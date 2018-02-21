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 Вмешательство в наши выборы будет иметь последствия, и мы продолжим отвечать на российские кибератаки, - пресс-секретарь Белого дома Сандерс

Администрация США продолжит предпринимать шаги в ответ на возможные кибератаки со стороны РФ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс.

"Президент США Дональд Трамп и администрация дали понять, что вмешательство в наши выборы будет иметь последствия, и мы продолжим отвечать на российские кибератаки", - сказала она журналистам.

Она напомнила о выдвинутых в отношении 13 российских граждан обвинениях во вмешательстве в американские выборы.

"Мы будем продолжать делать подобные вещи", - заявила она.

Министерство юстиции США в пятницу опубликовало документ, согласно которому в отношении 13 граждан России выдвинуты обвинения во вмешательстве в американские президентские выборы.

По данным следствия, все обвиняемые являются сотрудниками базирующегося в Санкт-Петербурге Агентства интернет-исследований. Среди обвиняемых также бизнесмен Евгений Пригожин, которого в США связывают с агентством. Тем временем, Е.Пригожин отрицает связь с компанией.

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В список обвиняемых также попали Михаил Быстров, Михаил Бурчик, также известный как Михаил Абрамов, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда (Мария Беляева), Роберт Бовда, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков и Джейхун Асланов.

Этих лиц обвиняют в "сговоре с целью мошенничества против США", а также в "сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств передачи данных и для банковских махинаций", а также "в хищении персональных данных при отягчающих обстоятельствах".

В обвинительном документе указаны три юридических лица: Агентство интернет-исследований, "Конкорд менеджмент и консалтинг" Пригожина, а также связанная с ним "Конкорд кейтеринг".

Источник: https://censor.net.ua/n3051582
 
 
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В украинские выборы паРаша всю жизнь вмешивалась, а санкций никаких по сей день
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Плешивый, контролируя страну с лилипутской экономикой, почему-то возомнил себя в силах тягаться с Америкой .Сначала все протекало гладко, пока Америка не понимала, что с ней тягаются)
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ложка дегтя в бочке меда - грозная сила. таков единственный козырь путинской россии.
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Я тут шлялся, по просторам ИНЕТа... Ну и надыбал вот это. Впечатлило начало, а потом, я врубился где-то с третьего раза. Так вот, прошу строго не карать, бо считаю шедевром современного эпистолярного жанра. Можэ мне просто уже домой пора, бо крыша едет:

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Уже все забыли принятый в начале Обамы закон о приравнивании кибератак на США к актам войны и военному ответу на них. А теперь СшА просто утёрлись и спрятались за грозными полумерами.
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ну дурашка своего добилась - теперь уже каждый американец знает что россия говно и любое пророссийское действо будет не популярно среди избирателей как левых так и правых
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Ничего не понимаю. Что физически, надо сделать, что бы Американцы выбрали себе плохого президента? А в Украине? Там, тоже 5 раз подряд, выбирали президентов не очень хороших. Тоже Хакеры виноваты? .
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВмешательство в наши выборы будет иметь последствия, и мы продолжим отвечать на российские кибератаки, - пресс-секретарь Белого дома Сандерс
 
 
 
 
 
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