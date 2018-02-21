 Комиссия Киевсовета рекомендовала поднимать красно-черный флаг ОУН в отдельные дни возле здания Киевсовета

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Киевсовета.

В сообщении отмечается: "Сегодня на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей депутаты согласовали проект решения "Об использовании революционного флага ОУН на зданиях Киевсовета и районных в г. Киеве государственных администрациий".

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Согласно проекту решения, у здания Киевсовета, а также возле помещений райгосадминистраций будут поднимать революционный флаг ОУН. Это планируют делать в дни, связанные с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы и памяти героев. В частности, предложены следующие даты:

1 января - День рождения председателя Провода ОУН Степана Бандеры;

22 января - День Соборности Украины;

29 января - День памяти Героев Крут;

3 февраля - Создание ОУН,

20 февраля - День памяти Героев Небесной Сотни;

5 марта - Годовщина со дня смерти генерал-хорунжего, главнокомандующего УПА Романа Шухевича;

14 марта - День украинского добровольца;

Третье воскресенье мая - День памяти жертв политических репрессий;

23 мая - День Героев;

14 июня - День рождения полковника Армии УНР Евгения Коновальца;

30 июня - Провозглашение Акта восстановления Украинского государства, день рождения генерал-хорунжего, главнокомандующего УПА, главы Секретариата УГВР Романа Шухевича;

30 июля - Создание УВО;

14 октября - День защитника Украины, день создания УПА.

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"Хочу отметить, что этот перечень дат не является исчерпывающим. То есть, революционный флаг ОУН также может быть вывешен и в другие дни. Также, согласно этому проекту решения, Киевсовет будет рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо вд форм собственности, вывешивать флаг ОУН в определенные даты ", - отметил соавтор соответствующего проекта решения, депутат Киевсовета Владимир Бохняк.

Указанный документ также должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета".

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Как сообщалось, Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".

Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.

Президент Польши Анджей Дуда поддписал данный закон и отправил его в Конституционный суд.