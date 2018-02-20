 Спецпрокурор США Мюллер обвинил адвоката в "деле Тимошенко" в даче ложных показаний

В обвинительном заключении окружного суда США в Вашингтоне от 16 февраля говорится, что в ноябре 2017 года адвокат умышленно предоставил федеральным агентам ложную информацию о своих контактах с определенной "лицом А" и экс-советником в предвыборном штабе Дональда Трампа Риком Гейтсом, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Следствие установило, что Алекс ван дер Цваан удалил электронную переписку вместо того, чтобы предоставить ее в офис спецпрокурора, который сделал в этом соответствующий запрос.
По словам спецпрокурора США по расследованию возможного вмешательства России в выборы в США в 2016 году, этот документ как раз касался работы в 2012 году Ван дер Цваан как представителя юридической фирмы Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom по делу Тимошенко.
Эту фирму нанял в 2011 году в то время министр юстиции Украины Александр Лавринович, чтобы выяснить роль Юлии Тимошенко в подписании газового соглашения 2009 года с Россией.
Skadden ASMF главным образом наняли представители тогдашнего правительства Виктора Януковича, чтобы юридически оправдать арест Тимошенко по этому делу. Как сообщается, заказчиком соответствующего отчета был Пол Манафорт, экс-руководитель избирательной кампании Дональда Трампа.
Ван дер Цваан является одним из нескольких юристов Skadden, на допросе которых по делу об отчете по Тимошенко настаивает украинская власть.
В конце октября Мюллер обвинил Рика Гейтса и бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта в отмывании десятков миллионов долларов, полученных от лоббистской деятельности в интересах правительства Украины.
возможно,это первый звонок,что американцы ставят на ЮВТ и именно поэтому решили немножко отмыть ее репутацию
В рамках так называемого российского дела юриста допросили по поводу его работы в интересах режима Януковича. 16 февраля 2018-го ван дер Цваана обвинили в даче ложных показаний следствию. Сегодня, 20 февраля, его ожидают в федеральном суде Вашингтона.
Адвоката американской юридической фирмы Алекса ван дер Зваана, который готовил отчет для Министерства юстиции по делу Юлии Тимошенко в 2012 году, обвинили в даче ложных показаний в деле о вмешательстве РФ в президентские выборы США.
Об этом сообщает The New York Times. Его обвиняют во лжи касательно показаний о разговорах с бизнес-партнером Пола Манафорта Ричардом Гейтсом о вышеуказанном отчете.
Электронные письма и гонорар от украинского правительства идут отдельно.
адвокат владел информацией,что эти обвинения надуманные--но утверждал обратное.
вот поэтому его и обвиняют во лжи
В рамках так называемого российского дела юриста допросили по поводу его работы в интересах режима Януковича. 16 февраля 2018-го ван дер Цваана обвинили в даче ложных показаний следствию. Сегодня, 20 февраля, его ожидают в федеральном суде Вашингтона. перечитай еще раз-и внимательно--даже для особо одаренных тут написано разборчиво: юриста допросили по поводу его работы в интересах режима Януковича. 16 февраля 2018-го ван дер Цваана обвинили в даче ложных показаний следствию.
Это же тролль
фактически она перед американским правосудием честна,как никто другой из наших политиков.
А это одна из скрытых идей Жульки.
Хотя тут скорее всего виной алкоголь.
вот уж парадокс--самая большая вороффка,а ВВП росло не в пример нынешним и предыдущим честнейшим политикам.
Нет ничего этого..??
Не удивительно.....управление в ручном режиме...вот и вся Йуля...сегодня дала...на словах...завтра забрала.....дала другим......и так по кругу....
ASMF главным образом наняли представители тогдашнего правительства Виктора Януковича, чтобы юридически оправдать арест Тимошенко по этому делу. )))))
Шо Янык набирал идиотов, офшоренко соевый тож самое