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"...а где на всех зубов найти? Значит - безработица."
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Об этом "заявил проректор НМУ Александр Никитюк". Учитывая то, как врала сегодня Амосова у Куликова, возникают ооооогромные сомнения относительно правдивости этих "заявлений".
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Кому так сильно мешает Амосова? Масштаб подстав впечатляет!
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Развели кучу всяких фирм-прокладок , теперь не нажрутся деньгами! И как раньше врачами становились без "кроков"?
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Мали провести тест зв американською методикою. Я так чомусь думаю, що з студентів його написали б одиниці, а тоді стало б питання, що робити з медінститутом?
Там же ж вчаться лише по блату, особливо на такій темі як стоматологія.
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моя соседка учится там , а она не блатная ! отличница , на бюджете! "крок "не такой уж и сложный тест...
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Интересно сын Порошенко тоже будет учиться на стоматолога? Ну чтобы отличий еще меньше было.
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"Александра богомольца" фамилию пишут с большой буквы писуны... Учи вас неучей...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЦентр тестирования подтвердил, что заранее планировал срыв экзамена "Крок1.Стоматология" в НМУ, - Никитюк
 
 
 
 
 
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