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 Политика Украины, За рубежом
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 США поддерживают языковые позиции Украины, но имплементация "языковой статьи" не должна нарушать права граждан, - Салливан

США рекомендовали Украине в вопросе языковой статьи закона "Об образовании" провести имплементацию, не нарушая прав своих граждан.

Об этом заявил заместитель государственного секретаря США Джон Салливан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Я знаю, что был принят закон "Об образовании" и он вызвал обеспокоенность у соседей Украины, особенно положение о языковых требованиях... Мы понимаем потребность в реформах, и наша рекомендация заключается в следующем: Украине следует поработать со своими соседями по имплементации этой реформы и имплементировать все так, чтобы не нарушать права украинских граждан, которые говорят на другом языке", - сказал он во время выступления перед украинскими студентами на тему украинско-американских отношений в среду в Киеве.

По его словам, США поддерживают языковые позиции Украины.

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Напомним, новый украинский законо об образовании вступил в силу 28 сентября прошлого года. 5 сентября 2017 года Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. 25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой.

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Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования. При этом представители нацменьшинств, которые начали обучение в школе до 2018 года, продолжают его получат по старым нормам, с постепенным увеличением количества предметов на украинском языке.

Предостережение против него выразили Венгрия, Румыния, Болгария, РФ и Молдова.

Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене. Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании. Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье. Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. Совфед и Госдума России также выступили против украинского закона об образовании.

28 сентября Министерство иностранных дел Украины направило закон "Об образовании" на экспертизу в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия). 28 сентября вступил в силу закон "Об образовании"4 октября Президент Порошенко, комментируя закон об образовании, заявил: "Реформа образования важна для защиты национальной идентичности и языка".

Вместе с тем, глава МИД Венгрии отказался встречаться с Климкиным во время своего визита на Закарпатье, а 9 октября он заявил: "Венгрия потребует пересмотреть Соглашение об ассоциации Украина-ЕС в ближайший понедельник".

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Министр образования Украины Лилия Гриневич по результатам переговоров с министром человеческих ресурсов Венгрии Золтаном Балогом заявила: "Украина не будет менять модель обучения в венгерских школах до получения выводов Венецианской комиссии по закону об образовании ". А глава МИД Украины Павел Климкин после переговоров отметил: "Украина и Венгрия будут совместно работать над механизмом имплементации закона об образовании".

Отметим, 12 октября ПАСЕ провела срочные дебаты по языковой статье закона об образовании. Докладчик ПАСЕ по данному вопросу отметил: "Украина имеет законное право защищать государственный язык ". А глава украинской делегации Арьев во время дебатов заявил: "60% учеников-венгров не смогли сдать ВНО по украинскому языку и поступить в вузы". В итоге, ПАСЕ приняла резолюцию по образованию на языках нацменьшинств в Украине.

Накануне, Порошенко ответил на четырех языках членам ПАСЕ на вопрос о реформе образования. Кроме того, Президент Украины пообещал в ПАСЕ: "Украина полностью внедрит выводы Венецианской комиссии по закону об образовании, но изучение госязыка обязательно.

11 декабря Венецианская комиссия официально опубликовала рекомендации Украине по закону об образовании в части обучения на языках национальных меньшинств. 7 февраля 2018 года представитель МИД Василий Боднар заявил, что Украина и Венгрия согласовали позиции по "языковому вопросу", однако уже на следующий день в Министерстве иностранных дел Венгрии опровергли это утверждение.

Источник: https://censor.net.ua/n3051775
 
 
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ох він договорится, цей Салліван...
депортують та зроблять нев"їздним США поддерживают языковые позиции Украины, но имплементация "языковой статьи" не должна нарушать права граждан, - Салливан - Цензор.НЕТ 2718
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І куди тільки бандерівці дивляться, га, зрадоботе?
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ох ці радикали, вони повсюди....
але наші радикали - то цяця.
а чужі - то кака....
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Більше того,вже і на цензорі польські тролі розгулють по повній та ідуть стопами кацапів
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тяжело это говорить ,но - надо корифаниться с пиндосами становясь их союзниками и размещать их базы у себя и все у нас тогда будет хорошо )))
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Израиль только так и выжил. Забил на Европу и дружит с США. И арабы в итоге погубят не Израиль, а саму Европу, которая за них заступается. США поддерживают языковые позиции Украины, но имплементация "языковой статьи" не должна нарушать права граждан, - Салливан - Цензор.НЕТ 6714
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А что тут тяжелого? И не пиндосы а амеры! Враг у нас - общий - русня!
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не тормози сникерсни - индеец я ,шо не понятно та))))
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Государственный язык - украинский. Соответственно, чтоб ним владеть в мере, позволяющей получить образование, работать им надо хорошо владеть. Другие языки - по выбору. Остальное от диавола.
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забавно лишь то, что власть по Конституции в Украине принадлежит народу, так откуда же право у государства на свой язык, не поясните?
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В стиле "Платон мне друг, но истина дороже", коротко и прагматично, американцы верны себе.
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Так без вопросов - вводим институт негражданства, как в странах Прибалтики, и всего делов...
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чтобы не нарушать права украинских граждан, которые говорят на другом языке США поддерживают языковые позиции Украины, но имплементация "языковой статьи" не должна нарушать права граждан, - Салливан - Цензор.НЕТ 996 США поддерживают языковые позиции Украины, но имплементация "языковой статьи" не должна нарушать права граждан, - Салливан - Цензор.НЕТ 996 США поддерживают языковые позиции Украины, но имплементация "языковой статьи" не должна нарушать права граждан, - Салливан - Цензор.НЕТ 996
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Так ми беремо приклад зі США.
Там викладання у державних школах, - тільки англійською мовою.
Хоча, були спроби упоротих лібералів запровадити у школах негритянських гетто викладання предметів на негритянському жаргоні (так званому Ебонікс). Але самі батьки-негри зчинили спротив цій ідеї, - бо куди потім зможе поступити дитина у США без знання нормальної англійської мови?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСША поддерживают языковые позиции Украины, но имплементация "языковой статьи" не должна нарушать права граждан, - Салливан
 
 
 
 
 
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