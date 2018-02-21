 СММ ОБСЕ с начала года зафиксировала 40 тысяч нарушений режима прекращения огня на Донбассе, - Хуг

Об этом сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг на пресс-брифинге в Мариуполе, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу миссии.

По его словам, необходимо открыть больше КПВВ, чтобы мирные жители могли скорее пересекать линию разграничения и меньше подвергаться угрозам.

В этом году Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ уже зафиксировала 40 тысяч нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

"Факт в том, что в этом году мы уже зафиксировали более 40 тысяч нарушений режима прекращения огня. И факт остается фактом, что было сделано очень мало, или вообще ничего не сделано для того, чтобы отреагировать на эти факты", - сказал Хуг.

В то же время он подчеркнул, что ОБСЕ ждет от сторон действий относительно тех, кто не придерживается договоренностей и не выполняет обязательства.