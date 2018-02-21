EN|RU|UK
Темы дня: Олимпиада-2018 Расследование преступлений на Майдане Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Судебная реформа Санкции против России Арест Шепелева Закон о деоккупации Донбасса Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 За рубежом
  9457  132
Материалы по теме:
Все про:Путин (23553) Северный поток (182)

 Проект газопровода "Северный поток-2" будет реализован, - Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что проект строительства газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream-2) будет реализован.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

"Думаю, что они ("Газпром") будут реализовывать и другие крупные проекты, в том числе и "Северный поток-2", "Турецкий поток" идет вовсю. "Северный поток-2", думаю, будет реализован. На востоке страны большая работа", - заявил Путин.

Напомним, министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" позволит перекрыть украинский газопровод, что даст возможность России для продолжения захвата Украины.

Кроме того, ранее в совместной статье депутатов немецкого Бундестага и Европарламента говорилось, что строительство газопровода "Северный поток-2" может привести к расколу Европейского союза. 

Также читайте: США против трубопровода "Северный поток-2", - замгоссекретаря США Салливан

Источник: https://censor.net.ua/n3051793
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
комментарий отмечен как спам  
 
Бедный говорит о деньгах, голодный говорит о еде, раб Федя говорит о рабах.
Все твои предки были рабами столетиями у шведов, у немцев, у русских, у литовцев, у поляков, вот и ты остался рабом, который моет унитазы в Норвегии.
 показать весь комментарий
 
да ладно, зачем притворяешся или в опе величие заиграло, как у вас всех лишнехромосомных с определённой систематичностью.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Да. Этот проект - будет реализован. Никто не будет стенать о нас. Есть мировая экономика, процессы и "теплая жизнь", ради которой никто не откажется. Все - перевесит обычно-привычный быт. Современный мир жить в землянках не собирается и не будет. Раз сами не смогли предложить альтернативу или ее похожесть, значит.... Жизнь, стороят не лозунги, а конкретика и действия. О деяних - лучше умолчать.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
если мы сами себе не нужны и не шевелимся и позволяем себя грабить, то кому мы нужны? а брызгание слюной на более сильного врага коим является рф , не поможет нам...
 показать весь комментарий
 
 
Кацапы вы идийоты !--Сибирь уже не ваш ! 49 лет аренды территории Забайкальского края 1 миллион гектар --то залог , что попросили китайцы за долги .А долг растет ! И уже более 100 миллиардов !
Россия должна Китаю гигантскую сумму долларов --по ссылочке язык цифр --http://rusjev.net/2016/10/12/rossiya-dolzhna-kitayu-gigantskuyu-summu-dollarov/

$70 млрд - общий долг наших нефтегазовых компаний перед китайцами...на 2016 год На 2016 --то на сколько увеличился долг ?

http://demchoice.livejournal.com/30897.html

А тут еще интереснее ! Китай забрал у Таджикистана часть территории Войска Китая установили контроль над большим участком земли в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана, которую Пекину отдали за долги. ... Занятые КНР территории Душанбе передал Китаю в счет погашения внешнего долга
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/kitaj-zabral-v-tadzhikistana-chast-territorii-204118/

 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
я понимал бы если рф и ее жителей хаяли граждане Швейцарии! но мы живем в таком же мире , полном грязи физической и духовной и смеемся над соседями , которых даже чуть -чуть лучше и по 100000 не выезжает в ЕС на заработки...
 показать весь комментарий
 
 
Проект газопровода "Северный поток-2" будет реализован, - Путин - Цензор.НЕТ 2620
В связи с последними успехами Российских военных в Сирии, Центробанк РФ выпустил новую банкноту номиналом в 200 рублей в честь великой битвы под Дейр-эз-Зором.
 показать весь комментарий
 
 
Ой, а что такое случилось Сережа - рузьке блогер?! Не 2014-й, да с крым-нашем? Проект газопровода "Северный поток-2" будет реализован, - Путин - Цензор.НЕТ 8995

Проект газопровода "Северный поток-2" будет реализован, - Путин - Цензор.НЕТ 4577 Serg Wысоцкий‏ @Albertich61 19 мин.19 минут назад
Честные люди больше не хотят участвовать в оболванивании народа.

Проект газопровода "Северный поток-2" будет реализован, - Путин - Цензор.НЕТ 3023


 показать весь комментарий
 
 
Грициан Таврический 9de51d15- я так глубоко не копал...- поверил ему на слово... Хоть он и рузьке имперец, но до этого его во вранье по таким статьям не замечал... Читаю его ради смеха....(у него 4000 подписчиков)....
 показать весь комментарий
 
Плотницкий дает показания, утверждает Владлен Заруба, один из соратников покойного "премьера ЛНР" Валения Болотова. Один из подопечных покойного экс-главы группировки ЛНР Валерия Болотова заявил, что беглый Игорь Плотницкий ныне находится в Санкт-Петербурге в СИЗО №1, более известном как Кресты. Об этом Владлен Заруба рассказал в эфире YouTube-канала PolitWera, передают Новости Донбасса. Боевик предположил, что именно из-за показания Плотницкого в России арестовали генерального директора корпорации Индустриальный Союз Донбасса Олега Мкртчана. Боевик Заруба утверждает, что в том числе через Мкртчана Россия выделяла деньги для ЛНР.
 показать весь комментарий
 
Козломлрдых уже гонят отовсюду, скоро начнётся всемирное сафари на этих свинособак:

 показать весь комментарий
 
 
откуда вылезло это таврическое недорозумение? Ты тему про офшорного барыгу с куйлом не перепутало? Или у вас один куратор с порохоботами?
 показать весь комментарий
 
Тупо чтобы ещё попилить денег и увешать лапшой уши типичного россеянина.
При уже имеющемся возрастании в Европе энерговосстанавливаемых технологией это как-будто возить снег для продажи в Арктику.
 показать весь комментарий
 
 
Крым. "В Севастополе не хватило керосина для Вечного огня на Малаховом кургане. Его должны были зажечь при помощи лампады с огнём, который несли от Сапун-горы, однако, по пути закончился керосин"😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Переглянути фото
 показать весь комментарий
 
Взвился бывший алкоголик - Матерщинник и крамольник: "Надо выпить треугольник! На троих его! Даёшь!" Разошёлся - так и сыпет: "Треугольник будет выпит! Будь он параллелепипед, Будь он круг, едрена вошь!"
 показать весь комментарий
 
Да только самый тупой будет в будущем оглядываться на наличие газовой трубы от зависимого источника.
 показать весь комментарий
 
А как можно газ агрессора гнать по своей территории?
 показать весь комментарий
 
тссс в раисе думают что мы его пистим и за сщет этого греемся и выживаем
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПроект газопровода "Северный поток-2" будет реализован, - Путин
 
 
 
 
 
 вверх