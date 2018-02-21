 Пока РФ не прекратит агрессивное поведение, американские санкции будут продолжены, - Салливан

Об этом заявил заместитель государственного секретаря США Джон Салливан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Санкции сориентированы на невыполнение Минских договоренностей, на продолжение агрессии на востоке Украины, на аннексию Крыма, они будут продолжены... Пока такое поведение РФ не изменится, санкции будут продолжаться", - сказал он во время выступления перед украинскими студентами на тему украинско-американских отношений в среду в Киеве.

Дж.Салливан подчеркнул необходимость кооперации с ЕС в вопросе санкций.

Кроме того, представитель Госдепа пояснил, что нет причин для беспокойства в вопросе предоставления Украине оборонительного вооружения.

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"Это вооружение не может быть угрозой для тех, кто не имеет агрессивного поведения. Наше вооружение будет предоставлено нашим союзникам в Украине, чтобы защитить территориальную целостность", - резюмировал Дж.Салливан.