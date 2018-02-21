 Один украинский воин погиб, двое ранены в результате обстрелов со стороны наемников РФ, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
На Луганском направлении, из 122-мм артиллерии, минометов различного калибра и вооружения БМП, противник вел огонь по нашим позициям у Троицкого. Минометы калибра 82-мм захватчики применили вблизи Новоалександровки и Катериновки.
Также, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, оккупанты обстреливали опорные пункты сил АТО неподалеку Луганского, Зализного и Новолуганского. Из стрелкового оружия захватчики провоцировали украинских защитников Зайцево.
На Донецком направлении агрессор из минометов калибра 120-мм и 82-мм и гранатометов вел огонь по защитникам Водяного, что на Приазовье. Из стрелкового оружия противник обстреливал позиции защитников Авдеевки.
В результате вражеского огня, к сожалению, погиб один украинский военнослужащий, еще двое воинов получили ранения.
Посмотрел наконец нашумевшую картину "смерть Сталина". Класныи фильм. Понимаю почему хуйло так боится его показа. Потому что это правда, а в параше самое страшное для кремлядей это когда челядь видит правду. Так можно и с хуйлом поступить и с Лавровым и с дерепаской.