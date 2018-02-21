 Для Украины борьба с коррупцией не менее важна, чем противодействие агрессии РФ, - замгоссекретаря США Салливан

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заместитель государственного секретаря США Джон Салливан сказал во время выступления перед украинскими студентами на тему украинско-американских отношений в среду в Киеве.

"Если Украина успешно справится с кампанией по борьбе с коррупцией, она опровергнет тезисы российской пропаганды об Украине как о несостоявшемся государстве... Борьба с коррупцией не менее важна, чем борьба с российской агрессией. Это – две стороны одной монеты", - сказал он .

По словам американского дипломата, коррупция отпугивает иностранные инвестиции в Украину, не способствует экономическому росту, порождает бедность.

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Представитель Госдепа США подчеркнул, что целью его визита является разговор с украинскими властями относительно необходимости продолжения реформ, в частности, в антикоррупционной сфере.

Салливан добавил, что Украине следует поддерживать независимость антикоррупционных органов, таких как НАБУ, а также создать Антикоррупционный суд.

"Украине нужен независимый антикоррупционный суд, который бы полностью соответствовал рекомендациям Венецианской комиссии", - подчеркнул он.

Кроме того, Салливан акцентировал внимание на реформе судопроизводства и создании органа финансовых расследований.

"В более далекой перспективе необходимы глубокие реформы, которые бы дали результаты в будущем. Всеохватывающая реформа судопроизводства и правоохранительных органов... также важно создать уполномоченный орган для расследования финансовых преступлений", - резюмировал чиновник.

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