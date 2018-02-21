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 Политика Украины
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Все про:Госдепартамент США (738) США (13312) Салливан (3)

 "Мы никогда не согласимся совершать сделку относительно Украины без согласия Украины", - замгоссекретаря США Салливан

США не согласятся на сделку по Украине без ее согласия, а также будут способствовать восстановлению ее территориальной целостности и независимости.

Об этом заместитель государственного секретаря США Джон Салливан сказал во время выступления перед украинскими студентами в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Крым – это Украина, Донбасс – это Украина. Мы никогда не согласимся менять один регион на другой. Мы никогда не согласимся совершать сделку относительно Украины, без согласия Украины... Мы всецело будем способствовать восстановлению территориальной целостности и гарантированию безопасности ее граждан", - заявил Салливан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдеп США не владеет информацией об отправке Javelin в Украину, - Нойерт

По словам американского дипломата, многие русскоязычные украинцы гибнут, защищая территориальную целостность Родины. "Прямыми последствиями российской агрессии стало то, что русскоязычное население более всего страдает на Донбассе и в Крыму", - подчеркнул он.

Также читайте: Россия продолжает пренебрегать своими обязательствами, предусмотренными Минскими соглашениями, - Госдеп США

Источник: https://censor.net.ua/n3051778
 
 
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Хотелось бы верить что нас не кинут как некоторых...
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Хочется верить - можно верить... У нас свобода вероисповедания - можно верить в любую ересь, даже Гройсману с Пономарем....
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Ну ось дивись Гыга.Амеры вже рiк торочат про антикорупционный суд.Нарештi почули.Зараз Петренко каже,що вiн запрацюе,лише в 2019.Це ще рiк беспридельного дерьбана "Мы никогда не согласимся совершать сделку относительно Украины без согласия Украины", - замгоссекретаря США Салливан - Цензор.НЕТ 5707
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А нож в спину и кол ниже спины пукину? Это что - производственная травма? "Ми ніколи не погодимося укладати угоди щодо України без згоди України", - заступник держсекретаря США Салліван - Цензор.НЕТ 4938
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Мы никогда не согласимся совершать сделку ...
"Мы никогда не согласимся совершать сделку относительно Украины без согласия Украины", - замгоссекретаря США Салливан - Цензор.НЕТ 6479
Т.е. о сделке, по продаже Украины уже договорились?
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У вас будапештский меморандум отклеился.
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Короче кацапам осталось организовать в Украине то правительство которое даст это самое согласие и дело в шляпе. Я надеялся что амеры более принципиальны в территориальных вопросах.
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Обратите внимание. Слова Салливана о территориальной целостности и о языковом законодательстве подаются с ссылкой на Интерфакс, а слова о якобы увиденных им потужных и ришучих реформ - на пресс-службу винницкого двоечника. Несовпадение?
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А когда-то за "зраду" в военное время просто без затей расстреливали... "Мы никогда не согласимся совершать сделку относительно Украины без согласия Украины", - замгоссекретаря США Салливан - Цензор.НЕТ 3118

Ведь по сути в критический момент пофиг враг ты или конченый идиот.
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За поездку на Мальдивы в военное время вообще страшно подумать что сделали бы.
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Стопудово.
Сверху вон пачка патрихуев уже отписалась по схеме "этаниправда".
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Украинский фристайлист Александр Абраменко обнял россиянина Илья Бурова на Олимпиаде и укрыл его украинским флагом.

23 июля 2014 года оккупанты похитили 16-летнего Степу Чубенко в Донецке. Они связали его колючей проволокой, избили до полусмерти, выбили все зубы, а потом по очереди 5 раз выстрелили ему в затылок. Они убили Степу за ленточку украиского флага на рюкзаке.

Владимир Балух из Крыма осужден на несколько лет и брошен в колонию российскими оккупантами за украинский флаг над своим домом.

На войне пленным украинским защитникам россияне рубили руки с татуировками с украинской символикой.

Украинским флагом накрыты тела десятков тысяч убитых россиянами украинцев, которых провожают в последней путь по всей Украине уже четвертый год подряд.

Может все-таки не стоит украинским флагом заботливо укрывать российских спортсменов?

Может все-таки не братья, может все-таки российские спортсмены - это одни из тех людей, которые олицетворяют страну-агрессор и являются мощной идеологической опорой для преступного режима?

Может Александру Абраменко стоило было подумать?

P.S. Оказывается Илья Буров на роств потом оправдывался час, что он обнялся с украинским спортсменом. Признавал, что допустил идеологическую ошибку.

О чем я и говорю - их надо не флагами обнимать, а отстреливаться и отгораживаться. Везде и всегда. Это вопрос чистоплотности и самосохранения.
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на крысме:1. "Власти Крыма решили оспорить позицию Евросоюза по визам для крымчан". Говорят, что "ограничение передвижения жителей - это прямое нарушение прав человека". Видать, украинский безвизовый паспорт и поездки крымчан на материк им все ещё спать не дают https://twitter.com/Rigsector/status/966027125911359488 (скрин).
2. В селе Бай-Кончек (Октябрь) Джанкойского района 20 февраля в дома четырех крымских татар нагрянули оккупанты, чтобы провести "разъяснительную работу". Основанием визита послужило то, что 27 января 2018 года крымские татары посетили встречу "Крымская солидарность", на которой собрались родственники политузников, чтобы обсудить репрессии https://ru.krymr.com/a/news/29053176.html (видео).
3. Оккупанты 20 февраля явились "за объяснениями" на работу к местной зоозащитнице Эмине Ибраимовой из-за одиночного пикета, который женщина провела 19 февраля у здания ветдепартамента аннексированного Симферополя. Ибраимова требовала улучшить условия содержания животных в симферопольском зооуголке и вернуть любителю россии Олегу Зубкову похищенного у него тигренка https://ru.krymr.com/a/news/29051135.html
4. Дважды оккупанты нагрянули домой и к руководителю пресс-службы "Тайгана" Татьяне Алексагиной. Назвали её семью "неблагонадежной" из-за участия в пикете в поддержку Зубкову, который состоялся 2 года назад. Её даже хотели закрыть на 15 суток, но женщине стало плохо. Оккупанты попросили Алексагину и её мужа "до дня выборов президента страны не принимать участия в экстремистской деятельности". А после можно? http://news.allcrimea.net/news/2018/2/20/k-rukovoditelju-presssluzhby-taigana-nochju-navedalas-politsiya-98043/
5. Орки в Крыму кричат, что надо для отдыха выбирать Крым, т.к. "он более безопасный и с надежным качеством оказания медицинских услуг". Оба эти пункта вызывают у меня гомерический хохот https://twitter.com/CrimeaUA1/status/966247324451209217 (фото-скрин).
6. Ялта. Медицинский квест при оккупантах - дело обыденное: "В платные лечебные учреждения принципиально обращаться не буду - денег и так нехватка. Пошла в поликлинику. К терапевту попала в тот же день или на следующий. Точнее не вспомню (начала квест осенью). Направил к специалисту. Запись через несколько дней. Тот направил к другому. Запись уже через 17 дней. Этот специалист направил к невропатологу. Запись через 3 недели. Невропатолог направил к эндокринологу. Запись через месяц. Эндокринолог сказал: УЗИ надо делать. Приходите через 25 дней. Получите (!) дату на УЗИ. Прихожу через 25 дней. Дата оказалась еще через 25 дней. Сделала УЗИ. Опять надо к эндокринологу. Стою в очереди в регистратуру. Слышу, кому-то дату к его специалисту назначили на 4 марта. Уже не удивляюсь. Запись к моему врачу - на последние числа марта, то бишь, более чем через месяц. Чем дальше, тем дольше. Как бы там ни было, такого раньше не было. За недельку то же самое бы прошла, но это уже ненормально. Прошу АНОНИМНО". Комментарии: "Пожалуйтесь на врачей, только для начала встаньте в очередь", "Да не в конкретной поликлинике дело. Вся система так построена, что сам уйдешь, если только не очень болит", "В россии нет бесплатной медицины - врачи просто делают одолжение государству за гроши! Скоро на похороны придётся записываться за месяц", "Это программа Минздрава - «Лечение очередью». Есть ещё «Лечение хамством» и «равнодушием»", "Не дай Бог, серьезно заболеть, так проще занять очередь в морг и в назначенный день помереть. Ну честное слово, жесть", "За это время можно умереть и воскреснуть", "Главное, что не как у хохлов. Пускай будет хуже, лишь бы не один в один, как у них" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/966281186145423360 (скрин полностью).
7. Крым стал токсичным: "(Понаехавшая спрашивает) Влияет ли севастопольская регистрация на возможность получения визы?", "Регистрация очень влияет. У Вас все красиво по документам, кроме прописки. На Чехию лучше оформлять гарантированный вариант. И да, они от 800 евро. В Вашем случае положительный вариант возможен, если данная фирма в Екатеринбурге уже имела опыт работы с крымчанами и знает все нюансы, либо у нее есть определенные выходы/договоренности. Большинство фирм и людей «на материке» не в курсе проблем крымчан", "В данный момент всё, что связанно с Крымом, это проблема. И дипломы, и документы, и карты, и доставка товара. И причина очень проста - нелегитимность этих документов с точки зрения ЕС, США, Канады. Крымский диплом никогда не пройдёт нострификацию (признание) в этих странах, свидетельство о рождении никогда не примут в качестве удостоверения на визу. По теме лично знаю проблемы людей из-за места проживания Крым. Начиная от того, что в кредитах на материке отказывают уже изначально, заканчивая отказами в получении виз. Было даже такое, что другу отказали в открытии дебетовой карты Кукуруза (она от Евросети), просто из-за того, что крымчанин" https://twitter.com/Kosstik8/status/966202274010796037 (скрин).
8. Маленькие ватные радости. Хоть какой-то позитив на фоне камней с неба: "Неделю назад ездили с мужем в Украину в очередной раз. Вообще без проблем. Назад немного беспокоились, так как везли где-то 1,5 кг сыра разного голландского. Провезли спокойно, не обыскивали нас" https://twitter.com/Kosstik8/status/966203931922718720 (скрин).
9. Ватники устали от лжи оккупантов через подконтрольных им пропагандонов. Хотя во время захвата Крыма очень даже поддерживали льющуюся от пропагандонов ложь про ихтамнетов: "Каждый раз, проезжая Театральную площадь (в Евпатории), вспоминаю, как на ней перестилали плитку (в 2016 году), как на это потратили кучу денег и времени, и что в итоге? Почему об этом молчит местное телевидение?". Ответы: "Не было команды ФАС", "Наверное, потому, что весь смысл местного телевидения в том, чтобы лизать одно место", "По нашему ТВ либо хорошо, либо ничего", "А кто вам сказал, что там все не с места на место перекладывали под видом обновления?", "Положили ту же плитку", "ТВ показывает всегда, как у нас все прекрасно и удивительно!", "Евпаторийское телевидение - ПРОДАЖНЫЕ", "В Ялте потратили 12 млн на плитку, но плитки так и нет" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/966266714714460160 (скрин).
10. Очередные безграмотные понаехавшие прут в Керчь: "В скором времени переезжаем в ваш город. Хотелось бы узнать, какие есть у вас банки и страховые компании (сделать полюс)". Ответы: "Северный или южный?", "Самим места мало", "Беги от Крыма", "Да почти никаких банков нет. А страховка - крымская страховая компания", "Ну что вы все едите в наш город?", "Понаееехали! Керчь - не резиновая!", "ПолИс - страховой, а полЮс - северный или южный. Нефиг в Керчи необразованным делать!!!", "Бежать надо отсюда", "Самим места мало, а они едут и едут. В Сибирь всех, там места много", "А я приеду, всем вам назло", "Ну и дура! Тебя же предупреждают, что здесь ловить НЕЧЕГО!", "Приедешь и срать начнешь, как и все понаехавшие. Керчане - то, керчане - се. Типа злые все и подлые. А тебя ж предупреждали, сиди лучше в Мурманске своем" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/966272618767769600 (скрин).
11. В Севастополе ватный траур: "В Севастополе не хватило керосина для Вечного огня на Малаховом кургане. Его должны были зажечь при помощи лампады с огнём, который несли от Сапун-горы, однако, по пути закончился керосин", - передают пропагандоны. Как же я ору))))))))) https://twitter.com/CrimeaUA1/status/966304873972162560 (скрин).
12. Вата говорит: "В Венесуэле такой п*здец, потому что Америка виновата". То есть дружили-дружили с рашей, а виноваты "пиндосы". Ватная логика.
13. Короля играет свита, тирану подыгрывают рабы. Ничтожность тирана не так бросается в глаза, когда он стоит ногами на рабских спинах.
14. Послы Европейского союза 21 февраля решили на полгода продлить действие санкций, введенных против россии из-за угрозы суверенитету Украины https://ru.krymr.com/a/news/29053505.html
P.S. "Общался с коллективом ватников, представляющих весь спектр этого биологического вида - от латентных до крайне идейных. Если когда-то они начнут врать, что что-то не знали, НЕ ВЕРЬТЕ! Всё они знают! И про "референдум", и про Донбасс, и про "выборы". Знают, понимают и сознательно поддерживают!". КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Продолжаем логический ряд- а если с согласия Украины ,то сделка состоится. А согласие Украины можно добиться давлением на петю и олигархов.Тогда депутаты -марионетки продадут и мать родную.
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Что именно продали? Кто признал проданное российским? Не лепи горбатого здесь ватник.
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тьфу ...та ти таки дурний...ніхто не признав рашистськими,але ці території під керівництвом куйла....то не ліпи горбатого,чи може на цій територіїї розповсюджуються українські закони і діє українська влада...??
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США не согласятся на сделку по Украине без ее согласия, Источник: https://censor.net.ua/n3051778 - США може не хвилюватися - згода України (тобто її влади) буде на будь яку оборудку ...
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Правильно говоришь - кремль мечтает видеть в правительстве Украины своих ставленников и на осуществление этой мечты тратят десятки миллиардов ежегодно. От сюда и тролли раши на цензоре разводят зраду от имени украинцев. Напомню - совсем недавно тролли раши точно так же разводили зраду в США от имени американцев.
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Саме тому Кремль так активно пропихає в Президенти Тимошенко.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы никогда не согласимся совершать сделку относительно Украины без согласия Украины", - замгоссекретаря США Салливан
 
 
 
 
 
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