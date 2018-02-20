 В феврале два младенца умерли от осложнений кори в Одесской области, - ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Официальный портал Одесской области, дети умерли в феврале этого года.

"К сожалению, инфекция кори забирает человеческие жизни, несмотря на то, что мы достигли высоких результатов в вакцинации детского населения. У нас от пневмонии умер 5-месячный ребенок, который находился в КУ "Городской специализированный дом". У него была тяжелая патология - синдром Дауна, врожденный порок сердца. Судя по истории болезни, заболевания получены в детской городской больнице. Сегодня я подписал приказ и инициировал проверку всех детских стационаров с целью установить условия, а именно - как происходит заражение. После этого будут сделаны соответствующие организационные выводы", - отметил директор Департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации Вячеслав Полясный.

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Отметим, что второй случай произошел путем внутриутробного инфицирования от матери к ребенку. В конце января беременную жительницу Одесской области, которая не была привита, госпитализировали с диагнозом "корь" в КУ "Городская инфекционная больница". Однако она самовольно покинула медицинское учреждение. 14 февраля через 12 часов после родов ребенок умер от врожденной болезни. При патологическом исследовании, результаты которого были получены сегодня - 20 февраля, было подтверждено заболевание "корь, внутриутробное инфицирование". Сегодня провели заключительную дезинфекцию в перинатальном центре КУ "Одесская областная клиническая больница".

Как заявил Вячеслав Полясный, в регионе за последние полгода кардинально изменилась структура заболеваемости корью. Речь идет о заболевании детей до 1 года и взрослых, не имеющих прививки.

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Всего с начала 2018 года в регионе лабораторно подтвердили 5 летальных исходов от осложнений в результате заболевания корью.

Ранее заместитель генерального директора по наблюдению за инфекционными заболеваниями Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Виктор Ляшко собщил, что с начала года в связи с осложнениями, вызванными заболеванием, умерли четыре ребенка и двое взрослых.



