 Проект газопровода "Северный поток-2" будет реализован, - Путин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

"Думаю, что они ("Газпром") будут реализовывать и другие крупные проекты, в том числе и "Северный поток-2", "Турецкий поток" идет вовсю. "Северный поток-2", думаю, будет реализован. На востоке страны большая работа", - заявил Путин.

Напомним, министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" позволит перекрыть украинский газопровод, что даст возможность России для продолжения захвата Украины.

Кроме того, ранее в совместной статье депутатов немецкого Бундестага и Европарламента говорилось, что строительство газопровода "Северный поток-2" может привести к расколу Европейского союза.

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