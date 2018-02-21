 До 40 тысяч вооруженных пророссийских террористов и российских военных сейчас на Донбассе, - Матиос. ВИДЕО

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире телеканала 112 Украина.

По его словам, количество вооруженных людей на оккупированных территориях колеблется "в периоды эскалации или затихания, праздников". "Но суммарно - до 40 тысяч вооруженных людей, которые имеют соответствующую подготовку за счет офицеров Российской Федерации. Контингент непосредственно россиян в разные периоды колебался от 3 тысяч военных РФ до 16 тысяч", - сказал он.

Максимальный контингент прямого военного присутствия - 16 тысяч человек - на территории Донбасса, по данным разведки, наблюдался во время трагедии под Иловайском.