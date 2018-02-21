EN|RU|UK
Темы дня: Олимпиада-2018 Расследование преступлений на Майдане Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Судебная реформа Санкции против России Арест Шепелева Закон о деоккупации Донбасса Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия
  556  3
Все про:Национальная гвардия (1033) потери (1220)

 В Нацгвардии за 4 года погибли или умерли 302 бойца, более 2000 травмированы

В Национальной гвардии с 2014 года погибли или умерли 302 военных, а 2439 были травмированы.

Об этом сообщило главное управление НГУ в ответ на запрос "112 Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Читайте также: 19 февраля на Донбассе погиб украинский воин Валерий Егоров

В зоне боевых действий на Донбассе, в том числе, погибли или умерли 210 военных, получили ранения - 794 человека.

Также в Нацгвардии отметили, что во время охраны общественного порядка на массовых мероприятиях в Киеве погибли 4 военных, травмирован или ранен был 151 нацгвардеец.

Напомним, что в конце января 2018-го в Северодонецке Луганской области 22-летний военный Национальной гвардии совершил самоубийство во время охраны админздания Апелляционного суда.

Позже в военной прокуратуре озвучили статистику самоубийств среди военнослужащих. Так, в зоне боевых действий на Донбассе еженедельно в среднем совершали самоубийство 2-3 военнослужащих.

Источник: https://censor.net.ua/n3051782
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Щось я не бачив, щоб нацгвардія захищала українців. А те що за бариг жопу рве бачив.
 показать весь комментарий
 
 
девушку танцует тот, кто ей платит...
другое дело, что єто безобразие оплачивается из наших налогов...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Нацгвардии за 4 года погибли или умерли 302 бойца, более 2000 травмированы
 
 
 
 
 
 вверх