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 Политика Украины
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 Решение о передаче Украине задержанных РФ пограничников уже есть, определяется механизм, - Слободян. ВИДЕО

Украинская сторона работает на всех уровнях для того, чтобы вернуть военнослужащих ГПСУ, задержанных Россией, в ближайшее время.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, в эфире Громадського радіо заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Олег Слободян.

"Тут, как в медицине: первая заповедь - не навредить. Сейчас есть подвижки в этом процессе и они довольно существенные, но все настолько тонко, как и в любом переговорном процессе, тем более, который касается возвращения наших военнослужащих или граждан на родину, что нужно быть очень осторожным в каких-то выводах или суждениях. Действительно, процесс идет, туман развеивается, скажем так, и реализация этого задания начинает проявляться на горизонте. Но давайте не будем спешить. Как только будут какие-то конкретные решения. Вернее, решение уже есть. Когда будут конкретные шаги на пути реализации, тогда поговорим об этом процессе", - заявил он.

По его словам, в данный момент определяется механизм обмена.

"Процесс движется. И украинская сторона его двигает на всех уровнях для того, чтобы вернуть наших пограничников в ближайшее время", - подчеркнул Слободян.

13 февраля должен был быть суд, но его перенесли. "Очень отличалась информация. Сначала суд должен был проходить в Брянске, потом - в Москве. В результате выяснилось, что все-таки должны проводить в Москве, но его отменили, перенесли на месяц. И, собственно, активизировался процесс по определению механизма передачи наших ребят в Украину", - пояснил пресс-секретарь ГПСУ.

Напомним, 3 октября 2017 года два офицера отдела пограничной службы "Знобь-Новгородское" Сумского пограничного отряда осуществляли мониторинг участка государственной границы. Около 20:00 связь с ними прервалась. ГПСУ оповестила о розыске. На следующий день российская сторона сообщила об их задержании.

Источник: https://censor.net.ua/n3051575
 
 
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Страна - ТЕРРОРИСТ занимается похищением людей . Куда смотрит ООН и какого @ра молчит ОБСЕ ?
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На границе похитили пограничников.
А зачем нам такие пограничники ?
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НА деякі шукають на росії "братів"🙋
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Александр Пахомов, ООН и ОБСЕ все устраивает.
Как вы думаете почему ?
Может взносы какие то ?
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Хотіли домовитись з "сусідами" про барижні коридори, а їх ФСБ сцапала? "Кордон на замку", ось тільки "ключі" за старою традицією (ще від Литвиних) - у ділків та бариг в погонах.
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Сходили в гості.
Я б їх там і лишила, щоб більше не шастали.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРешение о передаче Украине задержанных РФ пограничников уже есть, определяется механизм, - Слободян. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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