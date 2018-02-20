 Спецпрокурор США Мюллер обвинил адвоката в "деле Тимошенко" в даче ложных показаний

В обвинительном заключении окружного суда США в Вашингтоне от 16 февраля говорится, что в ноябре 2017 года адвокат умышленно предоставил федеральным агентам ложную информацию о своих контактах с определенной "лицом А" и экс-советником в предвыборном штабе Дональда Трампа Риком Гейтсом, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Следствие установило, что Алекс ван дер Цваан удалил электронную переписку вместо того, чтобы предоставить ее в офис спецпрокурора, который сделал в этом соответствующий запрос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вмешательство России в выборы является установленным фактом, - глава Национальной разведки США Коутс

По словам спецпрокурора США по расследованию возможного вмешательства России в выборы в США в 2016 году, этот документ как раз касался работы в 2012 году Ван дер Цваан как представителя юридической фирмы Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom по делу Тимошенко.

Эту фирму нанял в 2011 году в то время министр юстиции Украины Александр Лавринович, чтобы выяснить роль Юлии Тимошенко в подписании газового соглашения 2009 года с Россией.

Skadden ASMF главным образом наняли представители тогдашнего правительства Виктора Януковича, чтобы юридически оправдать арест Тимошенко по этому делу. Как сообщается, заказчиком соответствующего отчета был Пол Манафорт, экс-руководитель избирательной кампании Дональда Трампа.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Минюст США выдвинул обвинения в отношении 13 россиян по делу о вмешательстве в выборы. СПИСОК

Ван дер Цваан является одним из нескольких юристов Skadden, на допросе которых по делу об отчете по Тимошенко настаивает украинская власть.

В конце октября Мюллер обвинил Рика Гейтса и бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта в отмывании десятков миллионов долларов, полученных от лоббистской деятельности в интересах правительства Украины.