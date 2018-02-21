 Проект газопровода "Северный поток-2" будет реализован, - Путин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
"Думаю, что они ("Газпром") будут реализовывать и другие крупные проекты, в том числе и "Северный поток-2", "Турецкий поток" идет вовсю. "Северный поток-2", думаю, будет реализован. На востоке страны большая работа", - заявил Путин.
Напомним, министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" позволит перекрыть украинский газопровод, что даст возможность России для продолжения захвата Украины.
Кроме того, ранее в совместной статье депутатов немецкого Бундестага и Европарламента говорилось, что строительство газопровода "Северный поток-2" может привести к расколу Европейского союза.
Все твои предки были рабами столетиями у шведов, у немцев, у русских, у литовцев, у поляков, вот и ты остался рабом, который моет унитазы в Норвегии.
Россия должна Китаю гигантскую сумму долларов --по ссылочке язык цифр --http://rusjev.net/2016/10/12/rossiya-dolzhna-kitayu-gigantskuyu-summu-dollarov/
$70 млрд - общий долг наших нефтегазовых компаний перед китайцами...на 2016 год На 2016 --то на сколько увеличился долг ?
http://demchoice.livejournal.com/30897.html
А тут еще интереснее ! Китай забрал у Таджикистана часть территории Войска Китая установили контроль над большим участком земли в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана, которую Пекину отдали за долги. ... Занятые КНР территории Душанбе передал Китаю в счет погашения внешнего долга
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/kitaj-zabral-v-tadzhikistana-chast-territorii-204118/
В связи с последними успехами Российских военных в Сирии, Центробанк РФ выпустил новую банкноту номиналом в 200 рублей в честь великой битвы под Дейр-эз-Зором.
Serg Wысоцкий @Albertich61 19 мин.19 минут назад
Честные люди больше не хотят участвовать в оболванивании народа.
При уже имеющемся возрастании в Европе энерговосстанавливаемых технологией это как-будто возить снег для продажи в Арктику.
Переглянути фото