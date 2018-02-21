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 Политика Украины
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 До 40 тысяч вооруженных пророссийских террористов и российских военных сейчас на Донбассе, - Матиос. ВИДЕО

В данный момент на оккупированных территориях Украины находятся до 40 тысяч вооруженных людей.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире телеканала 112 Украина.

По его словам, количество вооруженных людей на оккупированных территориях колеблется "в периоды эскалации или затихания, праздников". "Но суммарно - до 40 тысяч вооруженных людей, которые имеют соответствующую подготовку за счет офицеров Российской Федерации. Контингент непосредственно россиян в разные периоды колебался от 3 тысяч военных РФ до 16 тысяч", - сказал он.

Максимальный контингент прямого военного присутствия - 16 тысяч человек - на территории Донбасса, по данным разведки, наблюдался во время трагедии под Иловайском.

Источник: https://censor.net.ua/n3051577
 
 
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Головне це не чисельність терористів, а підтримка їх росією.
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А ОБСЕ ,извините, какого хрена там делает ?
Разведка считает.
А эти чем там занимаются.
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Примітив,Чим більше російських військових на Донбасі,тим товстіша харя у Матіоса
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Ну это же не повод вводить визовый режим с россией. Гниды хуйлопорошенковские, верно я говорю?
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а ты всегда прав , , даже когда сомневаешься или не прав , , так шо верной дорогой идете товарищи ,
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Я смотрю, "внутриМКАДовские" продолжили "сдельщиной" заниматься... "Даёшь стране угля!...Хоть мелкого но до х.я!" Куда угодно "кусок дерьма" стараются "воткнуть"... То им "харя Матиоса" не нравится, то "визового режима" не хватает... Ширина лица у прокурора не влияет на количество россиян на Донбассе... Просто главному военному прокурору докладывают о результатах допросов обвиняемых и свидетелей по преступлениям, совершённым в зоне АТО. А его задача - анализ этой информации и сообщение в СБУ и МИД, а также президенту, чтобы принимали определённые меры... Вот они этим занимаются... И не спрашивают "внутриМКАДовских", типа "дипломатов", ( а на самом деле - провокаторов ольгинских), под канадскими флагами, что именно им делать...
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, который тепловизор ? , который матиос ? , , он доказал виновность / невиновность надежды савченко во время пленения ? , там кажись десантников ей пытались пришить ? , якобы убила ? , чи не спасла ? , чи куй знает шо на нее повесили ,,,
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Добрий ранок, українці!
Горіть у пеклі, москалі!
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Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття українці, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
А завзяття, праця щира свого ще докаже,
Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,
За Карпати відоб'ється, згомонить степами,
України слава стане поміж ворогами.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
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, , не читал стишок , , но , , сильно сподобався , , ящитаю - саша крест по-круче шекспира-пушкина , , респект и уважуха всем троим ,,,
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Руки прочь от Матиоса (!) - гениального первопроходимца в сфере расширения ТТХ тепловизоров в части эффективного визирования туши Генерального прокурора через экранирующую поверхность (стекло). Критики Матиоса нифига не шарят - туша Генерального прокурора в силу его гениальности обладает высокоинтенсивной аурой (открытой Матиосом как Ренгеном) преодолевшей 3-кратное экранирование 2-камерного стеклопакета посредством высокоэнергетического воздействия (как И.Христос на Туринскую плащеницу). Всё! Ніколи (!) - побіг крапать дисертацію! Це ж Нобелівка! (... а мо ліжкомісце у дурдомі).
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цікаво, а скільки цих мерзотників гине від самогубства в неділю?
теж як у нашіх вояків: 2 - 3 випадка?
чи може більше....?
чи може зовсім не гине?
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а чому цікавить статистика саме за неділю?
а не за тиждень чи місяць?
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До 40 тысяч вооруженных пророссийских террористов и российских военных сейчас на Донбассе, - Матиос - Цензор.НЕТ 2544

він із Запоріжжя, а там таких багато, нажаль.
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та вас, "ч"удаків, послухати так у вас в Україні 99% кацапів живе.
але, дякувати Богу, Цензор це не вся Україна.
а лише дужжже маленький її клаптик
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Военнослужащие в зоне проведения Антитеррористической операции совершают в среднем от 2 до 3 самоубийств в неделю.
Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, собщает Цензор.НЕТ.Источник: https://censor.net.ua/n3051569
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так в "неделю" чи в "неділю"?
Більш ймовірно, що гинуть від "перемир'я", а на самогубство списують.
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о, типова "штатна" дойобка... в "неделю" чи в "неділю" чи за тиждень...
а по суті сказати нема чого.
то стисни пельку і проходь далі
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культура в тебе- вищий підватний рівень.
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ще раз питаю: по суті щось є?
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Ех Гітлер рано помер , а то виявилось би що і він до Юлькиної виборчої компанії руку приклав .
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ихтам 40тыс и все с тепловизорами, и нераскачивайте корыто....
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Так это ж все с той стороны? Погорячились вы .
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почему это поц не арестовал их, а прилез на телезбочення и заменил держкомстат? Там, что уже прокуроры статистикой занимаются?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДо 40 тысяч вооруженных пророссийских террористов и российских военных сейчас на Донбассе, - Матиос. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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