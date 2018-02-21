 "Мы никогда не согласимся совершать сделку относительно Украины без согласия Украины", - замгоссекретаря США Салливан

Об этом заместитель государственного секретаря США Джон Салливан сказал во время выступления перед украинскими студентами в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Крым – это Украина, Донбасс – это Украина. Мы никогда не согласимся менять один регион на другой. Мы никогда не согласимся совершать сделку относительно Украины, без согласия Украины... Мы всецело будем способствовать восстановлению территориальной целостности и гарантированию безопасности ее граждан", - заявил Салливан.

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По словам американского дипломата, многие русскоязычные украинцы гибнут, защищая территориальную целостность Родины. "Прямыми последствиями российской агрессии стало то, что русскоязычное население более всего страдает на Донбассе и в Крыму", - подчеркнул он.

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