EN|RU|UK
Темы дня: Олимпиада-2018 Расследование преступлений на Майдане Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Судебная реформа Санкции против России Арест Шепелева Закон о деоккупации Донбасса Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия
  1214  6
Материалы по теме:
Все про:обстрел (6577) ранение (1729) Донбасс (15537) потери (1220)

 Один украинский воин погиб, двое ранены в результате обстрелов со стороны наемников РФ, - штаб АТО

С начала суток на Донбассе зафиксировано 13 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. Среди украинских военных есть погибшие и раненые.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении, из 122-мм артиллерии, минометов различного калибра и вооружения БМП, противник вел огонь по нашим позициям у Троицкого. Минометы калибра 82-мм захватчики применили вблизи Новоалександровки и Катериновки.

Также, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, оккупанты обстреливали опорные пункты сил АТО неподалеку Луганского, Зализного и Новолуганского. Из стрелкового оружия захватчики провоцировали украинских защитников Зайцево.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Нацгвардии за 4 года погибли или умерли 302 бойца, более 2000 травмированы

На Донецком направлении агрессор из минометов калибра 120-мм и 82-мм и гранатометов вел огонь по защитникам Водяного, что на Приазовье. Из стрелкового оружия противник обстреливал позиции защитников Авдеевки.

В результате вражеского огня, к сожалению, погиб один украинский военнослужащий, еще двое воинов получили ранения.

Также смотрите: В результате обстрела наемниками РФ погибла медик 10-й ОГШБр Сабина Галицкая. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3051796
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Царство небесне.. Найщиріші співчуття родині. І жодного слова про вогонь у відповідь зі сторони ЗСУ..
 показать весь комментарий
 
 
Царство Небесне загиблому, одужання пораненим.
 показать весь комментарий
 
 
Слава героям!!!
Посмотрел наконец нашумевшую картину "смерть Сталина". Класныи фильм. Понимаю почему хуйло так боится его показа. Потому что это правда, а в параше самое страшное для кремлядей это когда челядь видит правду. Так можно и с хуйлом поступить и с Лавровым и с дерепаской.
 показать весь комментарий
 
 
Смерть пархатому кондитеру - сообщнику оккупантов.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОдин украинский воин погиб, двое ранены в результате обстрелов со стороны наемников РФ, - штаб АТО
 
 
 
 
 
 вверх