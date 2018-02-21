 "Мы никогда не согласимся совершать сделку относительно Украины без согласия Украины", - замгоссекретаря США Салливан

Об этом заместитель государственного секретаря США Джон Салливан сказал во время выступления перед украинскими студентами в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Крым – это Украина, Донбасс – это Украина. Мы никогда не согласимся менять один регион на другой. Мы никогда не согласимся совершать сделку относительно Украины, без согласия Украины... Мы всецело будем способствовать восстановлению территориальной целостности и гарантированию безопасности ее граждан", - заявил Салливан.
По словам американского дипломата, многие русскоязычные украинцы гибнут, защищая территориальную целостность Родины. "Прямыми последствиями российской агрессии стало то, что русскоязычное население более всего страдает на Донбассе и в Крыму", - подчеркнул он.
Т.е. о сделке, по продаже Украины уже договорились?
Ведь по сути в критический момент пофиг враг ты или конченый идиот.
Сверху вон пачка
патрихуевуже отписалась по схеме "этаниправда".
23 июля 2014 года оккупанты похитили 16-летнего Степу Чубенко в Донецке. Они связали его колючей проволокой, избили до полусмерти, выбили все зубы, а потом по очереди 5 раз выстрелили ему в затылок. Они убили Степу за ленточку украиского флага на рюкзаке.
Владимир Балух из Крыма осужден на несколько лет и брошен в колонию российскими оккупантами за украинский флаг над своим домом.
На войне пленным украинским защитникам россияне рубили руки с татуировками с украинской символикой.
Украинским флагом накрыты тела десятков тысяч убитых россиянами украинцев, которых провожают в последней путь по всей Украине уже четвертый год подряд.
Может все-таки не стоит украинским флагом заботливо укрывать российских спортсменов?
Может все-таки не братья, может все-таки российские спортсмены - это одни из тех людей, которые олицетворяют страну-агрессор и являются мощной идеологической опорой для преступного режима?
Может Александру Абраменко стоило было подумать?
P.S. Оказывается Илья Буров на роств потом оправдывался час, что он обнялся с украинским спортсменом. Признавал, что допустил идеологическую ошибку.
О чем я и говорю - их надо не флагами обнимать, а отстреливаться и отгораживаться. Везде и всегда. Это вопрос чистоплотности и самосохранения.
2. В селе Бай-Кончек (Октябрь) Джанкойского района 20 февраля в дома четырех крымских татар нагрянули оккупанты, чтобы провести "разъяснительную работу". Основанием визита послужило то, что 27 января 2018 года крымские татары посетили встречу "Крымская солидарность", на которой собрались родственники политузников, чтобы обсудить репрессии https://ru.krymr.com/a/news/29053176.html (видео).
3. Оккупанты 20 февраля явились "за объяснениями" на работу к местной зоозащитнице Эмине Ибраимовой из-за одиночного пикета, который женщина провела 19 февраля у здания ветдепартамента аннексированного Симферополя. Ибраимова требовала улучшить условия содержания животных в симферопольском зооуголке и вернуть любителю россии Олегу Зубкову похищенного у него тигренка https://ru.krymr.com/a/news/29051135.html
4. Дважды оккупанты нагрянули домой и к руководителю пресс-службы "Тайгана" Татьяне Алексагиной. Назвали её семью "неблагонадежной" из-за участия в пикете в поддержку Зубкову, который состоялся 2 года назад. Её даже хотели закрыть на 15 суток, но женщине стало плохо. Оккупанты попросили Алексагину и её мужа "до дня выборов президента страны не принимать участия в экстремистской деятельности". А после можно? http://news.allcrimea.net/news/2018/2/20/k-rukovoditelju-presssluzhby-taigana-nochju-navedalas-politsiya-98043/
5. Орки в Крыму кричат, что надо для отдыха выбирать Крым, т.к. "он более безопасный и с надежным качеством оказания медицинских услуг". Оба эти пункта вызывают у меня гомерический хохот https://twitter.com/CrimeaUA1/status/966247324451209217 (фото-скрин).
6. Ялта. Медицинский квест при оккупантах - дело обыденное: "В платные лечебные учреждения принципиально обращаться не буду - денег и так нехватка. Пошла в поликлинику. К терапевту попала в тот же день или на следующий. Точнее не вспомню (начала квест осенью). Направил к специалисту. Запись через несколько дней. Тот направил к другому. Запись уже через 17 дней. Этот специалист направил к невропатологу. Запись через 3 недели. Невропатолог направил к эндокринологу. Запись через месяц. Эндокринолог сказал: УЗИ надо делать. Приходите через 25 дней. Получите (!) дату на УЗИ. Прихожу через 25 дней. Дата оказалась еще через 25 дней. Сделала УЗИ. Опять надо к эндокринологу. Стою в очереди в регистратуру. Слышу, кому-то дату к его специалисту назначили на 4 марта. Уже не удивляюсь. Запись к моему врачу - на последние числа марта, то бишь, более чем через месяц. Чем дальше, тем дольше. Как бы там ни было, такого раньше не было. За недельку то же самое бы прошла, но это уже ненормально. Прошу АНОНИМНО". Комментарии: "Пожалуйтесь на врачей, только для начала встаньте в очередь", "Да не в конкретной поликлинике дело. Вся система так построена, что сам уйдешь, если только не очень болит", "В россии нет бесплатной медицины - врачи просто делают одолжение государству за гроши! Скоро на похороны придётся записываться за месяц", "Это программа Минздрава - «Лечение очередью». Есть ещё «Лечение хамством» и «равнодушием»", "Не дай Бог, серьезно заболеть, так проще занять очередь в морг и в назначенный день помереть. Ну честное слово, жесть", "За это время можно умереть и воскреснуть", "Главное, что не как у хохлов. Пускай будет хуже, лишь бы не один в один, как у них" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/966281186145423360 (скрин полностью).
7. Крым стал токсичным: "(Понаехавшая спрашивает) Влияет ли севастопольская регистрация на возможность получения визы?", "Регистрация очень влияет. У Вас все красиво по документам, кроме прописки. На Чехию лучше оформлять гарантированный вариант. И да, они от 800 евро. В Вашем случае положительный вариант возможен, если данная фирма в Екатеринбурге уже имела опыт работы с крымчанами и знает все нюансы, либо у нее есть определенные выходы/договоренности. Большинство фирм и людей «на материке» не в курсе проблем крымчан", "В данный момент всё, что связанно с Крымом, это проблема. И дипломы, и документы, и карты, и доставка товара. И причина очень проста - нелегитимность этих документов с точки зрения ЕС, США, Канады. Крымский диплом никогда не пройдёт нострификацию (признание) в этих странах, свидетельство о рождении никогда не примут в качестве удостоверения на визу. По теме лично знаю проблемы людей из-за места проживания Крым. Начиная от того, что в кредитах на материке отказывают уже изначально, заканчивая отказами в получении виз. Было даже такое, что другу отказали в открытии дебетовой карты Кукуруза (она от Евросети), просто из-за того, что крымчанин" https://twitter.com/Kosstik8/status/966202274010796037 (скрин).
8. Маленькие ватные радости. Хоть какой-то позитив на фоне камней с неба: "Неделю назад ездили с мужем в Украину в очередной раз. Вообще без проблем. Назад немного беспокоились, так как везли где-то 1,5 кг сыра разного голландского. Провезли спокойно, не обыскивали нас" https://twitter.com/Kosstik8/status/966203931922718720 (скрин).
9. Ватники устали от лжи оккупантов через подконтрольных им пропагандонов. Хотя во время захвата Крыма очень даже поддерживали льющуюся от пропагандонов ложь про ихтамнетов: "Каждый раз, проезжая Театральную площадь (в Евпатории), вспоминаю, как на ней перестилали плитку (в 2016 году), как на это потратили кучу денег и времени, и что в итоге? Почему об этом молчит местное телевидение?". Ответы: "Не было команды ФАС", "Наверное, потому, что весь смысл местного телевидения в том, чтобы лизать одно место", "По нашему ТВ либо хорошо, либо ничего", "А кто вам сказал, что там все не с места на место перекладывали под видом обновления?", "Положили ту же плитку", "ТВ показывает всегда, как у нас все прекрасно и удивительно!", "Евпаторийское телевидение - ПРОДАЖНЫЕ", "В Ялте потратили 12 млн на плитку, но плитки так и нет" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/966266714714460160 (скрин).
10. Очередные безграмотные понаехавшие прут в Керчь: "В скором времени переезжаем в ваш город. Хотелось бы узнать, какие есть у вас банки и страховые компании (сделать полюс)". Ответы: "Северный или южный?", "Самим места мало", "Беги от Крыма", "Да почти никаких банков нет. А страховка - крымская страховая компания", "Ну что вы все едите в наш город?", "Понаееехали! Керчь - не резиновая!", "ПолИс - страховой, а полЮс - северный или южный. Нефиг в Керчи необразованным делать!!!", "Бежать надо отсюда", "Самим места мало, а они едут и едут. В Сибирь всех, там места много", "А я приеду, всем вам назло", "Ну и дура! Тебя же предупреждают, что здесь ловить НЕЧЕГО!", "Приедешь и срать начнешь, как и все понаехавшие. Керчане - то, керчане - се. Типа злые все и подлые. А тебя ж предупреждали, сиди лучше в Мурманске своем" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/966272618767769600 (скрин).
11. В Севастополе ватный траур: "В Севастополе не хватило керосина для Вечного огня на Малаховом кургане. Его должны были зажечь при помощи лампады с огнём, который несли от Сапун-горы, однако, по пути закончился керосин", - передают пропагандоны. Как же я ору))))))))) https://twitter.com/CrimeaUA1/status/966304873972162560 (скрин).
12. Вата говорит: "В Венесуэле такой п*здец, потому что Америка виновата". То есть дружили-дружили с рашей, а виноваты "пиндосы". Ватная логика.
13. Короля играет свита, тирану подыгрывают рабы. Ничтожность тирана не так бросается в глаза, когда он стоит ногами на рабских спинах.
14. Послы Европейского союза 21 февраля решили на полгода продлить действие санкций, введенных против россии из-за угрозы суверенитету Украины https://ru.krymr.com/a/news/29053505.html
P.S. "Общался с коллективом ватников, представляющих весь спектр этого биологического вида - от латентных до крайне идейных. Если когда-то они начнут врать, что что-то не знали, НЕ ВЕРЬТЕ! Всё они знают! И про "референдум", и про Донбасс, и про "выборы". Знают, понимают и сознательно поддерживают!". КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1