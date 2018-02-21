 За прошлый год население Украины сократилось почти на 200 тысяч, - Госстат

По данным Государственной службы статистики, в течение 2017 года численность населения Украины уменьшилась более чем 198 тысяч человек, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 63 живорожденных", - говорится в отчете.

Так, в прошлом родилось почти 364 тысяч украинцев, а умерли - более 574 тысячи.

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Согласно статистическим данным, по состоянию на 1 января 2018 года количество граждан составляло 42 миллиона 386 тысяч.

Оценку численности населения за 2017 году проводили с охватом всех регионов Украины, кроме временно оккупированной территории Крыма.