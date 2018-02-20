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Все про:адвокат (981) выборы (20078) прокуратура (2978) США (13300)

 Спецпрокурор США Мюллер обвинил адвоката в "деле Тимошенко" в даче ложных показаний

Спецпрокурор США Роберт Мюллер выдвинул обвинения в даче заведомо ложных показаний адвокату Алексу ван дер Цваану.

В обвинительном заключении окружного суда США в Вашингтоне от 16 февраля говорится, что в ноябре 2017 года адвокат умышленно предоставил федеральным агентам ложную информацию о своих контактах с определенной "лицом А" и экс-советником в предвыборном штабе Дональда Трампа Риком Гейтсом, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Следствие установило, что Алекс ван дер Цваан удалил электронную переписку вместо того, чтобы предоставить ее в офис спецпрокурора, который сделал в этом соответствующий запрос.

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По словам спецпрокурора США по расследованию возможного вмешательства России в выборы в США в 2016 году, этот документ как раз касался работы в 2012 году Ван дер Цваан как представителя юридической фирмы Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom по делу Тимошенко.

Эту фирму нанял в 2011 году в то время министр юстиции Украины Александр Лавринович, чтобы выяснить роль Юлии Тимошенко в подписании газового соглашения 2009 года с Россией.  

Skadden ASMF главным образом наняли представители тогдашнего правительства Виктора Януковича, чтобы юридически оправдать арест Тимошенко по этому делу. Как сообщается, заказчиком соответствующего отчета был Пол Манафорт, экс-руководитель избирательной кампании Дональда Трампа.

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Ван дер Цваан является одним из нескольких юристов Skadden, на допросе которых по делу об отчете по Тимошенко настаивает украинская власть.

В конце октября Мюллер обвинил Рика Гейтса и бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта в отмывании десятков миллионов долларов, полученных от лоббистской деятельности в интересах правительства Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3051570
 
 
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врать плохо, в том числе и адвокату. только мне не понятно - это в пользу люльки или в вред.
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хотя, это не говорит не веё пользу или вред, просто адвокат врун и продаётся скрее чем уличная проститутка.
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ну как сказать.в свете того,что адвокат лгал о преступлениях Тимошенко,то нынешнее его разоблачение как бы отмывает репутацию Юли.
возможно,это первый звонок,что американцы ставят на ЮВТ и именно поэтому решили немножко отмыть ее репутацию
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а где сказанно что адвокат лгал о преступлениях люльки, тут сказанно что адвокат предоставил федеральным агентам ложную информацию о своих контактах и всё остольное уже твоя интерпретация. Ну не как не в пользу люльки, при том, в газовом деле адвокату даже не надо было много напрегатся, а обвынение в скрытие адвокатом связеи с корумпироваными деителями ну не как не отмывает люлькины деиствия - ну ты же не из тех скрепных, кто утверждает - мол, во люлька подписала класный договор, по которому вы платили 2х дороже чем надобно.
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Тебе абы блохастыми яйцами тут трусить на сайте, причём без всякого смысла. Спецпрокурор США Мюллер обвинил адвоката в "деле Тимошенко" в даче ложных показаний - Цензор.НЕТ 1510
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Отмечается, что в 2012 году фирма Skadden по заказу Минюста Украины подготовила доклад о якобы законности уголовного преследования Тимошенко тогдашней властью, и ван дер Цваан был одним из его соавторов. Документ был ответом на критику со стороны США и Евросоюза, которые считали дело экс-премьера политически мотивированным.
В рамках так называемого российского дела юриста допросили по поводу его работы в интересах режима Януковича. 16 февраля 2018-го ван дер Цваана обвинили в даче ложных показаний следствию. Сегодня, 20 февраля, его ожидают в федеральном суде Вашингтона.
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рошен, не веришь глазам своим, ибо в статье чётко сказано, что Лавринович нанял аферистов в штатах что бы оболгать Юльку.
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э, а чего вы сектанты так напали на ответ, наверно сотню - отметить как спам - за пару минут отметили, иначе вместо ответа х не обяснить.
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fedjka - fedjka - тоже не понятно - но посадить Юлю вместе с прошлым и нынешним кабинетом министров не помешает.... Хуже точно уже не будет...
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люлька будет сидеть, это точно и не обсуждается, на счёт гроисмана и парачку министров - точно надобно, но могут убежать в историческую землю.
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Юридическая контора накопала компры на багиню, пыталась это скрыть, теперь у адвоката за вранье серьезные проблемы, а саму соискательницу президентского кресла и получательницу ливийских грантов, грохнут попозже, когда сами рашисты наперегонки будут сдавать всех и вся Западу в надежде на смягчающие обстоятельства / Я не хотел воевать, это все карлик, я всегда любил Америку, это она замутила и т.д. /
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А прочитать внимательно впало? Или ты у нас писатель, а не читатель?
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Можно и повнимательней, даже и из других источников :

Адвоката американской юридической фирмы Алекса ван дер Зваана, который готовил отчет для Министерства юстиции по делу Юлии Тимошенко в 2012 году, обвинили в даче ложных показаний в деле о вмешательстве РФ в президентские выборы США.
Об этом сообщает The New York Times. Его обвиняют во лжи касательно показаний о разговорах с бизнес-партнером Пола Манафорта Ричардом Гейтсом о вышеуказанном отчете.
Электронные письма и гонорар от украинского правительства идут отдельно.
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власть Януковича нанимала адвоката,платила ему гонорар за то,что бы тот доносил до американцев о якобы справедливости обвинений,выдвинутых Януковичем против ЮВТ.
адвокат владел информацией,что эти обвинения надуманные--но утверждал обратное.
вот поэтому его и обвиняют во лжи
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адвокат владел информацией,что эти обвинения надуманные - ну ты и андерсен2
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Отмечается, что в 2012 году фирма Skadden по заказу Минюста Украины подготовила доклад о якобы законности уголовного преследования Тимошенко тогдашней властью, и ван дер Цваан был одним из его соавторов. Документ был ответом на критику со стороны США и Евросоюза, которые считали дело экс-премьера политически мотивированным.
В рамках так называемого российского дела юриста допросили по поводу его работы в интересах режима Януковича. 16 февраля 2018-го ван дер Цваана обвинили в даче ложных показаний следствию. Сегодня, 20 февраля, его ожидают в федеральном суде Вашингтона. перечитай еще раз-и внимательно--даже для особо одаренных тут написано разборчиво: юриста допросили по поводу его работы в интересах режима Януковича. 16 февраля 2018-го ван дер Цваана обвинили в даче ложных показаний следствию.
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Не разбрасывайте бисер перед хрю.
Это же тролль
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Всю украинскую элитку , на одну лавку подсудимых , рядом с их кремлевскими кураторами . Можно сажать их всех без предварительного следствия , они там все замазаны , все до единого .
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Wevelsburg - Спецпрокурор США Мюллер обвинил адвоката в "деле Тимошенко" в даче ложных показаний - Цензор.НЕТ 5481 досиживать сначала там, а потом уже в Штаты тянуть пожизненное вместе с Лазаренко по вновь открывшимся обстоятельствам... Ну и турчинова за компанию...

Спецпрокурор США Мюллер обвинил адвоката в "деле Тимошенко" в даче ложных показаний - Цензор.НЕТ 2217
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и все бабки забрать, а там пущай и в штаты ее куда нибудь на зону с мексиканками определить.
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В постановлении Панамского суда от 1998 года эти что справа и слева есть, а вот кровавого пастора как раз и нету. Девушку, что справа от пастора, не выдала Украина, а мордор наотрез отказался выдать запрашиваемые Панамой и США на нее документы. Думаю так будет не всегда.
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по Панамским делам ЮВТ признана потерпевшей стороной-такой статус ей определил американский суд.
фактически она перед американским правосудием честна,как никто другой из наших политиков.
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Petr Demchuk - честна, потому что США ставили на нее тогда...
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США не получили от кацапстана письменные доказательства конкретно на ЮВТ, те что прямо касаются ее, Паша по списку Панамского суда шел через 2 номера, но после ее. Поэтому уголовное преследование защитницу угнетенных и минуло. Но повторюсь, это до тех пор, пока рашисты не станут выдавать и продавать Западу расейские документы, а это не за горами.
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Elvis2 - тоже думаю так будет не всегда...А тот кто в середине не просто вор мафиози, а и на мокрое заказы давал - Онищенко бледный рассказывал (и правда кровавый пастор)... Его воровство (передача Схемы рассказывала) это самое мягкое в его биографии....
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Хрен редьки не слаще.
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пасаны , , а шо нам до разборки на амеро-континенте относительно лидера бют ? , можем как-то повлиять ( дать бабла судьям-прокурорам для более выгодного для Украины решения ))) , ? , , какая нах разница ? , , интересна тока , ящитаю , реакция кремля , , оце скрепный показатель ,,,
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Интересно, если отобрать имущество у наших некоторых офшорных, то наверно хватит денег погасить все долги МВФ, и еще бюджет страны годовой останется, и не один.
А это одна из скрытых идей Жульки.
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Юлия Влад
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Поросен и без ботокса на свинью похож.
Хотя тут скорее всего виной алкоголь.
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Только полных лох не понимает, что такая информационная атака на Тимошенко связана с тем, что она конкурент соевому главком. Мальдив! После Саакашвили пошла атака на неё и Лолаботы серьёзно взялись за любимое дело - обсирать и оскорблять! После бегства Пети сразу валите следом - на Ростов! Будет вам там работа троллями 100%. Но очень скоро платить вам будут уже скорее всего китайцы.
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Тимошенко конкурент хуйлу по уродливой ботоксной роже
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Та Маодзедун в гробу перевернётся с перепугу от них.
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мао прогрыз гроб и гуляет по тибету ,,, , вы не знали ?
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Мне уже блевать хочется на порохоботов, не чего нового придумать не могут, и шаблонами закидывают во всём, у них Юлька виновата! Сами воры печать негде ставить, а то что они понатворили с Украиной, опять на Юльку сбрасывают! Мол если бы не она, то они бы так, отчаяно, не крали! Их животный страх, что Юлька придёт и их пересажает, как она обещает, толкает на беспредельные воровские действия, нацарювать и смыться.
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а кто танки ВСУ в крыму останавливал? может Зинка?
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Ты что тупой, там же Лола была голая, жопой вертела.
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Ботоксной старушке придется зону топтать за преступления против Украины Спецпрокурор США Мюллер обвинил адвоката в "деле Тимошенко" в даче ложных показаний - Цензор.НЕТ 8726
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Чтобы там ни говорили, но в кризисный 2008 Юля повышала зарплаты педагогам чуть ли не поквартально.
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при Юле ВВП Украины в 2008 г впервые достигло отметки в 180 млрд долл и после лишь падало,достигнув отметки за прошлый год в 97 млрд.
вот уж парадокс--самая большая вороффка,а ВВП росло не в пример нынешним и предыдущим честнейшим политикам.
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Да ты шо...?? А в 2009-м году..?? Или этот год премьерства Йуляхи не считаеся..??
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А на основании чего..она это делала..?? Назовите мне номер..название..дату Закона..??
Нет ничего этого..??
Не удивительно.....управление в ручном режиме...вот и вся Йуля...сегодня дала...на словах...завтра забрала.....дала другим......и так по кругу....
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из статьи следует: адвокат сбрехал. адвоката раньше нанимал янык, чтоб топить Тимошенко. Вывод: Тимошенко в плюсе.
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, , вы же , Тытяна , ее и об-поносили , , , рад , что у вас не запор, и стул регулярный , , , результат был бы непредсказуем ,,,
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Ботокс еще никому не помог, его применение человека превращает в ничтожество и морального урода, а за примерами далеко ходить не нужно: Хуйло Педафилыч Путин, Юлия Коррупционовна Тимошенко
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Ну и придурки, смысл жизни лолиботов найти "связи" Тимохи с любым дерьмом, но что прикольно, вонючая Лола от этого чище не становится. Спецпрокурор США Мюллер обвинил адвоката в "деле Тимошенко" в даче ложных показаний - Цензор.НЕТ 1592
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Идиоты соевые))) вы статью то прочтите до конца, ржунимагу!!!!!
ASMF главным образом наняли представители тогдашнего правительства Виктора Януковича, чтобы юридически оправдать арест Тимошенко по этому делу. )))))
Шо Янык набирал идиотов, офшоренко соевый тож самое
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Не забывайте про ШИРКУ и ее новую конституцию , по которой она вечный премьер , а Овощ презик . Ну а про газовый договор и дело на нее в Раше ( которое прикрыл Путин) можно говорить вечно .
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влад ты тупой или идиот если идиот это не лечится-в подписание виноват прищавый которому не понравилось шо люля договорилась за газ по 180 и отправил гонцов к ботоскному бойка а они связаны с фирташом росукенерго и прижали люлю так шо не занимайтесь хуйней
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слушайте порохохуйососы-в люли ломбарды я думаю сильно отличаются от баригиных офшоров который в разгар иловайской трагедии смылся с страны и прятал нажитое непосильным трудом в слепой глухой траст а это уже полное предательство
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