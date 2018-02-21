 Для Украины борьба с коррупцией не менее важна, чем противодействие агрессии РФ, - замгоссекретаря США Салливан

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заместитель государственного секретаря США Джон Салливан сказал во время выступления перед украинскими студентами на тему украинско-американских отношений в среду в Киеве.
"Если Украина успешно справится с кампанией по борьбе с коррупцией, она опровергнет тезисы российской пропаганды об Украине как о несостоявшемся государстве... Борьба с коррупцией не менее важна, чем борьба с российской агрессией. Это – две стороны одной монеты", - сказал он .
По словам американского дипломата, коррупция отпугивает иностранные инвестиции в Украину, не способствует экономическому росту, порождает бедность.
Представитель Госдепа США подчеркнул, что целью его визита является разговор с украинскими властями относительно необходимости продолжения реформ, в частности, в антикоррупционной сфере.
Салливан добавил, что Украине следует поддерживать независимость антикоррупционных органов, таких как НАБУ, а также создать Антикоррупционный суд.
"Украине нужен независимый антикоррупционный суд, который бы полностью соответствовал рекомендациям Венецианской комиссии", - подчеркнул он.
Кроме того, Салливан акцентировал внимание на реформе судопроизводства и создании органа финансовых расследований.
"В более далекой перспективе необходимы глубокие реформы, которые бы дали результаты в будущем. Всеохватывающая реформа судопроизводства и правоохранительных органов... также важно создать уполномоченный орган для расследования финансовых преступлений", - резюмировал чиновник.
не нужны он любит замазанных
аферами
макнул в гумус интересно
педре это когда нибудь это
надоест или ему нравится
дерьмецо
...Де діфірамби ? .
.
комильфо вот если бы
он где нибудь ленточку
перерезал то мы бы сразу
услышали хор верующих
о достижении великого рехформатора
144-ох реформ
Только врождённый такт помешал помешал политику помнеть**не менее* ,на *БОЛЕЕ*!!! Начнём с фабрик барыги борьбу?
Но это же очевидно!... Как можно повторять такие банальные вещи!
(Козьма Прутков)
Статтю про корупцію у військовій сфері України опублікувала New York Times.
Газета пише, що на тлі війни на Донбасі та значного зростання витрат на військову сферу в системі міністерства оборони України "буйним цвітом розквітла корупція". Боротися із цим ганебним явищем в оборонній сфері дуже важко, тому що всі контракти та угоди захищені грифом "таємно"..... вони були продані без тендера автотранспортною компанією, яка належить високопосадовцю, відповідальному за закупівлі для Збройних Сил України. І що той високопосадовець, Олег Гладковський, - це давній друг і діловий партнер Президента України Петра Порошенка", - пише New York Times.
http://www.bbc.com/ukrainian/press-review-43128549