 Наемники РФ на Донбассе блокируют работу наблюдателей, требуя предъявлять паспорта и согласовывать планы патрулирования, - ОБСЕ

Наемники РФ из террористической организации "ЛНР" требуют от наблюдателей ОБСЕ согласовывать с ними планы патрулирования и предъявлять паспорта на временно оккупированном Донбассе. Об этом сегодня LIGA.net сообщили в пресс-службе миссии, передает Цензор.НЕТ.

"В 10:20 в пункте пропуска Вознесеновка (бывший Червонопартизанск, 65 км к юго-востоку от Луганска. - Ред) член "ЛНР", женщина в возрасте 40 лет, попросила наблюдателей команды СММ предъявить их паспорта. Наблюдатели отказались удовлетворить эту просьбу", - отметили в пресс-службе.

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По данным ОБСЕ, после этого она сказала патрулю миссии покинуть этот район. "Сославшись на полученные ею "распоряжения" о том, что планы патрулирования СММ "должны быть утверждены печатью", а сотрудникам миссии нужно предъявлять свои паспорта по просьбе членов "ЛНР", - подчеркнули в пресс-службе.

Патруль ОБСЕ уехал через 30 минут в 10:50.

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"В 11:00 на железнодорожной станции вблизи Вознесеновки два вооруженных члена "ЛНР" (мужчина и женщина в возрасте 35-45 лет. - Ред.) сказали патрулю миссии покинуть этот район. Они сослались также на полученные ими "распоряжения" о том, что наблюдатели "должны получать утверждение планов патрулирования" от членов "ЛНР", а сотрудники миссии обязаны показывать им свои паспорта. Патруль СММ уехал в 11:30", - уточнили в пресс-службе.