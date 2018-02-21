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 Враг осуществил 15 прицельных обстрелов позиций сил АТО, применяя 122- и 100-мм артустановки, минометы, ЗУ и вооружение БМП, - штаб

За прошедшие сутки позиции Вооруженных Сил Украины подверглись обстрелам со стороны российско-оккупационных войск. Враг неоднократно бил из оружия, запрещенного минскими договоренностями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

Так, по данным штаба, на луганском направлении враг активизировался вокруг Троицкого, где несколько часов вел огонь из артиллерийских установок калибром 122- и 100 мм, минометов, вооружения БМП, зенитной установки и гранатометов. Неподалеку от Крымского и Светлодарска незаконные вооруженные формирования применили минометы 82-го калибра и стрелковое оружие, а защитников Катериновки обстреливали из противотанкового ракетного комплекса и гранатометов.

На донецком направлении эпицентром огневой напряжения стал приморский участок украинской обороны: "Здесь враг применил 120-мм минометы вблизи населенных пунктов Лебединское и Ломакино. Также из минометов 82-мм калибра, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов захватчики обстреливали наши опорные пункты возле Песков, а в пригороде Авдеевки - вели огонь из автоматических станковых гранатометов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки один украинский воин погиб, еще семеро получили ранения и боевые травмы, - штаб

"В общем, за минувшие сутки, враг провел 15 прицельных обстрелов", - сказано в сообщении.

Враг осуществил 15 прицельных обстрелов позиций сил АТО, применяя 122- и 100-мм артустановки, минометы, ЗУ и вооружение БМП, - штаб 01

Напомним, 19 февраля российские наемники 12 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3051584
 
 
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Орки починають біснуватися в передчутті "бояри" на 23 фєвраля.. І ні слова про вогонь у відповідь зі сторони ЗСУ, а є ж втрати з нашого боку.. Дивна позиція і петі, і муженка і міністерства оборони з цими "перемир'ями , відведеною артилерією та забороною відкриття вогню у відповідь.. Невже немає, навіть , озброєння для того щоб дістати та спалити БМП?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг осуществил 15 прицельных обстрелов позиций сил АТО, применяя 122- и 100-мм артустановки, минометы, ЗУ и вооружение БМП, - штаб
 
 
 
 
 
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