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 Пока РФ не прекратит агрессивное поведение, американские санкции будут продолжены, - Салливан

Санкции США против России будут продолжены до тех пор, пока агрессивное поведение Москвы не прекратится.

Об этом заявил заместитель государственного секретаря США Джон Салливан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Санкции сориентированы на невыполнение Минских договоренностей, на продолжение агрессии на востоке Украины, на аннексию Крыма, они будут продолжены... Пока такое поведение РФ не изменится, санкции будут продолжаться", - сказал он во время выступления перед украинскими студентами на тему украинско-американских отношений в среду в Киеве.

Дж.Салливан подчеркнул необходимость кооперации с ЕС в вопросе санкций.

Кроме того, представитель Госдепа пояснил, что нет причин для беспокойства в вопросе предоставления Украине оборонительного вооружения.

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"Это вооружение не может быть угрозой для тех, кто не имеет агрессивного поведения. Наше вооружение будет предоставлено нашим союзникам в Украине, чтобы защитить территориальную целостность", - резюмировал Дж.Салливан.

Источник: https://censor.net.ua/n3051785
 
 
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"передача Крыма Украине"

Де взяв, туди і поклади.
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а ни с какой...просто у.бываете оттуда и за собой все подмести и помыть...иначе новые санкции.
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кацапа,не повторная передача-а освобождение крыма от своего присутствия...в том числе и от ржавых корыт...ну,шоб удлинить плечо доставки в сирию Поки РФ не припинить агресивної поведінки, американські санкції триватимуть, - Салліван - Цензор.НЕТ 9112
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а може чо с рахой не так?може вести себя в обществе не умеют?не?
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Ты с дуба рухнул? Последние 20 лет Запад вбухивал в засрандию триллиарды долларов, позволил москалям вступить в G8 и другие политические и экономические союзы в надежде, что из них получится сделать хотя бы подобие людей...
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это же надо козломордии так опосраться,чтобы все бывшие любили Америку так....как её ненавидели в совке.... а козломордому рахиту скрепному упокоя желать....
Дзякуй,Амерыка,што ты ёсць! И как всегда здоровья и долгих старичку Маккейнушке!
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епосле петуха курица неслась, как сумасшедшая…
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у кацапни паника...

Пока РФ не прекратит агрессивное поведение, американские санкции будут продолжены, - Салливан - Цензор.НЕТ 3274
ІнфоВійська України‏ @i_army_org 50 мин.50 минут назад

Это не Путин потратил деньги от нефти и газа на дворцы и самолеты для собачек, вместо развития своей страны, это все украинцы гадят в комментариях. Целых 80 тысяч украинцев. Киевская Рать!

Пока РФ не прекратит агрессивное поведение, американские санкции будут продолжены, - Салливан - Цензор.НЕТ 3360
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А какое отношение к американским санкциям имеет Педро и педроботы, чтобы это было зрадой? У Педра как-раз в торговле с Россией и ее сателлитами все нормально. Недавно выяснилось, что Рошен даже с Приднестровьем торгует, откуда пророссийские террористы в Одессу попадают.
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Ну да-ну да, западные товарищи они такие - они сами все санкции вводят и их ни разу не нужно пить под жопу
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Ну конечно, западные санкции вводятся исключительно по просьбе Порошенко. Хотелось бы еще эти санкции пощупать. Потому как Трамп не выполняет даже те санкции, которые введены законом в ответ на вмешательство России в американские выборы (Украина к этим санкциям не привязана).
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Ой, а что такое случилось Сережа - рузьке блогер?! Не 2014-й, да с крым-нашем? Поки РФ не припинить агресивної поведінки, американські санкції триватимуть, - Салліван - Цензор.НЕТ 4867

Поки РФ не припинить агресивної поведінки, американські санкції триватимуть, - Салліван - Цензор.НЕТ 2359 Serg Wысоцкий‏ @Albertich61 25 мин.25 минут назад
Честные люди больше не хотят участвовать в оболванивании народа.

Поки РФ не припинить агресивної поведінки, американські санкції триватимуть, - Салліван - Цензор.НЕТ 4713


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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПока РФ не прекратит агрессивное поведение, американские санкции будут продолжены, - Салливан
 
 
 
 
 
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