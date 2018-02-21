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 Политика Украины
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Все про:ВР (21623) Добкин (896) партия (389)

 "Она будет сильно отличаться от тех социалистов, которые вышли родом из-под коммунистов", - Добкин о своей новой партии "Христианские социалисты". ВИДЕО

Народный депутат Украины Михаил Добкин заявил, что 15 февраля им была зарегистрирована партия "Христианские социалисты".

"Партия зарегистрирована 15 февраля. Партия называется "Христианские социалисты". Она будет сильно отличаться от тех социалистов, которые вышли родом из-под коммунистов. Как лайт-вариант. Это будет адаптированный к нашей стране подход формирования общества. Христианское направление — это будет то, что будет возвращать в нашу жизнь железобетонные человеческие ценности такие, как семья, уважение, взаимоотношения между людьми", — рассказал Добкин в эфире NewsOne, сообщает Цензор.НЕТ.

Он также пообещал в скором времени презентовать свою партию.

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В Facebook Добкин опубликовал фотографию с флагом партии и надписью: "Хорошего позднего вечера всем".

Она будет сильно отличаться от тех социалистов, которые вышли родом из-под коммунистов, - Добкин о своей новой партии Христианские социалисты 01

Напомним, Михаил Добкин — бывший член Партии регионов, член парламентской фракции "Опозиционный блок". В октябре 2017-го нардеп заявил о выходе из партии "Оппоблок" в ответ на несогласие с позицией части фракции во время голосования за судебную реформу.

В июле 2017 года Добкина, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением в интересах третьих лиц и пособничестве в мошенничестве, лишили неприкосновенности. Печерский райсуд Киева избрал Добкину меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом 50 млн гривен. Залог за нардепа внесли его соратники Вадим Новинский и Борис Колесников.

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В начале года Печерский районный суд города Киева продлил до 28 февраля (включительно) обязательство не выезжать за границу для Михаила Добкина. Также ему продлили обязательства прибывать к следователю и прокурору с установленной периодичностью и уведомлять следствие или суд об изменении своего места жительства. 8 февраля, по информации Медиапорта, Добкин заявил о переезде из Харькова в Киев.

Источник: https://censor.net.ua/n3051573
 
 
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Она будет сильно отличаться от тех социалистов, которые вышли родом из-под коммунистов......- Я вышел родом из еврейского квартала,. Я был зачат за три рубля на чердаке. Тогда на всех резины не хватало,. И я родился в злобе и тоске....
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На фоне разочарования "майданными" партиями могут быть сюрпризы. Тогда патриоты затеят очередной майдан, и вернут БПП и прочие патриотические партии.
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По своей морде, падло, ты отогреешь, а не разочарования в народном Майдане.
На Майдане за Свободу Украины погибло более сотни гражданских человек.
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Я же не говорил про Майдан. Я имел ввиду партии.)
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Интересно, Вы крымчанин или гордый крымнашем рассиянин?
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И только тем не будут отличатся от выходцев из коммунофашистов эти христианские -социалисты Иуды янычара добкина, что они как и коммуняки все продажные прихвостни - холуи кремлёвских фашистов ...уйла. И лютые враги государственности и территориальной целостности Украинской державы и всего украинского народа. А так они разные но все вместе в продажной своре заклятых врагов Украины.
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Собрался дурить народ сплетя в едино ностальгию по дешевой колбасе и московское православие.
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И таки многих обдурит, бо народ такой... "Она будет сильно отличаться от тех социалистов, которые вышли родом из-под коммунистов", - Добкин о своей новой партии "Христианские социалисты" - Цензор.НЕТ 8617
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- Может быть, по бартеру, возьмете партию г@ндонов?
- Нет, спасибо, такая партия у нас уже есть! (с)
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ещё один отряд кгб. а "националисты" с поляками воюют
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Я не пойняв, хто йому дозволив? Гепа шо, віру змінив?
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Я не пойняв, хто йому дозволив? Гепа шо, віру змінив?
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Гепа трохи перестарався з автотерактом, йому одірвало обрізане причинне місце, тож тепер він особина без "національних" ознак, космополіт і дупа його більш не вабить. "Она будет сильно отличаться от тех социалистов, которые вышли родом из-под коммунистов", - Добкин о своей новой партии "Христианские социалисты" - Цензор.НЕТ 7911
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Партия из говна пуля.Миша ты опять начинаешь чвякать ху...ть?
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О,святая наивность!!!А я. думав,що він уже сидить
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Туда только обрезанных христопродавцев-социалистов будут брать?
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Добкин и Христианские ценности, это какой-то сюр!))
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уберите христианские, оставив просто "ценности", и все вдруг приобретает смысл.
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Это не просто абстрактные "христианские" ценности, а конкретные ценности РПЦ.
Партия Допы - это прикрытие, камуфляж для РПЦ, популярность которой стремительно падает, и которая теперь выдвигается на арену политических сил Украины как политическая партия, вон оно как.
Кроме того, Допа строит связи с германскими ХДС/ХСС, прогазпромовскими со времен "шрёдеризации" Германии, так как партия Допы называться будет "христианская социалистическая".
И, как вишенка на торте, создается противовес католикам (католической и греко-католической) церквям Украины.
Не стоит заблуждаться, Киево-Печерская Лавра - главный рассадник "малороссии" в Украине становится политической партией, и, получив нескольких депутатов в Раде, хрен ее потом выкуришь. Другов дело, что "малорослик" в лице Допы выбран плохонький, у него не только лицо "грустное", а "текст немножко по-дэбильному написан", но и кокаинист.
Ну, уж какой есть, других депутатов Рады от РПЦ в Украине пока нет, но будут, учитывая слабое умственное развитие определенной группы граждан (Юлиного лохтората, например).
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Да ничего там не "смешалось".
Та часть харьковского бизнеса, которую курировал Допа, судя по всему приказала долго жить, потому и было сообщение, что теперь Допа будет базироваться в Киеве (что сразу означало РПЦ, ибо Допа в Лавру сильно вхож).
Ну, а теперь публично огласили то новое "направление", которое будет "курировать" и прикрывать Допа (а "направление" - прикрывать, в свою очередь, Допу) - РПЦ.
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Дурня Допу в лавру разве, что скоморохом допустят "Она будет сильно отличаться от тех социалистов, которые вышли родом из-под коммунистов", - Добкин о своей новой партии "Христианские социалисты" - Цензор.НЕТ 7412. В Лавре Новинский, Вилкул тусуются, те же сепары только ума побольше
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Вилкул теперь занят, у него гео-магнитная аномалия в городе обнаружилась...
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С аномалии по быстрому бабла не срубишь
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як на мою думку то жоден з лідерів партій та рухів \ об*єднань не повинен бути допущений до керівництва державою і до ВР.
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Мокша готовит для себя свободные уши лохтората...выборы скоро...забег к корыту...
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все смешалось в доме Облонских: коммунизм, христианство, бандитизм, текст по дебильному написаный...
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А за украинский хронт оно когда ответит?Сепаратитсты устраивают шабаш!
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"Харьковские Сепаратисты"...добкин - христианин...громкий хохот будит сосодей "Она будет сильно отличаться от тех социалистов, которые вышли родом из-под коммунистов", - Добкин о своей новой партии "Христианские социалисты" - Цензор.НЕТ 539
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"...Между тем Мишаня получил свежий грант через поребрик и зарегав новую партию. Мы даже не можем придумать смешной подводки к этой новости, честно", "Это же гребаный 3.14здець !!! Вот это вам победа Майдана и" Революции Достоинства". Это гребаное дно!!", "Ну … рандомный називатель партий еще нормально сгенерированный. Могло быть:" вегетарианские квадроциклисты "или" прорезиненные бобслеисты", "Муслимски республиканцы", "Почему ХЗ?!", "По названию партии видно, часть денег уже пронюхана", "Это 100% «Харьковские сепаратисты" просто не топятся», «Католические коммунисты»
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Первые 2 члена партии:1.Брат Добкина.2.Колонна с Верховной рады))
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Ему что пришили взад все ранее обрезанное? Как далеко шагнула вперед наша медицина! Но в данном случае надо было лечить в области головы, а не головки.
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Допа с дуба гепнулся.
Извините за каламбурчик.
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Вот она Украина во всей красе! Эта падла должен сидеть лет 15 как минимум,а он партии создает. Украинцы, Вам не стыдно что Вас вообще за людей это ворье не считает?
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Обсуждать всерьез телодвижения этой падлюки вообще нестоит. Лично я считаю что единственное чего оно заслуживает -это забить его кувалдой,как бугая на бойне.
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Свинки на фото выглядят лучше,жизнерадостней и позитивнее чем этот христианский социалист.
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Правильное название "вороватые кокаинисты".
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Емм, а хіба не засновник соціялізму Маркс сказав, що релігія - опіум для народу?

Християнські соціалісти - це звучить приблизно так само, як незаймані повії!
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больше коробит от допы не социалисты,а слово "христианские"
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Нормальным украинцам может быть интересна новость об этом отбросе только если эта новость о его смерти.
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Можно и от этого, но лучше от пули и желательно со всем своим вышкребками и родственниками "Она будет сильно отличаться от тех социалистов, которые вышли родом из-под коммунистов", - Добкин о своей новой партии "Христианские социалисты" - Цензор.НЕТ 3277
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ну, хоть поржал- Добкин, социализм и Христос.... на одной дорожке
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Неееее! Не комильфо! Лучше : "Партия свидетелей кокса"
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Правоверный иудей Добкин и ХРИСТИАНСКИЕ социалисты?Мишаня и Димон нюхают что-то зверское.
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Безпринципность и засилие идеологии лжи и стяжательства как раз и приводят к тому, что добкины открывают партии "христианских" "социалистов" в которых вы не найдёте ни христианских, ни социалистических идей; медведчуки регистрируют партии социал-демократов, которые на Западе считаются партиями рабочих и прочья лжеидейная муть.
Хотя проблема даже не в них, а в том, что в народе царят точно такие же идеи- всё, сразу и чтобы ничего за это небыло. Откуда желание получить гречку с консервой за голос, думаете электорат настолько голодный, он просто продажный как и добкины с гройсманами
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Ну, накінець! Тепер знаємо за кого голосувати, а то -за кого, за кого! Головне щоб" православні комуністи" не втрутились!
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Конечно в масштабах Украины эта партия даже не проявится вообще, но в границах Харькова он напихает туда своих и протянет их в Харьковский Ворсовет и будут крутить свои дела, заодно будучи наготове вдруг снова Путин качнет ситуацию. пример - Морская партия Кивалова.
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Аббревиатура "ХС" на флаге Дупы означает "Ху@ло Снами", а не "христианские социалисты" ))
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.......чччччччччч ...христианские социалисты!!!!!!!!!, это конечно - да)))))))))
Оказывается, это были только цветочки, когда из-под розового социалиста
Мороза вылезла каким-то родом витренчиха с марченком и целой партией
"прогрессивных социалистов"...откуда выродился добкин с "християнскими
социалистами" политической науке доподлинно неизвестно, но то, что это
не могло созреть и выродиться из той тыквы "социалиста" кивы, в которую
он кушает и из которой говорит - это точно...
...уверен, что ягодки будут, когда из-под "хс" добкина выродится
каким-то родом кернес с коляской и партией "християнских коммунистов"!
Вот это будут не только настоящие ягодки, но и полный аншлаг с анонсом
в обнимку...
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Все понял КОКС будут давать при входе а бабло собирать при выходе!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Она будет сильно отличаться от тех социалистов, которые вышли родом из-под коммунистов", - Добкин о своей новой партии "Христианские социалисты". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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