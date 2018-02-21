 Пока НАТО не видит угроз со стороны РФ, но если случится что-либо подобное Крыму и Украине, то последует ответ всего блока, - Столтенберг

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в интервью американскому изданию Foreign Policy генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Мы не видим, что Россия угрожает кому-либо из стран-членов НАТО, поэтому я всегда осторожен в высказываниях, касающихся гипотетических ситуаций", - сказал он, отвечая на вопрос о том, что будет делать блок, если Россия повторит в отношении стран Балтии украинский сценарий.

В то же время, генсек добавил: "Тем не менее, смогу сказать, что если случится что-то подобное Крыму и Украине, то последует ответ со стороны всего альянса, поскольку НАТО и существует, чтобы обеспечивать оборону и защиту своих союзников от любых угроз".

По словам Столтенберга, "идея НАТО - "один за всех, и все за одного". Для этого впервые в этой части Европы размещены многонациональные боевые подразделения.

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"Это четкий сигнал, что НАТО там для защиты союзников. Если кто-то из них подвергнется атаке, то НАТО уже на месте", - отметил генсек.

Он подчеркнул, что цель НАТО - "не провоцировать конфликт, а предотвратить конфликт". Именно таким образом "НАТО в течение 70 лет поддерживает мир в Европе, обеспечивая надежное сдерживание".

"Мы осуществили крупнейшее усиление коллективной обороны со времен "холодной войны", наращивая военные расходы, что стало прямым результатом агрессивных действий России. Мы уверены, что ничего подобного (Крыму и Украине. - Ред.) никогда не произойдет с нашими союзниками", - заявил Столтенберг.