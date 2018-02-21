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 Киевские новости
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 В Киеве возобновят работу пунктов обогрева, - КГГА

В Киеве намерены возобновить работу пунктов обогрева. Соответствующее поручение дал коммунальным службам города первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом  информирует пресс-служба горгосадминистрации.

"Учитывая ожидаемое значительное снижение в ближайшие дни ночной температуры воздуха, прошу возобновить работу пунктов для обогрева и обеспечить их надлежащее функционирование", – цитируют документ.

Напомним, ранее директор департамента социальной политики КГГА Юрий Крикунов пояснил, что официально пункты обогрева открываются, когда температура понижается до -20°C. Кроме того, он подчеркнул, что в пункт обогрева может обратиться любой человек.

Отметим, недавно жителей столицы предупредили о грядущем похолодании: к концу этой недели температура ночью опустится до 16 градусов мороза.

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Источник: https://censor.net.ua/n3051797
 
 
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когда откроют пункты приема органов, как хочет пани супрун?
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Да-Уж ,не Мальдивы В Киеве возобновят работу пунктов обогрева, - КГГА - Цензор.НЕТ 4308Кстати судья барыгу лиха сегодня прикрыл после вопроса о мальдивскм вояже ...
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какая честь может быть у русского, да еще и ольгинца???????
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Тримайтеся ! Скоро весна !!! 100% інфа. Мені сказав особисто Дід Мороз !
В Киеве возобновят работу пунктов обогрева, - КГГА - Цензор.НЕТ 3437
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ Киеве возобновят работу пунктов обогрева, - КГГА
 
 
 
 
 
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