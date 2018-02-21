 В Киеве возобновят работу пунктов обогрева, - КГГА

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба горгосадминистрации.

"Учитывая ожидаемое значительное снижение в ближайшие дни ночной температуры воздуха, прошу возобновить работу пунктов для обогрева и обеспечить их надлежащее функционирование", – цитируют документ.

Напомним, ранее директор департамента социальной политики КГГА Юрий Крикунов пояснил, что официально пункты обогрева открываются, когда температура понижается до -20°C. Кроме того, он подчеркнул, что в пункт обогрева может обратиться любой человек.

Отметим, недавно жителей столицы предупредили о грядущем похолодании: к концу этой недели температура ночью опустится до 16 градусов мороза.

Также читайте: Морозы в Украине: в Тернополе в результате переохлаждения умер 21-летний парень