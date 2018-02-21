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 Пока НАТО не видит угроз со стороны РФ, но если случится что-либо подобное Крыму и Украине, то последует ответ всего блока, - Столтенберг

НАТО не считает, что в настоящее время существует угроза со стороны России кому-либо из стран альянса.

Как  информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в интервью американскому изданию Foreign Policy генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Мы не видим, что Россия угрожает кому-либо из стран-членов НАТО, поэтому я всегда осторожен в высказываниях, касающихся гипотетических ситуаций", - сказал он, отвечая на вопрос о том, что будет делать блок, если Россия повторит в отношении стран Балтии украинский сценарий.

В то же время, генсек добавил: "Тем не менее, смогу сказать, что если случится что-то подобное Крыму и Украине, то последует ответ со стороны всего альянса, поскольку НАТО и существует, чтобы обеспечивать оборону и защиту своих союзников от любых угроз".

По словам Столтенберга, "идея НАТО - "один за всех, и все за одного". Для этого впервые в этой части Европы размещены многонациональные боевые подразделения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Модернизируя свой ядерный арсенал и проводя ядерные учения, Россия рискует спровоцировать новую ядерную гонку в Европе", - Столтенберг

"Это четкий сигнал, что НАТО там для защиты союзников. Если кто-то из них подвергнется атаке, то НАТО уже на месте", - отметил генсек.

Он подчеркнул, что цель НАТО - "не провоцировать конфликт, а предотвратить конфликт". Именно таким образом "НАТО в течение 70 лет поддерживает мир в Европе, обеспечивая надежное сдерживание".

"Мы осуществили крупнейшее усиление коллективной обороны со времен "холодной войны", наращивая военные расходы, что стало прямым результатом агрессивных действий России. Мы уверены, что ничего подобного (Крыму и Украине. - Ред.) никогда не произойдет с нашими союзниками", - заявил Столтенберг.

Источник: https://censor.net.ua/n3051585
 
 
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он сказал что выразят озабоченность всем блоком
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война россии с нато будет напоминать войну вагнера с США
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у него очередной приступ политкорректного ублажения русни - если бы не героическое сопротивление Украины и отрезвляющие пинки из Польши и балтийских стран, то он из этих приступов и не выходил бы, как и его предшественники за последние 25 лет.
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умелый демагог сказал - "будет ответ". А вот какой? Может диалог, может приверженность, возможно декларация и совместное заявление.
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НАТА разбушевалась...Плешивому конкретно дают понять, мол ты уже дое...ал.
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хуйло не нато и не будет нападать,он до мариуполя дойти не смог,какая там ната,пустй трындеж
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А как же меморандум Будапештский? Правильно, платят по своим обязательствам только трусы,а НАТО не трус. Они просто болтуны. И ведется войны не по обязательствам а по желанию денежных мешков. Украина ,пхе, п...им.
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при чем туту нато,она ничего не подписывала,обращайся к сша и англии
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опять в любимую игру в поддавки завёл. он не видит, а мы видим.
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он шо, вместе с Допой всю ночь курил?
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допа уже докурился, хочет стать христианином обрезанным, эта такая новая партия иудеев
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та и этот уже Крым от Украины отделил...
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ну а то что уже случилось можно понять простить и забыть ...
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пипец пля - Абама ушёл, а традиции остались - дебилы фсё красные линии рисуют.... Поки що НАТО не бачить загроз з боку РФ, але якщо трапиться щось подібне до Криму та України, то буде відповідь усього блоку, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 8478

Поки що НАТО не бачить загроз з боку РФ, але якщо трапиться щось подібне до Криму та України, то буде відповідь усього блоку, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 3663



Поки що НАТО не бачить загроз з боку РФ, але якщо трапиться щось подібне до Криму та України, то буде відповідь усього блоку, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 8167
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"В то же время, генсек добавил: "Тем не менее, смогу сказать, что если случится что-то подобное Крыму и Украине, то последует ответ со стороны всего альянса, поскольку НАТО и существует, чтобы обеспечивать оборону и защиту своих союзников от любых угроз".Источник:https://censor.net.ua/n3051585"
хтілось би зрозуміти, а що кацапи кудись ще полізуть?!
і скільки разів? Поки що НАТО не бачить загроз з боку РФ, але якщо трапиться щось подібне до Криму та України, то буде відповідь усього блоку, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9514
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Троллят козломордых))
После Сирийских пиздюков, кацапездолочи никах из говна не вынырнут))
Занырнули вместе с хуйлом в дырку на улице с гавном всей семьи и не дышат))
Какая нах. Прибалтика! Мокши уже не знают, что с бульбашами делать, а вдруг и там пиздюкоа надают...Обосрались так обосрались!! Сначала на олимпиаде обоссались, а потом в Сирии обосрались)))
Вчера Явлинского слышал. В каком то мокшанском крупном городе, воды нет у 32%. Вообще бля. нет. Срут падлы по сей день в дырки на улице, даже в городах. Жесть, первобытные орки натуральные..
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Если у них все так плохо, почему истерика у вас?
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Сам выдал "перл" и сам себе аплодируешь. Какое-то самоудовлетворение, онанизм до с любовью.
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То что в фашистской педерации в этой ужасной лапотной паРаше появилось вот только сейчас и они его называют новейшим супероружием, оно в НАТО появилось еще минимум как 50 лет тому назад и подлежит списанию. А вот то что в военном блоке НАТО есть сейчас на вооружении из новейшиго супероружия оно появится в фашистской лапотной педерации только минимум как через 50 лет.
Но не кто и неспорит что есть исключение где Западные демократические страны как непытаются но не могут конкурировать с лапотной фашистской паРашей это в приизводстве её истиных национальных стратегических товаров это: балалайки, матрёшки, облезшие шапки - ушанки и конечно величавый непревзойдённый национальный шедевр лапотных кацапов это их любимые обоссанные лапти, портянки да портки, вот пожалуй на этом и всё....
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Pravdy jest tem boleje sto vo vse Nato strany jest vedeny Nato vojska okolo 1500 soldat s tankami i t.d.Cem eto zakoncylos by rosiji lucy primer razgrom ix arrmiji v Siriji za neskolko casov
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Что случилось с Российской армией в Сирии? Там, что в Сирии, Российская армия?
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Если сняты атрибуты нарассейской армии и переодеты сАлады удачи в форму асадовцев, то означает ли это, что ее там нет? У нас в Украине ее тоже не было и нет, сам Чуркин (отошедший в мир, богатый дичью и бобрами) это сказал.
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Da tam najiomnyky ruskoj armiji byli razbyty.Nevizu raznicy mesdu najiomnykami i reguliarnoj uroven todze.Odna skola.Mezdu procym daze Irakskaja armija nevyglydyla tak bespomocno kak ruskije soldaty uvydev Apache,
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Irakskaja xotia i polnostiu razbyta vozdusnymi udarami,bez PVO vsio taky smogli podbyt neskolko Apache,a tut ne odnogo vystrela tak i nezdelali,
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Кстати, а почему орчью страну пишешь с большой буквы? Или, не побоюсь этого слова, даже если админ забанит за нецензурщину, ты- рассеянин?
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Вот, если случится что ни будь подобное! Да и случится с членом НАТО, то тогда - конечно! А Украина? А Украина пусть сама что ни будь делает. Или покажет, что она собирается что ни будь делать... Визжать и скавчать можно было первые пару недель, но не четыре года...
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План WADA провалился. Медведева и Загитова поочередно установили два мировых рекорда в короткой программе на ОИ(хотя прежние все равно принадлежали им). Но не надо отчаиваться, есть время снова подсыпать чего-нибудь в пробы.

Поки що НАТО не бачить загроз з боку РФ, але якщо трапиться щось подібне до Криму та України, то буде відповідь усього блоку, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 8670
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От кляте ФСБ, як знущається над своїми спортсменами...
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Там не подсыпают. Ваши спортмельдонисты сами выводят мельдоний путем мочеиспускания.
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Це останнє "китайське попередження"? Чи що це було?
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У "уже случилось" с Грузией и Украиной не считается?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПока НАТО не видит угроз со стороны РФ, но если случится что-либо подобное Крыму и Украине, то последует ответ всего блока, - Столтенберг
 
 
 
 
 
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