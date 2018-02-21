 Пока РФ не прекратит агрессивное поведение, американские санкции будут продолжены, - Салливан

Об этом заявил заместитель государственного секретаря США Джон Салливан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Санкции сориентированы на невыполнение Минских договоренностей, на продолжение агрессии на востоке Украины, на аннексию Крыма, они будут продолжены... Пока такое поведение РФ не изменится, санкции будут продолжаться", - сказал он во время выступления перед украинскими студентами на тему украинско-американских отношений в среду в Киеве.
Дж.Салливан подчеркнул необходимость кооперации с ЕС в вопросе санкций.
Кроме того, представитель Госдепа пояснил, что нет причин для беспокойства в вопросе предоставления Украине оборонительного вооружения.
"Это вооружение не может быть угрозой для тех, кто не имеет агрессивного поведения. Наше вооружение будет предоставлено нашим союзникам в Украине, чтобы защитить территориальную целостность", - резюмировал Дж.Салливан.
Де взяв, туди і поклади.
Дзякуй,Амерыка,што ты ёсць! И как всегда здоровья и долгих старичку Маккейнушке!
ІнфоВійська України @i_army_org 50 мин.50 минут назад
Это не Путин потратил деньги от нефти и газа на дворцы и самолеты для собачек, вместо развития своей страны, это все украинцы гадят в комментариях. Целых 80 тысяч украинцев. Киевская Рать!
Serg Wысоцкий @Albertich61 25 мин.25 минут назад
Честные люди больше не хотят участвовать в оболванивании народа.