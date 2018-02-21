EN|RU|UK
Темы дня: Олимпиада-2018 Расследование преступлений на Майдане Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Судебная реформа Санкции против России Арест Шепелева Закон о деоккупации Донбасса Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Общество
  3437  136
Все про:население (106) Госстат (116)

 За прошлый год население Украины сократилось почти на 200 тысяч, - Госстат

По состоянию на 1 января 2018 года количество украинских граждан составляло 42 миллиона 386 тысяч.

По данным Государственной службы статистики, в течение 2017 года численность населения Украины уменьшилась более чем 198 тысяч человек, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 63 живорожденных", - говорится в отчете.

Так, в прошлом родилось почти 364 тысяч украинцев, а умерли - более 574 тысячи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Население Украины к 2050 году сократится до 36,42 млн человек, - прогноз ООН

Согласно статистическим данным, по состоянию на 1 января 2018 года количество граждан составляло 42 миллиона 386 тысяч.

Оценку численности населения за 2017 году проводили с охватом всех регионов Украины, кроме временно оккупированной территории Крыма.

Источник: https://censor.net.ua/n3051576
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
а хто цей хлопчина ? , , трамп ? , путя ? ,,,.. не ? , , а хто ?
 показать весь комментарий
 
Это геноцид населения воровскими кланами у власти
 показать весь комментарий
 
 
По одной прогресивной реформе на каждую одну тисячу человек.
 показать весь комментарий
 
Минус 200 тысяч за год (!) и это только по формуле "рождаемость минус смертность". А кто не имеет родственников или знакомых, сваливших за границу с получением гражданства или вида на жительство. Статистика таких не учитывает. Крупные города пока подпитываются за счёт мелких. Но это пока. Не за горами то время, когда "створення об'єднаних територіальних громад" докатится до областей. А с другой стороны подпирает неотвратимое глобальное потепление с неизбежным превращением части суши в непригодную для проживания. А увеличивающееся население планеты, перевалившее за 6 миллиардов. Украину ждут вызовы, в сравнении с которыми Путинская агрессия - "детский лепет на зеленом лугу".
 показать весь комментарий
 
 
Вообще-то уже 7,5 миллиардов. За 7 миллиардов перевалили еще в 2011 году. Населення Землі
 показать весь комментарий
 
)))так это поняли все--кроме украинцев))) борьба за ресурсы началась с великого переселения))) чем раньше закроют страну для....проплаченных германской демократией,тем больше будет шанс ее сохранить,как культурное наследие славянских народов
 показать весь комментарий
 
Правительство должно стимулировать молодежь материально.
 показать весь комментарий
 
главное слово в посте --правительство)))
 показать весь комментарий
 
Опять брехня.....тупо смертность минус рождаемость озвучили, а эмигранты типа все здесь живут.
 показать весь комментарий
 
поки що вони чудово стимулюють самі себе )))
 показать весь комментарий
 
 
"с охватом всех регионов Украины, кроме временно оккупированой территории Крыма"... Вот интересно - в ОРДЛе смогли посчитать людей а в Крыму не смогли? Там уже не граждане Украины или тонкий намек, что никто и не собирается возвращать Крым?
 показать весь комментарий
 
Фигня эта статистика, пусть ещё добавят тех кто выехал.
 показать весь комментарий
 
Самое смешное что в эти 42 миллиона госстат Украины считает 2 миллиона крысчан, и 7 миллионов донбасят вместе с Захарченко Плотницким и т.д..
Без крысчан даунбасса с лугандоном остается 33 ляма официально, а если отнять еще заробитчан то реально меньше 30 лямов живет в Украине.
 показать весь комментарий
 
 
Вот из сепаратюг эти 200 тыс и вычеркнули - кто паспорта свои с дуру сжег, а теперь собирает справки на восстановление...
 показать весь комментарий
 
Вычеркнули из данных рождаемости и смертности, сепаров никто не считает, сепаров у вас только на Донбассе и Крыму 9 лямов а не 200 тыщ
 показать весь комментарий
 
Ну так кто там ведет учет причин смерти у сепаров? Прижмурились и прижмурились, а от цироза или от отравления свинцом - то таке... А из книги жизни вычернуты.
 показать весь комментарий
 
Прям всі 9 лямів сєпари? І ті 1,5 мільйона, хто втік у Київ і Львів? От наприклад, поет Василь Голобородько з Луганська в Київ втік. Він українськомовний і навіть має державну премію ім. Т. Шевченка. Його сєпари вбити хотіли, ледь вирвався звідти.
 показать весь комментарий
 
Хорошо не все 9, но сепаров у вас полно и в Николаеве и в Одессе и в Киеве и т.д. Набежит и поболее 9 миллионов.
 показать весь комментарий
 
думаю лапша посмотрите на любом кладбище сколько за последнии пару лет людей представилось и становиться ясно что реформы уже многих достали
 показать весь комментарий
 
Есть такой секрет - секрет жизни называется... Так вот он же и секрет смерти. Люди смертны, и это не зависит от управления. И всех умерших обычно хоронят. И тут возникает прикол: люди ресурс восстанавливаемый, а площадь земли нет.
 показать весь комментарий
 
 
Иоанн Павел II Папа Римский

Одно время решающим фактором производства была земля, затем капитал. Сегодня решающий фактор - сам человек и его знания.

 показать весь комментарий
 
Но человека с его знаниями по прежнему рано или поздно надо где-то хоронить, и обычно это происходит в земле...
 показать весь комментарий
 
 
Є демографія і тут нікуди не подітися.
По прогнозам ООН до 2050 року в Україні проживатиме 38 млн населення.
Однозначно є багато факторів, які впливають на чисельність населення. Шкода, наукові дослідження керівництву держави, та і більшості населення просто не цікаві.
 показать весь комментарий
 
Если плохо управлять страной, то все хорошие люди уедут.
.
Ли Куан Ю
 показать весь комментарий
 
 
Не ну на лугандон едут и едут... через неконтролируемый участок границы...
 показать весь комментарий
 
Реальну цифру населення нашої країни не знає ніхто. Бо перепесу не було і скоро не буде. В дійсності громадян держави набагато менше, ніж наведені цифри зі стелі.
 показать весь комментарий
 
 
Есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика. (с) Марк Твен
 показать весь комментарий
 
я видел сон , там рыба фугу танцевала вальс бастон
 показать весь комментарий
 
 
Пыль в глаза от статистики?
Перепись реально живущего населения даст реальную картину.
 показать весь комментарий
 
 
"жити по новому"- в даному випадку програма виконується...
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиОбществоЗа прошлый год население Украины сократилось почти на 200 тысяч, - Госстат
 
 
 
 
 
 вверх