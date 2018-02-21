 За 4 года оккупанты провели в Крыму 456 задержаний, 377 допросов и 112 обысков, - МИД. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
"Через четыре года ситуация с правами человека в Крыму сильно ухудшилась. Задержания украинцев и крымских татар стали обычной практикой. Россия продолжает жить в своем имперском прошлом, затягивая УКраину обратно в СССР. Мы не будем играть по ее сценарию", - сказано в заявлении МИД.
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Также МИД обнародовал статистику репрессий в оккупированном Крыму. В частности, за четыре года оккупации Крыма оккупанты задержали 456 человек, провели 377 допросов и 112 обысков. Кроме того, более 40 политических заключенных отбывают наказание по ложным обвинениям.
БАЛЛАДА ОБ ОТЧЕМ ДОМЕ
(Избранное… Цикл "Молитва цветов" )
Некипелов Виктор
Я - крымский татарин. Я сын этих солнечных гор.
К которым сегодня прокрался украдкой, как вор.
Брюзгливый чиновник, потупивши рыбьи глаза,
Мне выдал прописку... на двадцать четыре часа.
Поклон Аю-Дагу и сизой, туманной Яйле!
Как долго я не был на горестной отчей земле.
Вот дом глинобитный, в котором родился и жил.
Ах, как он разросся, посаженный дедом инжир!
А наш виноградник и крошечный каменный сад,
Как прежде, наполнены праздничным звоном цикад.
Тверды и упруги, темны от дождей и росы,
Как дедовы руки - бугристые мышцы лозы.
Мускат дозревает! Да мне урожай не снимать.
Крадусь по задворкам отцовского дома, как тать.
Вот белый колодезь и тоненький, певчий родник…
В саду копошится какой-то лихой отставник.
Он погреб копает (а может быть, новый сортир?)
Ах, что он наделал - он камень в углу своротил!
Плиту вековую под старой, щелястой айвой,
Где все мои предки
лежат - на восток головой!
Он думает - козьи, и давит их заступом в прах, -
Священные кости...
Прости нечестивца, Аллах!
Как долго и трудно мы смотрим друг другу в глаза.
Он кличет кого-то, спуская гривастого пса.
Не надо, полковник! Я фруктов твоих не возьму.
Хозяйствуй покуда в моем глинобитном дому.
Я завтра уеду обратно в далекий Чимкент.
Я только смотритель, хранитель отцовских легенд.
Непрошенный призрак, случайная тень на стене,
Хоть горестный пепел стучится и тлеет во мне.
Я - совесть и смута, и чей-то дремучий позор.
Я - крымский татарин, я сын этих солнечных гор
1968С 1944 года "рассеяне" в Крыму носят украденные у хозяина штаны, спят на кровати в украденном доме и едят виноград с украденного виноградника... И какими глазами они должны смотреть на возвратившихся хозяев? И какими глазами смотрят на них люди, которых уже третий раз, за время соприкосновения с "русским миром", подвергают депортации?