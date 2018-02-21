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 Россия потеряла контракты на сумму более чем $3 млрд из-за санкций, - Нойерт

Россия потеряла контракты на сумму более 3 миллиардов долларов после введения новых санкций в рамках закона "О противодействии противникам США с помощью санкций" (CAATSA).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт.

"Некоторые страны прекратили закупки определенной продукции и товаров. Мы считаем, что мы смогли остановить транзакции на более чем 3 миллиарда долларов. Прекращения таких соглашений, по сути, является наказанием. Почему? Потому что это означает, что меньше денег идет в российский бюджет. Таким образом, это можно считать успехом в части привлечения России к ответственности", - сказала Нойерт.

Официальный представитель Госдепартамента также добавила, что США предупредили страны по всему миру о законе, который предусматривает расширение антироссийских санкций (CAATSA), и предостерегли от заключения контрактов с российскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Нойерт добавила, что США будут вводить санкции против стран, лиц и организаций, которые будут проводить транзакции, что противоречат CAATSA.

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Напомним, "кремлевский доклад" был обнародован утром 30 января. В переданный Конгрессу США список вошли имена 210 человек, следует из документа, распространенного Минфином США. Ведомство обнародовало лишь фрагмент доклада - незасекреченную его часть.

Группа международных экспертов сформулировала критерии отбора "фигурантов" будущего "кремлевского доклада", которых, в соответствии с законом № 3364 "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), может ждать замораживание финансовых активов и запрет на въезд в США. В статье 241 этого закона говорится, что в докладе должны быть рассмотрены связи этих лиц с Владимиром Путиным, установлена их причастность к коррупции, оценен размер их состояний и источники дохода.

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Одним из признаков "близости к режиму", отмечают эксперты, является причастность (открытая или скрытая) к "агрессивным (и незаконным) действиям путинского режима". К таковым они относят вмешательство России в американские президентские выборы 2016 года; "военную агрессию" в отношении Грузии и Украины, в том числе аннексию Крыма; бомбардировки гражданского населения в Чечне и Сирии; убийства Юрия Щекочихина, Анны Политковской, Александра Литвиненко, Сергея Магнитского, Бориса Немцова и других оппозиционных политиков, гражданских активистов, журналистов, адвокатов.

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Как сообщалось ранее, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России. 25 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Сенат вслед за Палатой представителей одобрил этот закон. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что почти единогласное голосование по проекту новых санкций в Конгрессе свидетельствует о "желании американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США". Он также выразил надежду, что сотрудничество с Россией по ключевым мировым вопросам продолжится, а введенные против страны санкции больше не потребуются.

В частности, закон требует от финансовой разведки Соединенных Штатов в течение 180 дней предоставить сведения о находящихся на Западе активах российских политиков и бизнесменов, приближенных к Кремлю.

Документ также сокращает максимальный срок кредитования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а для компаний нефтегазового сектора - до 30 дней. Президент США может применить санкции к лицам, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн в год или $1 млн единовременно. Закон обязывает президента США заранее согласовывать с Конгрессом любое смягчение или отмену санкций. Глава Белого дома не сможет снять ограничительные меры личным указом, как это было раньше.

Согласно новому документу, ограничивается возможность президента США снимать санкции, а предыдущие ограничения закрепляются на уровне закона.

Источник: https://censor.net.ua/n3051587
 
 
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Москалик, а это правда, что ваш плешивый фюрер приказал всем долго и счастливо жить? Что-то его совсем не видно.
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Старый кончился, клонируют нового. Но пока-что опять овечка Молли получается.
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Копейки. Параша только странам Африки простила 20 млр. зелени. И только Кубе 32 млр. Но не сложилось Россия потеряла контракты на сумму более чем $3 млрд из-за санкций, - Нойерт - Цензор.НЕТ 2387. Кубинцы сказали хуйло "Спасибо", но в гости пригласили Обаму

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Они там с барского плеча прощают долги совка которые им никто возвращать и не собирался)
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Простите, но если учитывать объема кацапского экспорта, это капля в море. И это все?
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Такими вот кусками и давится, 3 лярда это же не все что параша в год теряет на санкциях.
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Капля камень точит...Объем экспорта России, млрд. долларов США.....а гнилую экономику паРаши тем более....падение экспорта более чем в два раза...

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Піндоси)), включайте санкції проти кацапів, досить їх шкварити!
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Реально навредить рашке могут только европейцы. Но они не хотят.
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58 видов, если быть точнее. Своими ушами по телевизору видел, как распиналась самка мокши о количестве видов геев. Росія втратила контракти на суму понад $3 млрд через санкції, - Ноєрт - Цензор.НЕТ 1659
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Реально пока навредил только фуйло, Украина и дальше бы покупала по 40 лярдов газа и не надо было выкидывать деньги на СП, так что и пиндосам и гейропейцам до плешивого педофила по части санкций против россии далеко.
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Когда США, ЕС, Китай введут повсеместный налог на экспорт российских энергоносителей, в связи с оккупацией территории Украины и с каждой литры нефти и куба русского газа, украинский бюджет будет получать компенсацию за оккупацию, вот это я назову санкциями...
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Сегодня Украина получает от США и ЕС материальные компенсации за расейскую агрессию. Другое дело что мало, но нашим барыгам больше нельзя.
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Фигня! НО! Вот-вот Расея скоро развалится! И потом, когда мы станем жить хорошо, мы яё в судах засудим!!! Замордуем супостата в Печерским судом!
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Чё тебя так плющит хуйло-бот?
Посмотрим как Московия будет
будет жить когда у нее кончится бабло
чтобы платить дань Ичкерии....
Вайнахи повзрывают вам все - что еще не успели взорвать...

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хуйло перед віборами им немного поможет - для поднятия рейтинга каких-то пару домов точно будут - самолет уже был!
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3 млрд.? По большим меркам - мало. Но с почином. Вернее, с продолжением. Капля камень точит, а полезные санкции скоро укрепят средневековую экономику почти-страны.
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...по большому счету это только начало.
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прикольное получилась продолжение Вофкиных многоходовочек. Ждем от Госдепа продолжения...
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Просто жуткие потери. Ну потеряло хуйло карманные деньги и чему тут восхищаться?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия потеряла контракты на сумму более чем $3 млрд из-за санкций, - Нойерт
 
 
 
 
 
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