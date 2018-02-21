 До 40 тысяч вооруженных пророссийских террористов и российских военных сейчас на Донбассе, - Матиос. ВИДЕО

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире телеканала 112 Украина.
По его словам, количество вооруженных людей на оккупированных территориях колеблется "в периоды эскалации или затихания, праздников". "Но суммарно - до 40 тысяч вооруженных людей, которые имеют соответствующую подготовку за счет офицеров Российской Федерации. Контингент непосредственно россиян в разные периоды колебался от 3 тысяч военных РФ до 16 тысяч", - сказал он.
Максимальный контингент прямого военного присутствия - 16 тысяч человек - на территории Донбасса, по данным разведки, наблюдался во время трагедии под Иловайском.
Разведка считает.
А эти чем там занимаются.
Горіть у пеклі, москалі!
Ще нам, браття українці, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
А завзяття, праця щира свого ще докаже,
Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,
За Карпати відоб'ється, згомонить степами,
України слава стане поміж ворогами.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
теж як у нашіх вояків: 2 - 3 випадка?
чи може більше....?
чи може зовсім не гине?
а не за тиждень чи місяць?
він із Запоріжжя, а там таких багато, нажаль.
але, дякувати Богу, Цензор це не вся Україна.
а лише дужжже маленький її клаптик
Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, собщает Цензор.НЕТ.Источник: https://censor.net.ua/n3051569
Більш ймовірно, що гинуть від "перемир'я", а на самогубство списують.
а по суті сказати нема чого.
то стисни пельку і проходь далі