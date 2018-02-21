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 Киевские новости, Общество
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Все про:Киевсовет (1069) флаг (605)

 Комиссия Киевсовета рекомендовала поднимать красно-черный флаг ОУН в отдельные дни возле здания Киевсовета

Профильная комиссия Киевсовета рекомендует столичным депутатам проголосовать за решение о поднятии в отдельные дни возле зданий Киевсовета и районных РГА красно-черного флага ОУН.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Киевсовета.

В сообщении отмечается: "Сегодня на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей депутаты согласовали проект решения "Об использовании революционного флага ОУН на зданиях Киевсовета и районных в г. Киеве государственных администрациий".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тернополь в ответ на польский закон об Институте нацпамяти решил поднимать красно-черный флаг вместе с государственным, - мэр Надал

Согласно проекту решения, у здания Киевсовета, а также возле помещений райгосадминистраций будут поднимать революционный флаг ОУН. Это планируют делать в дни, связанные с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы и памяти героев. В частности, предложены следующие даты:
1 января - День рождения председателя Провода ОУН Степана Бандеры;
22 января - День Соборности Украины;
29 января - День памяти Героев Крут;
3 февраля - Создание ОУН,
20 февраля - День памяти Героев Небесной Сотни;
5 марта - Годовщина со дня смерти генерал-хорунжего, главнокомандующего УПА Романа Шухевича;
14 марта - День украинского добровольца;
Третье воскресенье мая - День памяти жертв политических репрессий;
23 мая - День Героев;
14 июня - День рождения полковника Армии УНР Евгения Коновальца;
30 июня - Провозглашение Акта восстановления Украинского государства, день рождения генерал-хорунжего, главнокомандующего УПА, главы Секретариата УГВР Романа Шухевича;
30 июля - Создание УВО;
14 октября - День защитника Украины, день создания УПА.

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"Хочу отметить, что этот перечень дат не является исчерпывающим. То есть, революционный флаг ОУН также может быть вывешен и в другие дни. Также, согласно этому проекту решения, Киевсовет будет рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо вд форм собственности, вывешивать флаг ОУН в определенные даты ", - отметил соавтор соответствующего проекта решения, депутат Киевсовета Владимир Бохняк.

Указанный документ также должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета".

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Как сообщалось, Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".

Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.

Президент Польши Анджей Дуда поддписал данный закон и отправил его в Конституционный суд.

Источник: https://censor.net.ua/n3051786
 
 
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Охренеть, в 2013 об этом можно было только мечтать и предпосылок таких не было, агент фуйло задание Госдепа выполнил.
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Выборы на носу, а мы, как попуасы, хлопаем им в ладоши: ах какие добренькие стали.
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А за вас и базару нет - х-йло ваше всьо! Комиссия Киевсовета рекомендовала поднимать красно-черный флаг ОУН в отдельные дни возле здания Киевсовета - Цензор.НЕТ 243
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Скакали - устали, пели гимн - охрипли , красили - кончилась краска , спели про Путина- перестали ( нет эффекта ) , памятники разрушили , улицы и населенные пункты переименовали , с еврососедями перессорились, Законы поменяли под нужных ( хоть и без диплома ) , провели 144 реформы И заняли последние места в мировых рейтингах И Т,Д,
МНОГОЕ СДЕЛАЛИ , НО НЕ ВСЁ . Можно ещё вывешивать красно-чёрный флаг , можно писать ( назло России ) снизу-вверх и с лева -на право , многое можно - только бы люди не успевали думать - в какой они Ж * * Е
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..У *мараєвих з габіновічами *..Ну там на підхваті ..*червонопіський * !
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Про це сам Степан Бандера міг тільки мріяти!
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А так- же в эти дни на фонарных столбах развешивать взяточников - судей,прокуроров,депутатов...
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Данная мысль мне глубоко симпатична и прагматична! Комиссия Киевсовета рекомендовала поднимать красно-черный флаг ОУН в отдельные дни возле здания Киевсовета - Цензор.НЕТ 1697
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В Китае регулярно проводят массовые казни взяточников и коррупционеров . Что Украине мешает перенять передовой опыт развитой страны ? Комиссия Киевсовета рекомендовала поднимать красно-черный флаг ОУН в отдельные дни возле здания Киевсовета - Цензор.НЕТ 553
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Зато первый троллейбус до Лыбедской сократили
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Jedem das Seine? Напиши это своим хозяевам сионистам в ведомости на карамель.
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Він до неї останні років 25 і ходив крім останніх пари років.
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Подовження маршруту - це було вимогою Світового банку щодо надання кредиту, як це не смішно. Банк кинули. До того ж по-дурному
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Я щось не зрозумів, а навіщо це Світовому банку потрібно було? Додатково завантажити велику Васильківську та Антоновича? і чому саме перший маршрут?
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Не тільки
В Киеве меняют маршруты троллейбусов по совету Всемирного банка
Так, будут "продлены и внесены изменения в троллейбусные маршруты № 1 "улица Маршальская - улица Жилянская", № 11 "Национальный музей народной архитектуры и быта Украины - улица Маршальская", № 50 "улица Милославская - ст. м. "Лыбидская", № 50к "Улица Милославская - Дарницкая площадь". Также закрывается движение троллейбусов маршрута № 46", - говорится в сообщении".
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Еще возле рашистского посольства нужно флагшток поставить и каждое утро под "Лента за лентою" красно-черный флаг поднимать
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"Но позвольте, как же они работают в очистке посольстве?"
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Больше некуда деть гроши? В любой садик , сука, зайдите... Дети Украины - её будущее, а вы им прапірці показываете!
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Держава і починається з прапора- не знав?
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не у всіх, як виявляється.... в декого держава починається з дешевої випивки і ковбаси
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а провод ОУН какого сечения? Никак снова происки тягныбока, зондирование будущих выборов.
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Слава нації ..! Тількі.... не соєвій ! Комиссия Киевсовета рекомендовала поднимать красно-черный флаг ОУН в отдельные дни возле здания Киевсовета - Цензор.НЕТ 8471
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Бо ти не розумієш різниці між націоналізмом та нацизмом. Хоч поцікався, для загального розвитку...
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Какое отношение бой под Крутами имеет к Степану Бандере например?

И чому в списке людей, чьи дни рождения отмечаются поднятием флага ОУН нет Андрея Мельника?


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довга історія.... але ОУН Мельника працювала більше язиком, ніж зброєю
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Тобто, 14-та Дивізія - це для Вас хрінь собача, я так розумію?

Визнання УССД країнами Осі - це пшик?

Забезпечення української місцевої адміністрації під окупацією - це ніщо?

Перепрошую, Ви чешете російську пропаганду.
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вся УПА була пробандерівською....якби мельниківці на плуталися під руками, то толку було б значно більше
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Главное, чтоб висел хлаг... большой!...
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эх, день взятия бастилии впустую прошел!!!
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ЦЕ НЕ ПРАПОР ОУН!!!!!

Ось прапор ОУН:
http://kmoun.info/2018/01/02/kalendar-ukrayinskogo-natsionalista/

А то - кольори нарукавної пов'язки бандерівців, прапором ніколи не були навіть у них.
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о. правильно, это более подходит националистам
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красно-чёрный это флаг не националистов, хоть по диагонали пересечено хоть по горизонтали, всё равно какого они стырили флаг анархистов (чёрный) и флаг под которым рабочие боролись за свои права во времена во Франции ещё и ранее, короче, это долгая история( но это не флаг националистов, националисты это всегда ручные не бунтари они не имеют права под этими цветами быть
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКомиссия Киевсовета рекомендовала поднимать красно-черный флаг ОУН в отдельные дни возле здания Киевсовета
 
 
 
 
 
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