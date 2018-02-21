 За 4 года оккупанты провели в Крыму 456 задержаний, 377 допросов и 112 обысков, - МИД. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Через четыре года ситуация с правами человека в Крыму сильно ухудшилась. Задержания украинцев и крымских татар стали обычной практикой. Россия продолжает жить в своем имперском прошлом, затягивая УКраину обратно в СССР. Мы не будем играть по ее сценарию", - сказано в заявлении МИД.

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Также МИД обнародовал статистику репрессий в оккупированном Крыму. В частности, за четыре года оккупации Крыма оккупанты задержали 456 человек, провели 377 допросов и 112 обысков. Кроме того, более 40 политических заключенных отбывают наказание по ложным обвинениям.



