 "Она будет сильно отличаться от тех социалистов, которые вышли родом из-под коммунистов", - Добкин о своей новой партии "Христианские социалисты". ВИДЕО

"Партия зарегистрирована 15 февраля. Партия называется "Христианские социалисты". Она будет сильно отличаться от тех социалистов, которые вышли родом из-под коммунистов. Как лайт-вариант. Это будет адаптированный к нашей стране подход формирования общества. Христианское направление — это будет то, что будет возвращать в нашу жизнь железобетонные человеческие ценности такие, как семья, уважение, взаимоотношения между людьми", — рассказал Добкин в эфире NewsOne, сообщает Цензор.НЕТ.

Он также пообещал в скором времени презентовать свою партию.

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В Facebook Добкин опубликовал фотографию с флагом партии и надписью: "Хорошего позднего вечера всем".

Напомним, Михаил Добкин — бывший член Партии регионов, член парламентской фракции "Опозиционный блок". В октябре 2017-го нардеп заявил о выходе из партии "Оппоблок" в ответ на несогласие с позицией части фракции во время голосования за судебную реформу.

В июле 2017 года Добкина, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением в интересах третьих лиц и пособничестве в мошенничестве, лишили неприкосновенности. Печерский райсуд Киева избрал Добкину меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом 50 млн гривен. Залог за нардепа внесли его соратники Вадим Новинский и Борис Колесников.

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В начале года Печерский районный суд города Киева продлил до 28 февраля (включительно) обязательство не выезжать за границу для Михаила Добкина. Также ему продлили обязательства прибывать к следователю и прокурору с установленной периодичностью и уведомлять следствие или суд об изменении своего места жительства. 8 февраля, по информации Медиапорта, Добкин заявил о переезде из Харькова в Киев.