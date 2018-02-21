 Один украинский воин погиб, двое ранены в результате обстрелов со стороны наемников РФ, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении, из 122-мм артиллерии, минометов различного калибра и вооружения БМП, противник вел огонь по нашим позициям у Троицкого. Минометы калибра 82-мм захватчики применили вблизи Новоалександровки и Катериновки.

Также, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, оккупанты обстреливали опорные пункты сил АТО неподалеку Луганского, Зализного и Новолуганского. Из стрелкового оружия захватчики провоцировали украинских защитников Зайцево.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Нацгвардии за 4 года погибли или умерли 302 бойца, более 2000 травмированы

На Донецком направлении агрессор из минометов калибра 120-мм и 82-мм и гранатометов вел огонь по защитникам Водяного, что на Приазовье. Из стрелкового оружия противник обстреливал позиции защитников Авдеевки.

В результате вражеского огня, к сожалению, погиб один украинский военнослужащий, еще двое воинов получили ранения.

Также смотрите: В результате обстрела наемниками РФ погибла медик 10-й ОГШБр Сабина Галицкая. ФОТО