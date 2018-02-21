 "Она будет сильно отличаться от тех социалистов, которые вышли родом из-под коммунистов", - Добкин о своей новой партии "Христианские социалисты". ВИДЕО

"Партия зарегистрирована 15 февраля. Партия называется "Христианские социалисты". Она будет сильно отличаться от тех социалистов, которые вышли родом из-под коммунистов. Как лайт-вариант. Это будет адаптированный к нашей стране подход формирования общества. Христианское направление — это будет то, что будет возвращать в нашу жизнь железобетонные человеческие ценности такие, как семья, уважение, взаимоотношения между людьми", — рассказал Добкин в эфире NewsOne, сообщает Цензор.НЕТ.
Он также пообещал в скором времени презентовать свою партию.
В Facebook Добкин опубликовал фотографию с флагом партии и надписью: "Хорошего позднего вечера всем".
Напомним, Михаил Добкин — бывший член Партии регионов, член парламентской фракции "Опозиционный блок". В октябре 2017-го нардеп заявил о выходе из партии "Оппоблок" в ответ на несогласие с позицией части фракции во время голосования за судебную реформу.
В июле 2017 года Добкина, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением в интересах третьих лиц и пособничестве в мошенничестве, лишили неприкосновенности. Печерский райсуд Киева избрал Добкину меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом 50 млн гривен. Залог за нардепа внесли его соратники Вадим Новинский и Борис Колесников.
В начале года Печерский районный суд города Киева продлил до 28 февраля (включительно) обязательство не выезжать за границу для Михаила Добкина. Также ему продлили обязательства прибывать к следователю и прокурору с установленной периодичностью и уведомлять следствие или суд об изменении своего места жительства. 8 февраля, по информации Медиапорта, Добкин заявил о переезде из Харькова в Киев.
На Майдане за Свободу Украины погибло более сотни гражданских человек.
- Нет, спасибо, такая партия у нас уже есть! (с)
Партия Допы - это прикрытие, камуфляж для РПЦ, популярность которой стремительно падает, и которая теперь выдвигается на арену политических сил Украины как политическая партия, вон оно как.
Кроме того, Допа строит связи с германскими ХДС/ХСС, прогазпромовскими со времен "шрёдеризации" Германии, так как партия Допы называться будет "христианская социалистическая".
И, как вишенка на торте, создается противовес католикам (католической и греко-католической) церквям Украины.
Не стоит заблуждаться, Киево-Печерская Лавра - главный рассадник "малороссии" в Украине становится политической партией, и, получив нескольких депутатов в Раде, хрен ее потом выкуришь. Другов дело, что "малорослик" в лице Допы выбран плохонький, у него не только лицо "грустное", а "текст немножко по-дэбильному написан", но и кокаинист.
Ну, уж какой есть, других депутатов Рады от РПЦ в Украине пока нет, но будут, учитывая слабое умственное развитие определенной группы граждан (Юлиного лохтората, например).
Та часть харьковского бизнеса, которую курировал Допа, судя по всему приказала долго жить, потому и было сообщение, что теперь Допа будет базироваться в Киеве (что сразу означало РПЦ, ибо Допа в Лавру сильно вхож).
Ну, а теперь публично огласили то новое "направление", которое будет "курировать" и прикрывать Допа (а "направление" - прикрывать, в свою очередь, Допу) - РПЦ.
Извините за каламбурчик.
Християнські соціалісти - це звучить приблизно так само, як незаймані повії!
Хотя проблема даже не в них, а в том, что в народе царят точно такие же идеи- всё, сразу и чтобы ничего за это небыло. Откуда желание получить гречку с консервой за голос, думаете электорат настолько голодный, он просто продажный как и добкины с гройсманами
Оказывается, это были только цветочки, когда из-под розового социалиста
Мороза вылезла каким-то родом витренчиха с марченком и целой партией
"прогрессивных социалистов"...откуда выродился добкин с "християнскими
социалистами" политической науке доподлинно неизвестно, но то, что это
не могло созреть и выродиться из той тыквы "социалиста" кивы, в которую
он кушает и из которой говорит - это точно...
...уверен, что ягодки будут, когда из-под "хс" добкина выродится
каким-то родом кернес с коляской и партией "християнских коммунистов"!
Вот это будут не только настоящие ягодки, но и полный аншлаг с анонсом
в обнимку...