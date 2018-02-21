 Подозреваемый в коррупции глава Центробанка Латвии Римшевич отказался уходить в отставку

"Я решил не уходить в отставку. Я не виноват", - заявил Римшевич 20 февраля журналистам в Риге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Он добавил, что его преследуют "некоторые латвийские коммерческие банки, чтобы уничтожить репутацию Латвии".

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Латвийские чиновники призвали Римшевич уйти в отставку после того, как сотрудники антикоррупционного агентства задержали его в выходные дни по подозрению в вымогательстве и получении взятки на сумму около 100 тыс. евро. Позже чиновник был освобожден под залог без предъявления официального обвинения.

20 февраля Министерство обороны Латвии заявило, что существует "высокая вероятность того, что извне организуется масштабная информационная атака на Латвию", чтобы нанести вред правительству и повлиять на выборы, запланированные на октябрь. В ведомстве указали, что предполагаемая кампания "идентична по структуре и информационными технологиями тем, которые наблюдались во Франции, Германии и США до выборов".

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