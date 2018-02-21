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 Политика Украины
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Все про:коррупция (7058) США (13312) Салливан (3)

 Для Украины борьба с коррупцией не менее важна, чем противодействие агрессии РФ, - замгоссекретаря США Салливан

Заместитель государственного секретаря США Джон Салливан подчеркивает, что борьба с коррупцией является не менее важной для Украины, чем борьба с агрессией Российской Федерацией.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заместитель государственного секретаря США Джон Салливан сказал во время выступления перед украинскими студентами на тему украинско-американских отношений в среду в Киеве.

"Если Украина успешно справится с кампанией по борьбе с коррупцией, она опровергнет тезисы российской пропаганды об Украине как о несостоявшемся государстве... Борьба с коррупцией не менее важна, чем борьба с российской агрессией. Это – две стороны одной монеты", - сказал он .

По словам американского дипломата, коррупция отпугивает иностранные инвестиции в Украину, не способствует экономическому росту, порождает бедность.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Борьба с коррупцией будет способствовать привлечению инвестиций: надеемся в Украине появится Антикоррупционный суд, - глава МИД Дании

Представитель Госдепа США подчеркнул, что целью его визита является разговор с украинскими властями относительно необходимости продолжения реформ, в частности, в антикоррупционной сфере.

Салливан добавил, что Украине следует поддерживать независимость антикоррупционных органов, таких как НАБУ, а также создать Антикоррупционный суд.

"Украине нужен независимый антикоррупционный суд, который бы полностью соответствовал рекомендациям Венецианской комиссии", - подчеркнул он.

Кроме того, Салливан акцентировал внимание на реформе судопроизводства и создании органа финансовых расследований.

"В более далекой перспективе необходимы глубокие реформы, которые бы дали результаты в будущем. Всеохватывающая реформа судопроизводства и правоохранительных органов... также важно создать уполномоченный орган для расследования финансовых преступлений", - резюмировал чиновник.

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Источник: https://censor.net.ua/n3051784
 
 
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botoks - бьются лбом как об стенку...., но наши красавчики вместе с президентом держатся крепко... Не зря таких выбрали - гордимся...!!!
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Lvbnhj - Человечище!!! - сталь.... Не поддается нажиму пиндосовской машины принуждения не воровать!!!
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Блин, почему как умный человек, так точно, не наш чиновник...
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педре липецкому умные
не нужны он любит замазанных
аферами
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Коррупция сравни атомной бомбе разрушает любое государство,Сирия тому ПРимер...
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Кто с ней бороться-то будет? Чудак-человек!)) Только имитация... это наше всё.
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Найважчі справи- це чекати та наздоганяти. А ми маємо робити все водночас, так вже вийшло.
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еще один будкостроителя
макнул в гумус интересно
педре это когда нибудь это
надоест или ему нравится
дерьмецо
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АУ-У-У-У-У....СОЯ !?*
...Де діфірамби ? . Для Украины борьба с коррупцией не менее важна, чем противодействие агрессии РФ, - замгоссекретаря США Салливан - Цензор.НЕТ 352

.
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новость для них не
комильфо вот если бы
он где нибудь ленточку
перерезал то мы бы сразу
услышали хор верующих
о достижении великого рехформатора
144-ох реформ
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По моему только ядерный удар по Банковой может изменить ситуацию.
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український народ має воювати на два фронти.... і самий страшний ворог-корумпована влада....котра є основною зброєю куйла проти України...
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борьба с коррупцией не менее важна,...

Только врождённый такт помешал помешал политику помнеть**не менее* ,на *БОЛЕЕ*!!! Начнём с фабрик барыги борьбу? Для Украины борьба с коррупцией не менее важна, чем противодействие агрессии РФ, - замгоссекретаря США Салливан - Цензор.НЕТ 2029
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Салливан, да брось ты эту дипломатию, скажи прямо в лицо: Пэтя, ты )(уйло...
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"Для Украины борьба с коррупцией не менее важна, чем противодействие агрессии РФ, - замгоссекретаря США Салливан" - конечно, господин Салливан, украинский народ считает также, но шоколадный Пахан, который возглавляет коррупцию, против и отчаянно саботирует реформы, поскольку он всю жизнь живёт и его бизнес полностью построен у государственного корыта, и воровство уже в его генах, для него пилить бюджет, равносильно наличию воздуха.
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"Нет адъютанта без аксельбанта"...
Но это же очевидно!... Как можно повторять такие банальные вещи!
(Козьма Прутков)
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Тока похвалил за 100500 потужных реформ,а тут так кагбэ намекает на Мальдивы...
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Уже и Салливан продался зрадофилам, под кремлевскую дудочку расшатывает лодку, уверенно направляемую крепкой рукой Петра Инкогнито-Мальдивского, известного танцюрыста венских вальсов. А на самом деле жизнь простых украинцев улучшается день от дня, только слепой не видит результатов 146-и мощных реформ, реализованых рыгошоколадной властью!
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Порошенко каждый день по несколько раз мокают мордой в унитаз с его коррупцией, а у него морда чайником, глаза стеклянные, и ни гу-гу. Сколько так пиндосы выдержат?
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New York Times: українські посадовці наживаються на війні

Статтю про корупцію у військовій сфері України опублікувала New York Times.
Газета пише, що на тлі війни на Донбасі та значного зростання витрат на військову сферу в системі міністерства оборони України "буйним цвітом розквітла корупція". Боротися із цим ганебним явищем в оборонній сфері дуже важко, тому що всі контракти та угоди захищені грифом "таємно"..... вони були продані без тендера автотранспортною компанією, яка належить високопосадовцю, відповідальному за закупівлі для Збройних Сил України. І що той високопосадовець, Олег Гладковський, - це давній друг і діловий партнер Президента України Петра Порошенка", - пише New York Times.
http://www.bbc.com/ukrainian/press-review-43128549
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДля Украины борьба с коррупцией не менее важна, чем противодействие агрессии РФ, - замгоссекретаря США Салливан
 
 
 
 
 
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