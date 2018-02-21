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 Происшествия, За рубежом
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 Подозреваемый в коррупции глава Центробанка Латвии Римшевич отказался уходить в отставку

Председатель центрального банка Латвии Илмар Римшевич опроверг обвинения в свой адрес, заявив, что стал жертвой грязной кампании.

"Я решил не уходить в отставку. Я не виноват", - заявил Римшевич 20 февраля журналистам в Риге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Он добавил, что его преследуют "некоторые латвийские коммерческие банки, чтобы уничтожить репутацию Латвии".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикоррупционное бюро Латвии задержало президента Центробанка страны Римшевича

Латвийские чиновники призвали Римшевич уйти в отставку после того, как сотрудники антикоррупционного агентства задержали его в выходные дни по подозрению в вымогательстве и получении взятки на сумму около 100 тыс. евро. Позже чиновник был освобожден под залог без предъявления официального обвинения.

20 февраля Министерство обороны Латвии заявило, что существует "высокая вероятность того, что извне организуется масштабная информационная атака на Латвию", чтобы нанести вред правительству и повлиять на выборы, запланированные на октябрь. В ведомстве указали, что предполагаемая кампания "идентична по структуре и информационными технологиями тем, которые наблюдались во Франции, Германии и США до выборов".

Также читайте: Подозреваемого в коррупции президента Центробанка Латвии Римшевича отпустили под залог

Источник: https://censor.net.ua/n3051572
 
 
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посадят, там не панькаются с высокопоставленным ворьём и коррупционерами
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Я на 16 аршинах здесь сижу и буду сидеть (с)
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Наша школа....- наш парень... Не сдавайся дружище..., если переживешь неприятности Гройсман тебя пристроит куда-нибудь... Такие принципиальные парни у нас в Украине в цене...
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У нас такі "дівчата", що їхнім "парням" - як шмаркачам з "малолєтки" до урки з 50-річним "стажем"! Подозреваемый в коррупции глава Центробанка Латвии Римшевич отказался уходить в отставку - Цензор.НЕТ 95
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виктор безнос - это да, Гонтареву с кумом уже не переплюнуть конечно..., но фраерок все равно может пригодится где нибудь на подхвате...
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следствие разберётся, его не оправдываю - выноват, то будет сидеть 100%, вот министерство обороны говорит о типичном нападение с стороны рашки, на подобие выборов в Европе или Америке. Обвинение тоже от сруского банкира - надеюсь чтотКНАБ и САБ разберётса и разложит всё по полочкам.

БПБК: Римшевичу запрещено выезжать из Латвии и занимать должность президента Банка Латвии

В агентстве Associated Press уверены в подлинности фотографии с Римшевичем

Минобороны: против Латвии развернута информационная кампания

и вот теперь те, кто всегда гнобить рашку, мда, трудно сказать, но думаю повод посадить Римшевица есть и рашка старается из зо всех посеить какой то хаос в Латвие.

Латковскис: Россия пытается использовать ситуацию для создания хаоса в Латвии
Вайдере опасается, что "дело Римшевича" - это российская кампания перед выборами в Сейм

а вот промосковские гниды:

Урбанович: Кучинскис не справляется с обязанностями премьера, ему надо уйти
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что ещё, он был в отпуске в Испание, как узнал что им интересуется КНАБ, сам приехал и пошол в бюро - как то не типично преступнику, но если дело там 5-7 летней давности, мог и забыть, так что - следствие покажет.
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Федя ты кричал пару дней назад что Римшевич вор, а теперь как узнал что он вымогал взятки от русского банкира так всё сразу перекрасился.
Знатный ты клоун.
Будет сидеть и Римшевичи вся твоя семейка Федя поедет из Торнякалнса в вагоне в известном направлении.
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Кацапы пытаются дискредитировать Латвию.
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Можно было и поверить, что Римшевич прошляпал подозрительные действия в финансовой системе страны. Но точно не верю про взятку. И когда наши члены партий с прокремлёвскими и серыми спонсорами дружно все сразу заверещали об отставке Римшевича, стало понятно, что дело не в нём. Но кем то он уж очень помешал. Тот чувак из Норвик банка - пешка, у которого большие пацаны из Востока попросили вложенные денги обратно. Так пусть он их вернёт хоть из своей жопы. Причём тут Латвия?
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У тебя какая-та каша в голове. Кто и где просит вернуть вложеные деньги из Норвик банка? У Норвик банка всё в порядке с финансовой ситуацией.
Это в АБЛВ попа, но там россияне свои бабки уже забрали и все в порядке у россиян. Это у хозяев АБЛВ теперь проблемы с ликвидностью.
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Nu to shto u nas , v etih krugah , mozna kazdamu kakoi nibudj greshok naiti , eta 100 % . A vapros v drugom , pachemu seicas ? I jeshco , 100 k vzjatka takova urovnja chinovniku , nu nu ...slishkom nerealistichno .
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Римшевич просил 100 000 евро каждый месяц, а не один раз 100 000 и всё. Читайте новости хотя бы на Делфи внимательней
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПодозреваемый в коррупции глава Центробанка Латвии Римшевич отказался уходить в отставку
 
 
 
 
 
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