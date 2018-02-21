 В Нацгвардии за 4 года погибли или умерли 302 бойца, более 2000 травмированы

Об этом сообщило главное управление НГУ в ответ на запрос "112 Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Читайте также: 19 февраля на Донбассе погиб украинский воин Валерий Егоров

В зоне боевых действий на Донбассе, в том числе, погибли или умерли 210 военных, получили ранения - 794 человека.

Также в Нацгвардии отметили, что во время охраны общественного порядка на массовых мероприятиях в Киеве погибли 4 военных, травмирован или ранен был 151 нацгвардеец.

Напомним, что в конце января 2018-го в Северодонецке Луганской области 22-летний военный Национальной гвардии совершил самоубийство во время охраны админздания Апелляционного суда.

Позже в военной прокуратуре озвучили статистику самоубийств среди военнослужащих. Так, в зоне боевых действий на Донбассе еженедельно в среднем совершали самоубийство 2-3 военнослужащих.