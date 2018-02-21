 Вмешательство в наши выборы будет иметь последствия, и мы продолжим отвечать на российские кибератаки, - пресс-секретарь Белого дома Сандерс

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс.

"Президент США Дональд Трамп и администрация дали понять, что вмешательство в наши выборы будет иметь последствия, и мы продолжим отвечать на российские кибератаки", - сказала она журналистам.

Она напомнила о выдвинутых в отношении 13 российских граждан обвинениях во вмешательстве в американские выборы.

"Мы будем продолжать делать подобные вещи", - заявила она.

Министерство юстиции США в пятницу опубликовало документ, согласно которому в отношении 13 граждан России выдвинуты обвинения во вмешательстве в американские президентские выборы.

По данным следствия, все обвиняемые являются сотрудниками базирующегося в Санкт-Петербурге Агентства интернет-исследований. Среди обвиняемых также бизнесмен Евгений Пригожин, которого в США связывают с агентством. Тем временем, Е.Пригожин отрицает связь с компанией.

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В список обвиняемых также попали Михаил Быстров, Михаил Бурчик, также известный как Михаил Абрамов, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда (Мария Беляева), Роберт Бовда, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков и Джейхун Асланов.

Этих лиц обвиняют в "сговоре с целью мошенничества против США", а также в "сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств передачи данных и для банковских махинаций", а также "в хищении персональных данных при отягчающих обстоятельствах".

В обвинительном документе указаны три юридических лица: Агентство интернет-исследований, "Конкорд менеджмент и консалтинг" Пригожина, а также связанная с ним "Конкорд кейтеринг".